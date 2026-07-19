Veri sağlayıcısı Opta’ya göre, Pazar günü New York/New Jersey’de oynanan maçın ilk 45 dakikasında toplamda sadece üç şut atıldı. 1966 Dünya Kupası’nda veri kaydı tutulmaya başlandığından bu yana, bir Dünya Kupası finalinin ilk yarısında hiç bu kadar az şut atılmamıştı.
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Şok edici istatistik! Arjantin, İspanya ile oynadığı Dünya Kupası finalinde tarihe geçecek bir olumsuz rekor kırdı
İspanya en azından ara sıra gol tehlikesi yaratabilmiş ve özellikle ikinci yarıda kaleci Emiliano Martinez’i zorlamışken, Arjantinliler ise tamamen etkisiz kalmıştı. Böylece ilk yarı sonunda Lionel Messi ve takım arkadaşlarının toplam üç şutundan hiçbiri kaleyi bulmamıştı – 1966’dan bu yana Arjantin, bir Dünya Kupası maçının ilk yarısını sıfır şutla tamamlamamıştı.
Durum daha da kötüye gitti: 90 dakikalık golsüz sürenin ardından Arjantin, Dünya Kupası tarihinde final maçında tek bir şut bile atamayan ilk takım oldu. Muhtemelen sonsuza dek kırılamayacak bir negatif rekor. 115. dakikaya kadar Lionel Messi’nin ortası uzak köşenin hemen üzerinden geçene kadar beklemek gerekti ve bu şut olarak sayıldı.
Güney Amerikalılar, büyük heyecanla beklenen final maçında öncelikle savunmaya odaklandılar ve yine son derece sert oyun tarzlarıyla dikkat çektiler. Sonuç: Enzo Fernandez, normal sürenin bitimine kısa bir süre kala Pau Cubarsi’ye yaptığı acımasız faulün ardından sarı-kırmızı kart görerek sahadan atıldı.
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Ferran Torres, uzatmalarda Arjantin’in kalbini kırdı
Oyun açısından açık ara daha aktif olan İspanyollar ise, MetLife Stadyumu’ndaki oynaması zor çim sahaya rağmen gol fırsatları yaratmakta zorlandı. Yine de Arjantin kalecisi Martinez, defalarca kritik kurtarışlar yapmak zorunda kaldı ve Albiceleste’nin uzatmalara kalabilmesinin tek nedeni oydu.
Uzatmalarda oyuna sonradan giren Ferran Torres, nihayetinde İspanya’ya hak ettiği golü kazandırdı (106.). Maçın son dakikalarında Arjantin, sayıca az olmasına rağmen bir kez daha tehlikeli ataklar geliştirdi, ancak Giuliano Simeone, skoru eşitleme fırsatını kaçırdı (120.).
İspanya için bu, 2010’dan sonra ikinci Dünya Kupası şampiyonluğu olurken, Arjantin ise Dünya Kupası tarihindeki üçüncü şampiyonluk savunmasını son anda kıl payı kaçırdı.
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