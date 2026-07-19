İspanya en azından ara sıra gol tehlikesi yaratabilmiş ve özellikle ikinci yarıda kaleci Emiliano Martinez’i zorlamışken, Arjantinliler ise tamamen etkisiz kalmıştı. Böylece ilk yarı sonunda Lionel Messi ve takım arkadaşlarının toplam üç şutundan hiçbiri kaleyi bulmamıştı – 1966’dan bu yana Arjantin, bir Dünya Kupası maçının ilk yarısını sıfır şutla tamamlamamıştı.

Durum daha da kötüye gitti: 90 dakikalık golsüz sürenin ardından Arjantin, Dünya Kupası tarihinde final maçında tek bir şut bile atamayan ilk takım oldu. Muhtemelen sonsuza dek kırılamayacak bir negatif rekor. 115. dakikaya kadar Lionel Messi’nin ortası uzak köşenin hemen üzerinden geçene kadar beklemek gerekti ve bu şut olarak sayıldı.

Güney Amerikalılar, büyük heyecanla beklenen final maçında öncelikle savunmaya odaklandılar ve yine son derece sert oyun tarzlarıyla dikkat çektiler. Sonuç: Enzo Fernandez, normal sürenin bitimine kısa bir süre kala Pau Cubarsi’ye yaptığı acımasız faulün ardından sarı-kırmızı kart görerek sahadan atıldı.







