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Şok son gün sürprizi! Manchester United, Manchester City yıldızı Rayan Ait-Nouri için flaş bir hamle başlattı
Manchester United, şehirdeki rakibine cesur bir transfer hamlesi başlattı
Yaz transfer döneminin en beklenmedik gelişmelerinden birinde, talkSPORT'a göre Manchester United, Manchester City'nin bek oyuncusu Ait-Nouri için resmi girişimde bulundu.
Manchester United, gece yarısı son teslim tarihi öncesinde savunma seçeneklerini güçlendirmek için çaresiz durumda ve Michael Carrick, 25 yaşındaki oyuncuyu sol bekteki sorunlarına potansiyel bir çözüm olarak belirledi. Manchester'ın iki devi arasındaki transferler tarihsel olarak nadir görülse de Cezayirli savunmacının yeterince süre alamaması, United'ın değerlendirmekte kararlı göründüğü bir fırsat penceresi açtı.
Şu anda, ilk temasın ardından görüşmelerin bu akşam ilerleyip ilerlemeyeceği netlik kazanmış değil; City kaynakları şu an için herhangi bir anlaşmaya varılma ihtimalini küçümsüyor. Premier League şampiyonunun bu konuda taviz vermediği ve Carrick'in takımıyla bu kadar geç bir aşamada anlaşma yapılmasının neredeyse imkânsız olduğu öne sürülüyor.
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Carrick savunmaya takviye arıyor
United'ın Ait-Nouri hamlesi, uzman bir sol bek arayışıyla geçen ve hayal kırıklığı yaratan bir yazın ardından geldi. Kulüp, Avrupa genelinde yüksek profilli birçok hedefi değerlendirdi ancak şu ana kadar öncelikli tercihlerini kadrosuna katmayı başaramadı. Newcastle United'ın Lewis Hall'u ile güçlü şekilde anılsa da, görüşmelerde bir ilerleme sağlanamadı.
İmzalar için son anda yaşanan telaşa rağmen Carrick, kadrosunun yapısı hakkında kamuoyu önünde olumlu kalmayı sürdürdü; ancak bir City oyuncusu için yapılan ani hamle, hâlâ giderilmesi gereken bir zayıflık görüldüğünü düşündürüyor.
Ait-Nouri'nin Etihad'daki sıkıntıları
Ait-Nouri için Manchester'ın kırmızı tarafına yapılacak bir transfer, Molineux'den yüksek bonservisle ayrılmasından bu yana duraklayan kariyerini yeniden canlandırma fırsatı anlamına gelecek. Bek oyuncusu, daha geçen yaz yaklaşık 32 milyon sterlin değerindeki bir anlaşmayla City'ye imza attı, ancak gelişimi bir dizi aksilik nedeniyle sekteye uğradı.
Sezonun başlarında yaşadığı ayak bileği sakatlığı, ilk takıma uyum sürecini aksattı. Sezon ortasında Afrika Uluslar Kupası'nda Cezayir'i temsil etmek için takımdan ayrılması da süre almasını daha da sınırladı.
Maresca'nın yeni yönetiminde savunmacı, sıralamada kendisini daha da geride buldu. Josko Gvardiol, Rico Lewis ve Nico O’Reilly gibi isimlerin tamamının onun tercih ettiği pozisyonda oynayabilmesi nedeniyle Ait-Nouri, City'nin Bournemouth ve Crystal Palace'a karşı aldığı sezonun ilk Premier League galibiyetlerinde yedek kulübesinde kullanılmadan kaldı ve bu da geleceğinin giderek daha karanlık görünmesine yol açtı.
Transfer döneminin son saatleri
Son teslim tarihine doğru saat işlerken, Manchester United, City'nin tutumunu yumuşatıp yumuşatmayacağını görmek için zamana karşı yarış veriyor. Manchester United, Barcelona'nın 22 yaşındaki Alejandro Balde'si için de bir hamleyi değerlendirmişti, ancak İspanyol oyuncu Hansi Flick yönetiminde kalıp forma savaşı vermeyi tercih etti. Bu da transfer döneminin son saatlerinde Ait-Nouri'yi birincil alternatif haline getirdi.
Ancak City, oyuncunun geçen sezon Premier League'de sadece 17 maça çıktığını hatırlıyor ve oyuncu şu anda ilk 11 planlarında yer almasa bile doğrudan bir rakibe yardımcı olmaya isteksiz olabilir.
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