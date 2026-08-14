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Şok Victor Osimhen transfer gelişmesi: Arsenal, sansasyonel anlaşma için Galatasaray'la görüşmelere başladı
Arsenal, Nijeryalı süperstara yöneldi
Transfer piyasasını şaşkına çeviren bir gelişmede Arsenal, The Telegraph'ın haberine göre Osimhen'i transfer etmek için Galatasaray ile görüşmeler yaptı. Uzun süredir İngiltere'ye transferiyle anılan 27 yaşındaki forvet, Napoli'nin de dahil olduğu geniş yankı uyandıran bir sürecin ardından geçen yaz 75 milyon euro (64,8 milyon sterlin) karşılığında kalıcı olarak İstanbul ekibine katıldı.
Arsenal, diğer hedeflerindeki girişimlerinin tıkanmasının ardından dikkatini Osimhen'e çevirdi. Arteta'nın ekibi yaz transfer dönemindeki birincil hedefi olarak ilk etapta Julian Alvarez'i belirlemiş olsa da Atletico Madrid, oyuncuyu satmama konusundaki kararlı tutumunu korudu.
- Getty Images Sport
Masada birden fazla teklif var
Habere göre Osimhen'in adı, Arsenal ile Galatasaray arasında Gabriel Martinelli ve Ethan Nwaneri'nin geleceklerine ilişkin daha geniş kapsamlı görüşmeler sırasında gündeme geldi. Türkiye şampiyonu, Martinelli için yaptığı 45 milyon avro (£38,4 milyon) teklif ile Arsenal'ın kararlılığını şimdiden test etti, ancak ESPN Brasil'e göre Brezilyalı kanat oyuncusu Süper Lig'e transfer konusunda çekimser.
Aynı zamanda, genç yetenek Ethan Nwaneri ile ilgili görüşmeler de ilerliyor. Arsenal'ın 19 yaşındaki oyuncuyu 40 milyon avro (£34,1 milyon) bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a önerdiği anlaşılırken, Türk devi de eski Marseille kiralığı için anlaşmada ilerleme kaydediyor.
Mikel'in desteği ve Şampiyonlar Ligi hayalleri
Osimhen'in Arsenal'a katılma ihtimali, vatandaşıyla ilgili geleceği konusunda açık sözlü olan Chelsea efsanesi John Obi Mikel'den güçlü bir destek alıyor. Mikel daha önce, golcünün Avrupa futbolunun en üst seviyesinde mücadele etmeye can attığını açıklamıştı. Metro'ya konuşan Mikel, "Onu Şampiyonlar Ligi'nde görmek istediğimizi düşünüyorum, bu yüzden belki de adres Arsenal olabilir. Belki Victor için orada açık bir kapı vardır" dedi.
2024'te Chelsea'nin golcüyü kadrosuna katmak için yaptığı ancak başarısız olan girişimde bizzat yer alan Obi Mikel, "Onunla birkaç kez konuştum. Bu konuşmaların ne hakkında olduğunu çok fazla söylemeyeceğim ama o, yeteneğini sergileyebileceği ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için mücadele edebileceği üst düzey bir Avrupa ligine gitmesini sağlamak için çalışıyor" diye ekledi.
- Getty Images Sport
Kuzey Londra'da fikir değişikliği
Arsenal'ın ani ilgisi, stratejide önemli bir değişime işaret ediyor. Kuzey Londra kulübüne 2024'te Nijeryalı milli oyuncuyu transfer etme fırsatı sunulmuştu, ancak o dönemde Napoli'nin biçtiği bonservise bağlı engelleyici maliyetler nedeniyle sonunda bu hamleden vazgeçtiler.
Bu hamle, hücum hattına liderlik edecek istikrarlı bir gol kaynağı bulmaya istekli olan Arteta'nın niyetini güçlü şekilde ortaya koyan önemli bir mesaj olurdu. Galatasaray, hücumunun ucunda Osimhen ile başarı yakalamış olsa da Premier League'in cazibesi oyuncu için hâlâ önemli bir faktör.
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