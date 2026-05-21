"Şok olmuş ve yıkılmış" Harry Maguire, Thomas Tuchel'in 2026 Dünya Kupası İngiltere kadrosuna alınmadı
Tuchel acımasız bir kadro kararı verdi
talkSPORT’a göre, Tuchel’in Cuma günü açıklayacağı nihai kadroda Maguire’ın adı yer almayacak. Mart ayında Uruguay ve Japonya ile oynanan hazırlık maçlarında kadroya geri çağrılmış olsa da, Manchester United’ın stoper oyuncusu, Alman teknik direktörü ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek turnuva için nihai kadroda yer almayı hak ettiğine ikna edemedi.
Maguire, 2017'deki ilk maçından bu yana İngiltere kadrosunun vazgeçilmez bir parçası olmuş, 66 kez milli forma giymiş ve 7 gol atmıştı. Sakatlığı nedeniyle Euro 2024'ü kaçıran Maguire'ın kadroya alınmaması, Tuchel yönetimindeki İngiltere hiyerarşisinde kesin bir değişimi işaret ediyor. Bu sezon Red Devils formasıyla 24 maça çıkmış olsa da, eski Leicester City oyuncusu yaklaşan dünya şampiyonası için gereksiz görüldü.
Maguire kadroya alınmaması konusunda konuştu
Defans oyuncusu, haberle ilgili konuşurken hayal kırıklığını gizlemedi ve kadroya girmeyi hak edecek kadar çaba gösterdiğini düşündüğünü açıkladı.
Maguire, sosyal medyada yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Geçirdiğim sezonun ardından bu yaz ülkem için önemli bir rol oynayabileceğime emindim. Bu karar beni şok etti ve çok üzdü. Yıllar boyunca o formayı giyip ülkemi temsil etmekten daha çok sevdiğim bir şey olmadı. Oyunculara bu yaz için en iyi dileklerimi sunuyorum."
Colwill ve Mainoo başrol için hazır
Maguire kadroda yer almazken, 26 kişilik kadrodaki boşluğu doldurmak üzere genç yeteneklere kapı açıldı. talkSPORT’a göre, Chelsea’nin savunma oyuncusu Levi Colwill’in, ciddi bir ön çapraz bağ sakatlığından daha yeni dönmüş olmasına rağmen kadroda yer alması bekleniyor. Tuchel’in, geçen Haziran ayında Senegal’e karşı alınan mağlubiyette beşinci milli maçına çıkan Colwill’in büyük bir hayranı olduğu bildiriliyor.
Sahanın daha ilerisinde ise Kobbie Mainoo, kadroda yerini garantilemiş görünüyor. Manchester United'ın genç oyuncusu, Old Trafford'da Michael Carrick'in rehberliğinde başarılı bir performans sergiledi ve kadroya girmesiyle Crystal Palace'ın orta saha oyuncusu Adam Wharton'ın kadrodan çıkması bekleniyor. İngiltere'nin merkez savunma hattı, her ikisi de ilk 11'de yer alması garantili olan Ezri Konsa ve Marc Guehi etrafında şekillenecek gibi görünüyor.
Kuzey Amerika için son hazırlıklar
Tuchel, kadrosunu Cuma sabahı saat 10'da resmi olarak açıklayacak, ancak talkSPORT'a göre yaz dönemi için planlar şimdiden şekillenmiş durumda. Jordan Pickford, Dean Henderson ve James Trafford'un desteğiyle ilk kaleci konumunu korurken, Brighton'dan Jason Steele ise antrenman kalecisi olarak kadroya katılacak. İngiltere'nin uzun süren kupa hasretine son verme hedefiyle, Anthony Gordon ve Morgan Rogers gibi hücum seçeneklerinin de kadroda yer alması bekleniyor.
Three Lions'ın önlerinde yoğun bir program var. ABD'ye vardıklarında Yeni Zelanda ve Kosta Rika ile oynayacakları hazırlık maçlarıyla başlayacaklar. Dünya Kupası maceraları 17 Haziran'da Hırvatistan ile oynanacak maçla başlayacak, ardından Gana ve Panama ile L Grubu'ndaki diğer maçlar gelecek. Ancak Maguire için bu maçlar evinden izlenecek, çünkü Tuchel dönemi onsuz devam edecek.