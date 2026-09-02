Yaz transfer döneminin en beklenmedik gelişmelerinden birinde, talkSPORT'a göre Manchester United, Manchester City'nin bek oyuncusu Ait-Nouri için resmi girişimde bulundu.

Manchester United, gece yarısı son teslim tarihi öncesinde savunma seçeneklerini güçlendirmek için çaresiz durumda ve Michael Carrick, 25 yaşındaki oyuncuyu sol bekteki sorunlarına potansiyel bir çözüm olarak belirledi. Manchester'ın iki devi arasındaki transferler tarihsel olarak nadir görülse de Cezayirli savunmacının yeterince süre alamaması, United'ın değerlendirmekte kararlı göründüğü bir fırsat penceresi açtı.

Şu anda, ilk temasın ardından görüşmelerin bu akşam ilerleyip ilerlemeyeceği netlik kazanmış değil; City kaynakları şu an için herhangi bir anlaşmaya varılma ihtimalini küçümsüyor. Premier League şampiyonunun bu konuda taviz vermediği ve Carrick'in takımıyla bu kadar geç bir aşamada anlaşma yapılmasının neredeyse imkânsız olduğu öne sürülüyor.