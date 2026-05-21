"Şok oldum ve derinden hayal kırıklığına uğradım!" Thomas Tuchel, Dünya Kupası öncesinde İngiltere kadrosunda büyük bir sarsıntıya neden oldu

BBC'nin haberine göre Phil Foden, Dünya Kupası kadrosuna alınmadı. Manchester City'nin bu son derece yetenekli hücum yıldızı, son dönemde eleme ve hazırlık maçlarında Alman teknik direktörün kadrosunda yer almasına rağmen, Tuchel tarafından finallere katılacak kadroya dahil edilmedi.
Muhtemelen 25 yaşındaki oyuncunun son dönemdeki gol sıkıntısı başına bela oldu. Foden, Aralık ayından bu yana Skyblues formasıyla gol atamadı ve bunun sonucunda Pep Guardiola'nın takımındaki as yerini kaybetti.
Foden'ın yanı sıra Harry Maguire de ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası finallerinde Three Lions'ın 26 kişilik kadrosunda yer almayacak. Manchester United'ın stoper oyuncusu bunu talkSport'a bizzat doğruladı ve Tuchel'e sert sözler sarf etti.