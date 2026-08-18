Övgü, kısa süre içinde ülkenin köklü ağır toplarına yönelik sert bir eleştiriye dönüştü. Gullit, Ajax, Feyenoord ve PSV gibi geleneksel güçlerin neden aynı seviyede istikrar ve taktik netlik sergilemekte zorulandığını açıkça sorguladı.

"Bence en büyük övgü, oyun tarzı," diye söze başladı Gullit. "O maçı kazanma iradesi. Brian Linssen çok koşuyor. Sonra da düşünüyorum: neden bu mümkün değil?" diye merak etti ve ardından ekledi: "Ajax ile Feyenoord yorgun görünüyordu, PSV ise son ana kadar çok zorlanmak zorunda kaldı. Onların da aynı istekle oynaması gerekiyor. Her şey ortaya koyduğunuz enerjiyle ilgili. Bu gerçekten de çok şey istemek değil, öyle değil mi? NEC'de görüyorum ki, her maçı kazanmayacaklar, ama temel prensip aynı kalıyor. Bu da istenebilecek en asgari şey değil mi?"