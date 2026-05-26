35 yaşındaki oyuncunun kadroya seçilmesinin arkasında bir soru işareti vardı, zira kısa süre önce ABD'deki kulübü Gotham FC'nin bir maçında karın bölgesinden sakatlık geçirmişti.
Şok haberin ardından rahat bir nefes: DFB yıldızı, Dünya Kupası elemelerinde forma giyebilecek gibi görünüyor
"İlk olarak durumun ciddi olmadığına dair haber aldık. Bir gece hastanede kaldı, ancak yapısal bir hasar yok," dedi milli takım teknik direktörü Christian Wück Salı günü: "Hâlâ ağrıları var. Ancak önümüzdeki günlerde durumunun düzeleceğini düşünüyor. Dolayısıyla her şeyin yolunda gideceğini umuyoruz; ancak bir aksilik çıkması durumunda bir B planımız da var."
Yedek kaleciler olarak Stina Johannes (VfL Wolfsburg) ve Ena Mahmutovic (Bayern Münih) aday gösterildi. Wück, ikisinden hangisinin Berger'in ilk yedeği olacağı konusunda bir açıklama yapmadı.
Gwinn'siz DFB Kadın Milli Takımı, Dünya Kupası elemelerinde: "Bu grubu birinci olarak tamamlamak istiyoruz"
Bir haftadır, DFB Kadın Milli Takımı’nın kaptanı Giulia Gwinn olmadan Norveç ve Slovenya’daki maçlarda (5/9 Haziran) sahaya çıkmak zorunda kalacağı belliydi. Çift kupa şampiyonu Bayern Münih’in sağ bek oyuncusu, omuz ameliyatı nedeniyle kadroda yer almayacak. Forvet Nicole Anyomi de sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacak. Stoper Janina Minge ise Norveç maçında cezalı.
Bunun karşılığında Klara Bühl, Sophia Kleinherne, Kathrin Hendrich ve Marie Müller, sakatlık nedeniyle verdikleri aradan sonra kadroya geri dönüyor. 2024'te son milli maçına çıkan Melissa Kössler (Denver Summit FC) de uzun bir aradan sonra tekrar kadroda yer alıyor.
Köln'de Norveç ile oynanacak iç saha maçında (20.35/ARD), DFB takımı bir galibiyetle 2027 Brezilya Dünya Kupası'na katılımını erken garantileyebilir. Ancak Almanya, Avusturya ile oynadığı son maçta 0-0 berabere kalmasının ardından A4 Grubu'nda Norveç'in sadece bir puan önünde lider durumda. Dört gün sonra Almanlar, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da sahaya çıkacak (18.00/ZDF).
"Hedefimiz net: Bu grubu birinci olarak bitirmek ve 2027 Brezilya Dünya Kupası'na doğrudan katılmak istiyoruz. Bunun için önümüzdeki maçlarda her şeyimizi ortaya koyacağız – azami konsantrasyon, tutku ve takım ruhuyla," diyen Wück, "Yokluklar elbette bizi etkiliyor. Aynı zamanda başkalarının sorumluluk alacağını da biliyoruz. Kadromuza, her bir oyuncumuza büyük güven duyuyoruz. Herkes neyin ne olduğunu biliyor ve takımın Dünya Kupası biletini almaya hazır olduğunu biliyoruz."