Getty
Çeviri:
Şok edici transfer söylentileri arasında Alisson’un Liverpool’dan ayrılmasının tek yolu bu; John Arne Riise ise Kırmızılara “kimse” uyarısında bulunuyor
Alisson'un istatistikleri: Liverpool formasıyla oynadığı maçlar, attığı goller ve kazandığı kupalar
2018 yılında Jürgen Klopp'un güvenilir bir kaleci arayışına girmesiyle, Liverpool'un transfer radarında sonunda Alisson belirlendi ve Roma ile 67 milyon sterlinlik (90 milyon dolar) bir anlaşma imzalandı; bu transfer, onu o dönemde dünya futbolunun en pahalı kalecisi yaptı.
Samba yıldızı, Premier League hayatına hızla uyum sağladı ve dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak ün kazandı; pek çok kişi Alisson'u bu listenin en üst sırasına yerleştiriyor. O, karmaşık bir kupa kazanma bulmacasının son parçalarından biri olduğunu kanıtladı.
Alisson, Liverpool formasıyla 330'dan fazla maça çıktı - 2021'de West Brom ile oynanan maçta galibiyeti getiren dramatik bir gol attı - ve Reds'in iki Premier League şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi zaferi, FA Cup, Lig Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluklarına ulaşmasına yardımcı oldu.
- Getty Images Sport
Transfer dedikoduları: Alisson Serie A'ya geri dönebilir mi?
Bir sonraki transfer dönemi yaklaşırken, İtalya'ya, muhtemelen Juventus'a geri döneceği yönünde spekülasyonlar yapılıyor. Bu söylentilerle ilgili olarak Betinia NJ işbirliğiyle GOAL'a özel bir röportaj veren eski Liverpool savunma oyuncusu Riise, şunları söyledi: “Onun ayrılacağını sanmıyorum çünkü o inanılmaz bir oyuncu. Kulüp, oyuncular ve savunmamız için çok önemli.
"Eğer ayrılırsa, yerine kimi alacaksınız? Yani, o seviyede kim var ki? Kimse yok. Tabii, yine gerçekten, gerçekten, gerçekten büyük bir harcama yapmak istemiyorsanız. Gerçekten mutsuz olmadığı sürece ayrılma ihtimali olduğunu sanmıyorum, ki bence mutsuz değil."
Robertson, Anfield'dan bedelsiz olarak ayrılıyor
Alisson’un sözleşmesi 12 ay daha devam edecek. Yakın gelecekte onu nelerin beklediği henüz belli değil, ancak Anfield’dan bazı önemli isimlerin ayrılacağı şimdiden kesinleşti.
Mısırlı süperstar Mohamed Salah, sözleşmesinin son yılında serbest bırakılırken, Ibrahima Konate ise sözleşme uzatımını reddetmiştir. Andy Robertson da serbest oyuncu statüsüne geçecek isimlerden biridir.
Deneyimli İskoç oyuncu, Liverpool'da dokuz sezon geçirdi. Aynı pozisyonda oynayan Riise, kendini kanıtlamış bir oyuncunun ayrılmasına izin verilmesine şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda şöyle dedi: "Ayrılmasına şaşırmadım, kararını neden verdiğini anlıyorum, çünkü istediği kadar fazla oynamıyor.
“Hala oynayabileceğini düşünüyorum ve [Milos] Kerkez'in performansı çok inişli çıkışlı. Bana göre, her şey biraz 100 mil hızında gibi. Her şey sprint gibi ve her şey çok agresif. Robertson'da ise daha fazla sakinlik ve soğukkanlılık var.
“Bu sezon Kerkez’in Robertson’dan daha dominant olacağını bekliyordum, ama öyle olmadı. Ancak Robertson’ın ayrılma kararını anlıyorum çünkü ona da oynama süresinin giderek azalacağı söylendiği açık. Keşke kalsaydı çünkü bence Liverpool’da en az bir yıl daha oynayabilirdi.”
- Getty Images Sport
Slot, bir sonraki transfer döneminde yeniden transfer harcaması yapmalı
Liverpool, bu yaz kadrosuna bir sol bek daha katmaya karar verebilir; öte yandan, Konate’yi kaybedecek ve kulüp kaptanı Virgil van Dijk’in Temmuz ayında 35 yaşına gireceği dörtlü savunmanın merkezinde takviyeye ihtiyaç duyulacağı aşikar.
Giderek artan baskı altında olan Arne Slot'un, 2025'teki rekor kıran harcamaların ardından kadroda yapması gereken çok sayıda değişiklik varken, Kırmızılar, Alisson'un ayrılmasıyla yeni bir 1 numara arayışına düşmemek için çaresizce çaba gösterecek.