Şok haber! FC Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid karşısında yıldız forvetinden yoksun kalacak

18 yaşındaki oyuncunun ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı konusunda Münih kulübü ayrıntılı bir açıklama yapmadı. Karl "şimdilik" forma giyemeyecek ve bu nedenle en azından Cumartesi akşamı FC St. Pauli ile oynanacak deplasman maçını kesin olarak kaçıracak. "Umarım yakında geri dönerim. Takıma başarılar diliyorum" diye Instagram'da yazdı.

Menajeri Michael Ballack, DAZN'e şunları söyledi: "Lennart yaklaşık üç hafta sahalardan uzak kalacak. Tipik bir kas gerilmesi. Bu durum her zaman tam olarak söylemek zordur, çünkü çok bireysel bir durumdur. Nasıl olduğu ve iyileşme sürecinin nasıl gittiğine de bağlıdır. Tam olarak bilemeyiz, ancak kabaca tahmin edebiliriz."

Böylece Karl, Şampiyonlar Ligi'nde Blancos ile oynanacak önemli çeyrek final rövanş maçında da forma giyemeyecek. Önümüzdeki Çarşamba günü Bayern, Allianz Arena'da Real'i ağırlayacak.