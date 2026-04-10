Almanya'nın rekor şampiyonu Cuma öğlen yaptığı açıklamada, Lennart Karl'ın sağ uyluk arka kısmında kas yırtığı meydana geldiğini duyurdu. Bu sonuç, kulübün sağlık ekibi tarafından yapılan muayene sonucunda ortaya çıktı.
Şok haber! FC Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid karşısında yıldız forvetinden yoksun kalacak
18 yaşındaki oyuncunun ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı konusunda Münih kulübü ayrıntılı bir açıklama yapmadı. Karl "şimdilik" forma giyemeyecek ve bu nedenle en azından Cumartesi akşamı FC St. Pauli ile oynanacak deplasman maçını kesin olarak kaçıracak. "Umarım yakında geri dönerim. Takıma başarılar diliyorum" diye Instagram'da yazdı.
Menajeri Michael Ballack, DAZN'e şunları söyledi: "Lennart yaklaşık üç hafta sahalardan uzak kalacak. Tipik bir kas gerilmesi. Bu durum her zaman tam olarak söylemek zordur, çünkü çok bireysel bir durumdur. Nasıl olduğu ve iyileşme sürecinin nasıl gittiğine de bağlıdır. Tam olarak bilemeyiz, ancak kabaca tahmin edebiliriz."
Böylece Karl, Şampiyonlar Ligi'nde Blancos ile oynanacak önemli çeyrek final rövanş maçında da forma giyemeyecek. Önümüzdeki Çarşamba günü Bayern, Allianz Arena'da Real'i ağırlayacak.
- AFP
Karl, Real Madrid ile oynanan ilk maçta sadece yedek kulübesindeydi
Geçtiğimiz Salı günü Madrid'deki Estadio Santiago Bernabeu'da oynanan ilk maç 2-1 kazanıldı. Karl, teknik direktör Vincent Kompany'nin onun pozisyonu olan ofansif orta saha yerine Jamal Musiala'yı oyuna sokması nedeniyle 90 dakikalık maçın tamamında yedek kulübesinde kaldı.
Karl, bu sezon Bundesliga'da 24 maçta forma giydi, bu maçlarda 5 gol attı ve 5 asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 maçta 7 gol attı ve 2 asist yaptı. Mart ayında, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann tarafından ilk kez Almanya A Milli Takımı kadrosuna çağrıldı ve İsviçre (4-3) ile Gana (2-1) maçlarında ilk iki milli maçına çıktı.