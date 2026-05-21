"Şok olmuş ve yıkılmış" Harry Maguire, Thomas Tuchel'in 2026 Dünya Kupası İngiltere kadrosuna alınmadı

talkSPORT’a göre, Tuchel’in Cuma günü açıklayacağı nihai kadroda Maguire’ın adı yer almayacak. Mart ayında Uruguay ve Japonya ile oynanan hazırlık maçlarında kadroya geri çağrılmış olsa da, Manchester United’ın stoper oyuncusu, Alman teknik direktörü ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek turnuva için nihai kadroda yer almayı hak ettiğine ikna edemedi.

Maguire, 2017'deki ilk maçından bu yana İngiltere kadrosunun vazgeçilmez bir parçası olmuş, 66 kez milli forma giymiş ve 7 gol atmıştı. Sakatlığı nedeniyle Euro 2024'ü kaçıran Maguire'ın kadroya alınmaması, Tuchel yönetimindeki İngiltere hiyerarşisinde kesin bir değişimi işaret ediyor. Bu sezon Red Devils formasıyla 24 maça çıkmış olsa da, eski Leicester City oyuncusu yaklaşan dünya şampiyonası için gereksiz görüldü.