AFP
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Şok eleştiri! Ruud Gullit, NEC'yi övdükten sonra Ajax, Feyenoord ve PSV'yi sert sözlerle hedef aldı
Gullit, NEC'ye övgüler yağdırdı
Ziggo Sport'un Rondo programında, Gullit, NEC'nin son dönemdeki taktik uygulamasına yönelik büyük övgülerde bulunarak Hollanda futbolunda dikkatleri üzerine çekti. Eski Ballon d'Or kazananı, kulübün sahada nasıl dizildiği ve nasıl oynadığı karşısında fazlasıyla etkilendi.
Onun övgü dolu sözleri, bütçesinin üzerinde iş çıkaran daha küçük Eredivisie ekiplerinin giderek daha fazla saygı görmeye başladığını ortaya koyuyor. Gullit, onların disiplinli yaklaşımının modern futbol organizasyonu açısından parlayan bir örnek olduğunu vurguladı.
- AFP
Geleneksel devleri sorgulamak
Övgü, kısa süre içinde ülkenin köklü ağır toplarına yönelik sert bir eleştiriye dönüştü. Gullit, Ajax, Feyenoord ve PSV gibi geleneksel güçlerin neden aynı seviyede istikrar ve taktik netlik sergilemekte zorulandığını açıkça sorguladı.
"Bence en büyük övgü, oyun tarzı," diye söze başladı Gullit. "O maçı kazanma iradesi. Brian Linssen çok koşuyor. Sonra da düşünüyorum: neden bu mümkün değil?" diye merak etti ve ardından ekledi: "Ajax ile Feyenoord yorgun görünüyordu, PSV ise son ana kadar çok zorlanmak zorunda kaldı. Onların da aynı istekle oynaması gerekiyor. Her şey ortaya koyduğunuz enerjiyle ilgili. Bu gerçekten de çok şey istemek değil, öyle değil mi? NEC'de görüyorum ki, her maçı kazanmayacaklar, ama temel prensip aynı kalıyor. Bu da istenebilecek en asgari şey değil mi?"
Taktik analiz ve bağlam
Hollandalı ikon, iyi çalıştırılmış orta sıra takımlarıyla ligin zirvesindeki ekipleri birbirinden ayıran taktiksel nüansları daha derinlemesine ele aldı. Modern futbolda inatçı savunmaları aşmak için sadece maddi üstünlük ya da yıldız gücü yeterli olmuyor.
Gullit, dikkat çeken bir performansa vurgu yapmadan önce, "NEC, PSV ile uzun süre başa baş oynayabilir ve rekabet edebilir" dedi. Kaleciden söz ederken, "İnsanın onlar için gerçekten iyi dileklerde bulunası geliyor. Crettaz gerçekten muhteşem. Bu oyun tarzının içinde resme kusursuz şekilde uyuyor" ifadelerini kullandı.
- AFP
Eredivisie'ye bakış
Yerli sezon ilerlerken, lig genelindeki kulüpler Gullit'in keskin değerlendirmelerini dikkate alacaktır. Geleneksel devler, yaklaşımlarını geliştirmek ve daha yüksek standartlar talep eden eleştirmenleri susturmak için artan bir baskıyla karşı karşıya.
Bu arada NEC, bu yüksek profilli desteği etkileyici çıkışını sürdürmek için bir motivasyon kaynağı olarak kullanmak isteyecek. Taraftarlar ve analistler, liderin bu meydan okumaya nasıl yanıt vereceğini yakından takip edecek.
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