TuchelGetty Images
"Şok oldum ve derinden hayal kırıklığına uğradım!" Thomas Tuchel, Dünya Kupası öncesinde İngiltere kadrosunda büyük bir sarsıntıya neden oldu

Cuma günü Thomas Tuchel, İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunu açıklayacak. Şimdi ise iki çarpıcı karar sızdırıldı. Kadroya alınmayan bir yıldız oyuncu, bir gün önce kamuoyuna kaçışını duyurmuştu.

BBC'nin haberine göre Phil Foden, Dünya Kupası kadrosuna alınmadı. Manchester City'nin bu son derece yetenekli hücum yıldızı, son dönemde eleme ve hazırlık maçlarında Alman teknik direktörün kadrosunda yer almasına rağmen, Tuchel tarafından finallere katılacak kadroya dahil edilmedi. 

Muhtemelen 25 yaşındaki oyuncunun son dönemdeki gol sıkıntısı başına bela oldu. Foden, Aralık ayından bu yana Skyblues formasıyla gol atamadı ve bunun sonucunda Pep Guardiola'nın takımındaki as yerini kaybetti.

Foden'ın yanı sıra Harry Maguire de ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası finallerinde Three Lions'ın 26 kişilik kadrosunda yer almayacak. Manchester United'ın stoper oyuncusu bunu talkSport'a bizzat doğruladı ve Tuchel'e sert sözler sarf etti.

  Harry Maguire England 2026Getty

    Maguire, Tuchel'in Dünya Kupası kararı karşısında yıkıldı

    "Geçirdiğim sezonun ardından bu yaz ülkem için önemli bir katkı sağlayabileceğime emindim," diyen Maguire, zorlu yılların ardından Red Devils'ta eski formuna kavuşmuş ve ManUnited ile üç yıllık aradan sonra ligde üçüncü sırada yer alarak Şampiyonlar Ligi'ne geri dönecek.

    Tuchel de Maguire'ın Manchester'daki iyi performansını fark etmiş ve 33 yaşındaki oyuncuyu Mart ayında, Eylül 2024'ten bu yana ilk kez milli takıma geri çağırmıştı. Maguire o zamanlar Tuchel ile kısa ama öz bir görüşme yaptığını, "harika bir telefon görüşmesi" olduğunu ve bunun ardından annesinin bile ağlayarak onu aradığını söylemişti. "Tekrar burada olmak harika. Bunu özlemiştim, çünkü altı ya da yedi yıl boyunca ilk 11'de yer alıp her maça çıkmışken kadroya çağrılmamak zor bir durum," demişti Maguire o zaman.

    Muhtemelen Maguire'ı Dünya Kupası kadrosundan son anda çıkarılma kararı bu yüzden bu kadar derinden etkiledi. "Bu karar beni şok etti ve derinden hayal kırıklığına uğrattı," dedi Alman teknik direktöre. Maguire, oyuncularına ise Dünya Kupası için "her şeyin gönlünce olması" dileklerini iletti.

    Maguire, ciddi bir kas sakatlığı nedeniyle Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nı da kaçırmıştı. Bundan önce yıllarca Three Lions'ta ilk 11'de yer almıştı. 2018 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen takımda olduğu gibi, 2022 Katar Dünya Kupası'nda (Fransa'ya karşı çeyrek finalde elenme) ve 2021 Avrupa Şampiyonası'nda da ilk 11'de yer almıştı. 2021 Avrupa Şampiyonası, ev sahibi İngiltere'nin Wembley Stadyumu'nda İtalya'ya karşı dramatik bir final mağlubiyetiyle sona ermişti.

    Tuchel yönetiminde, son Dünya Kupası eleme maçlarında merkez savunmada Manchester City'den John Stones ve Aston Villa'dan Ezri Konsa ilk 11'de yer aldı. Ancak Marc Guehi de ilk 11'de yer almak için söz sahibi olabilir. Newcastle United'dan Dan Burn'un da Dünya Kupası biletini garantilemiş olması muhtemel.

    Tuchel ve Trent Alexander-Arnold meselesi: "Bence bu işin içinde kişisel bir mesele var"

    Tuchel’in Trent Alexander-Arnold konusunda vereceği karar da merakla bekleniyor. Real Madrid’de forma giyen 27 yaşındaki sol bek, Tuchel’in göreve gelmesinden bu yana Three Lions formasıyla sadece bir kez sahaya çıktı. Neredeyse tam bir yıldır Tuchel tarafından kadroya alınmıyor. 

    "Verdiğimiz karar çok zordu. Yeteneğine, kariyerine ve takıma katabileceklerine şüphe yok. Bu zor, belki de acımasız bir karar. Hatta bir bakıma haksızlık bile olabilir. Ama bu tür kararlar alınmak zorunda. O da bunu kabul etmek zorunda," demişti Tuchel, Mart ayı sonunda Alexander-Arnold'u yine kadroya almadıktan sonra.

    Tuchel, sonbaharda oyun sistemini değiştirdiğini ve şimdi kadroya seçilen oyuncuların bu sisteme daha iyi uyum sağlayacağını belirtti. İngiltere efsanesi Gary Lineker, bu açıklamayı açıkça sorguladı.

     "Bence burada kişisel bir mesele var, çünkü futbol açısından bunun için hiçbir neden yok," dedi Lineker, 'The Rest is Football' podcast'inde kadroya alınmama konusunda. "Saygısızlık etmek istemem ama, onun pozisyonunda, onunla aynı ligde oynamayan, kesinlikle topu ayağında tutamayan oyuncular var," diye açıkladı eski milli oyuncu. 

    Lineker sözlerine şöyle devam etti: "Bu yüzden Tuchel'in Trent Alexander-Arnold'da hoşuna gitmeyen bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Bunun ne olabileceğini sadece tahmin edebilirim – tutumu mu, yoksa savunma konusunda parlak olmaması mı? Bunun arkasında bir şey olmalı, çünkü bu kesinlikle mantıklı değil."