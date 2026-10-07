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Şok geri dönüş! Manchester City ve İspanya efsanesi David Silva, 40 yaşında emeklilikten çıkarak Hong Kong Premier League ekibi Supreme Sha Tin'e katıldı
Efsanevi kariyer Asya'da yeniden başlıyor
Çok az taraftarın beklediği bir gelişmede, David Silva profesyonel futboldan üç yılı aşkın süre uzak kaldıktan sonra yeniden kramponlarını giymeye karar verdi. Eski İspanya milli oyuncusu, Real Sociedad forması giyerken yaşadığı ciddi diz sakatlığının ardından görkemli kariyerini noktalamıştı, ancak Asya'da yeni bir meydan okumanın cazibesi direnemeyeceği kadar güçlü çıktı.
Haber, modern tarihin en çok kupa kazanan oyuncularından birini kadrosuna kattığı için heyecanını dile getiren yeni kulübü tarafından doğrulandı. Kulübün resmi Instagram hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Yo! Tam anlamıyla çılgınlık! Efsanevi İspanyol 21 numara orta saha oyuncusu David Silva'nın resmen Supreme Sha Tin'e katıldığını resmen duyuruyoruz!"
Silva'nın yeniden profesyonel ortama dönüş süreci hemen başlayacak, ancak kulüp bir uyum dönemine ihtiyaç duyacağını belirtti. Sosyal medya paylaşımında ayrıca şu denildi: "David Silva, yerleşmek, takım antrenmanlarına katılmak ve sahadaki ilk maçına çıkmadan önce maç kondisyonunu zirveye taşımak için yakında Hong Kong'da olacak. Takipte kalın! 'Kurucu Üyelerimiz' bu kez büyük ikramiyeyi vurdu! Antrenmanları izlemek için özel öncelikli erişimin yanı sıra bire bir fotoğraf fırsatı elde edeceksiniz!"
- Getty Images Sport
Şoke eden transfer hamlesinin ardındaki motivasyon
Silva için bu transfer, kariyerinin son dönemini kendi şartlarında tamamlarken farklı bir kültürü deneyimleme fırsatı anlamına geliyor. Real Sociedad’daki döneminden önce dört Premier League şampiyonluğu, iki FA Cup ve beş Lig Kupası bulunan 125 kez milli olmuş İspanyol oyuncu, 2023’te yaşadığı yıkıcı bir ACL yırtığı nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kalmıştı. Şimdi ise 40 yaşındaki oyuncu, yeniden mücadele etme ihtimaliyle birlikte adeta yeniden canlanmış görünüyor.
Kulübün paylaştığı video mesajında eski City yıldızı şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhaba, ben David Silva. Bu deneyim için Supreme Sha Tin’e katıldığım için çok mutluyum; Hong Kong’a gidip kültürün, insanların ve Sha Tin’deki yemeğin keyfini çıkarmayı, tabii ki Hong Kong’daki futbolu da gerçekten dört gözle bekliyorum. Gitmek için sabırsızlanıyorum, bu yüzden hepinizi yakında görmeyi dört gözle bekliyorum. En iyi dileklerimle."
Supreme Sha Tin'de iddialı planlar
Yükselmeyi garantiledikten sonra ilk kez üst ligde mücadele eden Supreme Sha Tin için Silva transferi, kulüp yönetiminin niyetini açıkça ortaya koyan bir hamle oldu. Takım şu anda İngiliz teknik direktör Tom Ballantyne yönetiminde ve kulübün sahibi de iddialı Jim Wong Chi-chuen. Sezonun ilk bölümünde zorlanan ekip, ilk dört maçında bir galibiyet ve üç yenilgi aldı ancak dört kez Premier League şampiyonu olmuş bir ismin kadroya katılması, hem saha içinde hem de saha dışında büyük bir katkı sağlaması bekleniyor.
Yerel haberlere göre Silva, sezonun geri kalanında takıma adapte olmasını sağlayacak kısa vadeli bir sözleşmeye imza attı. Hatta 18 Ekim'de Supreme'in Hammer Hill Road Sports Ground'da HKFC'yi ağırlayacağı maçta görev alması bile ihtimaller arasında yer alıyor.
- Getty Images Sport
Büyüklerin izinden giderek
Silva'nın gelişi sansasyonel olsa da, Hong Kong Premier Ligi'nde şansını deneyen ilk küresel süperstar o değil. Yıllar içinde bu lig, kariyerlerinde son bir sayfa açmak isteyen birçok dünyaca ünlü ismin adresi oldu. Diego Forlan daha önce Kitchee'de forma giyerken, mevcut tabloda Asier Illarramendi ve Victor Camarasa gibi dikkat çeken İspanyollar da yer alıyor.
Ancak bu güçlü geçmişe rağmen, Silva, 2008 ile 2012 arasında İspanya'nın baskın döneminin kilit figürlerinden biri olması nedeniyle, daha önce lige gelen hemen her isimden daha yüksek bir prestij seviyesi taşıyor.
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