Şok transfer haberi: Arsenal, bir YILDAN FAZLA süredir tek bir maça bile çıkmamış Leeds United oyuncusunu kadrosuna katacak

Geniş özgeçmişine rağmen Meslier, uzun bir süre sahalardan uzak kaldıktan sonra Kuzey Londra’ya geliyor. Kaleci, Mart 2025’ten bu yana resmi bir maçta forma giymedi; o tarihte Leeds formasıyla Swansea City’ye karşı 2-2 berabere biten maç, onun son maçı olmuştu. 2024-25 Championship sezonunda form düşüklüğü yaşaması, Daniel Farke yönetiminde ilk 11’deki yerini kaybetmesine neden olmuş ve bu da sahalardan bir yıl boyunca uzak kalmasına yol açmıştı.

Ancak, kaleci uzmanı Inaki Cana’nın da aralarında bulunduğu Arsenal teknik ekibi, 26 yaşındaki oyuncunun takımın sistemine uygun modern bir profile sahip olduğuna inanıyor. Topla oynama becerisi, Leeds’teki ilk yıllarında büyük ilgi görmüştü; o dönemde Marcelo Bielsa yönetiminde takımın üst lige yükselmesinde ve ardından Premier Lig’de kalmasında kilit bir rol oynamıştı.



