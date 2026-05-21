"Şok oldum ve derinden hayal kırıklığına uğradım!" Thomas Tuchel, Dünya Kupası öncesinde İngiltere kadrosunda büyük bir sarsıntıya neden oldu

"Geçirdiğim sezonun ardından bu yaz ülkem için önemli bir katkı sağlayabileceğime emindim," diyen Maguire, zorlu yılların ardından Red Devils'ta eski formuna kavuşmuş ve ManUnited ile üç yıllık aradan sonra ligde üçüncü sırada yer alarak Şampiyonlar Ligi'ne geri dönecek.

Tuchel de Maguire'ın Manchester'daki iyi performansını fark etmiş ve 33 yaşındaki oyuncuyu Mart ayında, Eylül 2024'ten bu yana ilk kez milli takıma geri çağırmıştı. Maguire o zamanlar Tuchel ile kısa ama öz bir görüşme yaptığını, "harika bir telefon görüşmesi" olduğunu ve bunun ardından annesinin bile ağlayarak onu aradığını söylemişti. "Tekrar burada olmak harika. Bunu özlemiştim, çünkü altı ya da yedi yıl boyunca ilk 11'de yer alıp her maça çıkmışken kadroya çağrılmamak zor bir durum," demişti Maguire o zaman.

Muhtemelen Maguire'ı Dünya Kupası kadrosundan son anda çıkarılma kararı bu yüzden bu kadar derinden etkiledi. "Bu karar beni şok etti ve derinden hayal kırıklığına uğrattı," dedi Alman teknik direktöre. Maguire, oyuncularına ise Dünya Kupası için "her şeyin gönlünce olması" dileklerini iletti.

Maguire, ciddi bir kas sakatlığı nedeniyle Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nı da kaçırmıştı. Bundan önce yıllarca Three Lions'ta ilk 11'de yer almıştı. 2018 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen takımda olduğu gibi, 2022 Katar Dünya Kupası'nda (Fransa'ya karşı çeyrek finalde elenme) ve 2021 Avrupa Şampiyonası'nda da ilk 11'de yer almıştı. 2021 Avrupa Şampiyonası, ev sahibi İngiltere'nin Wembley Stadyumu'nda İtalya'ya karşı dramatik bir final mağlubiyetiyle sona ermişti.

Tuchel yönetiminde, son Dünya Kupası eleme maçlarında merkez savunmada Manchester City'den John Stones ve Aston Villa'dan Ezri Konsa ilk 11'de yer aldı. Ancak Marc Guehi de ilk 11'de yer almak için söz sahibi olabilir. Newcastle United'dan Dan Burn'un da Dünya Kupası biletini garantilemiş olması muhtemel.