2018 yılında Jürgen Klopp'un güvenilir bir kaleci arayışına girmesiyle, Liverpool'un transfer radarında sonunda Alisson belirlendi ve Roma ile 67 milyon sterlinlik (90 milyon dolar) bir anlaşma imzalandı; bu transfer, onu o dönemde dünya futbolunun en pahalı kalecisi yaptı.

Samba yıldızı, Premier League hayatına hızla uyum sağladı ve dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak ün kazandı; pek çok kişi Alisson'u bu listenin en üst sırasına yerleştiriyor. O, karmaşık bir kupa kazanma bulmacasının son parçalarından biri olduğunu kanıtladı.

Alisson, Liverpool formasıyla 330'dan fazla maça çıktı - 2021'de West Brom ile oynanan maçta galibiyeti getiren dramatik bir gol attı - ve Reds'in iki Premier League şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi zaferi, FA Cup, Lig Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluklarına ulaşmasına yardımcı oldu.