Transfer piyasasını şaşkına çeviren bir gelişmede Arsenal, The Telegraph'ın haberine göre Osimhen'i transfer etmek için Galatasaray ile görüşmeler yaptı. Uzun süredir İngiltere'ye transferiyle anılan 27 yaşındaki forvet, Napoli'nin de dahil olduğu geniş yankı uyandıran bir sürecin ardından geçen yaz 75 milyon euro (64,8 milyon sterlin) karşılığında kalıcı olarak İstanbul ekibine katıldı.

Arsenal, diğer hedeflerindeki girişimlerinin tıkanmasının ardından dikkatini Osimhen'e çevirdi. Arteta'nın ekibi yaz transfer dönemindeki birincil hedefi olarak ilk etapta Julian Alvarez'i belirlemiş olsa da Atletico Madrid, oyuncuyu satmama konusundaki kararlı tutumunu korudu.



