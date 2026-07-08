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Şok transfer haberi: Arsenal, bir YILDAN FAZLA süredir tek bir maça bile çıkmamış Leeds United oyuncusunu kadrosuna katacak
Arteta bir pazar fırsatı tespit ediyor
The Athletic’e göre, Arsenal, Meslier’i kadrosuna katmak için kararlı adımlar attı ve bu Fransız oyuncuyu, takım için düşük riskli, yüksek getirili bir takviye olarak değerlendirdi. Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Leeds United’dan ayrılan eski Fransa genç milli takım oyuncusu, West Yorkshire’da geçirdiği yedi sezon boyunca 215 maça çıkarak zengin bir deneyim birikimi getiriyor. Meslier, şu anki birinci kaleci David Raya ve Kepa Arrizabalaga için deneyimli bir yedek olacak.
- Getty Images Sport
Fransız oyuncu için uzun bir geri dönüş yolu
Geniş özgeçmişine rağmen Meslier, uzun bir süre sahalardan uzak kaldıktan sonra Kuzey Londra’ya geliyor. Kaleci, Mart 2025’ten bu yana resmi bir maçta forma giymedi; o tarihte Leeds formasıyla Swansea City’ye karşı 2-2 berabere biten maç, onun son maçı olmuştu. 2024-25 Championship sezonunda form düşüklüğü yaşaması, Daniel Farke yönetiminde ilk 11’deki yerini kaybetmesine neden olmuş ve bu da sahalardan bir yıl boyunca uzak kalmasına yol açmıştı.
Ancak, kaleci uzmanı Inaki Cana’nın da aralarında bulunduğu Arsenal teknik ekibi, 26 yaşındaki oyuncunun takımın sistemine uygun modern bir profile sahip olduğuna inanıyor. Topla oynama becerisi, Leeds’teki ilk yıllarında büyük ilgi görmüştü; o dönemde Marcelo Bielsa yönetiminde takımın üst lige yükselmesinde ve ardından Premier Lig’de kalmasında kilit bir rol oynamıştı.
Setford projesine öncelik veriliyor
Meslier’in gelişinin, büyük beğeni toplayan İngiltere U-21 milli takım oyuncusu Tommy Setford için bir gelişim fırsatı yaratması bekleniyor. 20 yaşındaki oyuncu, A takımda oynadığı sınırlı sürelerde dikkatleri üzerine çekti; özellikle de kulüp adına Preston North End ve Wigan Athletic’e karşı oynadığı iki maçta kalesini gole kapatması öne çıktı.
Arsenal, Setford’un gelişimini sürdürebilmesi için düzenli olarak A takımda forma giymesi gerektiğini kabul ediyor. Kulüp, güvenilir bir üçüncü kaleci veya kupa maçlarında görev alacak bir seçenek olarak Meslier’i kadroya katarak, Setford’un kiralık olarak başka bir takıma gitmesine izin verebilir ve böylece oyuncunun, gelecekte Gunners’ın maç kadrosunda kalıcı bir yer kazanmak için gerekli deneyimi kazanmasını sağlayabilir.
- Getty Images Sport
Sürekli üstünlük sağlayacak bir kadro oluşturmak
Bu hamle, Emirates Stadyumu’ndaki kadro derinliğini güçlendirmeye yönelik daha geniş kapsamlı bir stratejinin parçasıdır. Kaleci kadrosundaki değişikliklerin yanı sıra, kulüp olası ayrılıklar için yedek plan olarak birkaç savunma oyuncusunu da değerlendiriyor.
Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederken Premier Lig şampiyonluğunu korumayı hedeflediğinden, kulüp yönetimi uzun vadeli bir hakimiyet sağlayacak bir kadro oluşturmaya odaklanmış durumda. Meslier'in transferi, sağlık kontrolünden geçmesi şartıyla, kaleci kadrosunun çok cepheli bir kampanyanın gerekliliklerini karşılayacak kadar sağlam kalmasını sağlarken, kulübün en genç yeteneklerinin gelişim yolunu da engellemeyecek.
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