Çok az taraftarın beklediği bir gelişmede, David Silva profesyonel futboldan üç yılı aşkın süre uzak kaldıktan sonra yeniden kramponlarını giymeye karar verdi. Eski İspanya milli oyuncusu, Real Sociedad forması giyerken yaşadığı ciddi diz sakatlığının ardından görkemli kariyerini noktalamıştı, ancak Asya'da yeni bir meydan okumanın cazibesi direnemeyeceği kadar güçlü çıktı.

Haber, modern tarihin en çok kupa kazanan oyuncularından birini kadrosuna kattığı için heyecanını dile getiren yeni kulübü tarafından doğrulandı. Kulübün resmi Instagram hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Yo! Tam anlamıyla çılgınlık! Efsanevi İspanyol 21 numara orta saha oyuncusu David Silva'nın resmen Supreme Sha Tin'e katıldığını resmen duyuruyoruz!"

Silva'nın yeniden profesyonel ortama dönüş süreci hemen başlayacak, ancak kulüp bir uyum dönemine ihtiyaç duyacağını belirtti. Sosyal medya paylaşımında ayrıca şu denildi: "David Silva, yerleşmek, takım antrenmanlarına katılmak ve sahadaki ilk maçına çıkmadan önce maç kondisyonunu zirveye taşımak için yakında Hong Kong'da olacak. Takipte kalın! 'Kurucu Üyelerimiz' bu kez büyük ikramiyeyi vurdu! Antrenmanları izlemek için özel öncelikli erişimin yanı sıra bire bir fotoğraf fırsatı elde edeceksiniz!"







