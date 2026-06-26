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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Şok edici hatalar… Video teknolojisi, Dünya Kupası’nda “piyango”ya dönüştü

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Dünya Kupası
İngiltere - Gana
İngiltere
Gana
Ekvator - Almanya
Ekvator
Almanya
İskoçya - Brezilya
İskoçya
Brezilya

Sadece birkaç gün önce, herkes video yardımlı hakemlik sisteminin Dünya Kupası’nda farklı bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını merak ediyordu.

Ancak şimdi, bir dizi tuhaf kararın alındığı bir haftanın ardından, taraftarlar video hakeminin hangi durumlarda müdahale ettiği konusunda kafaları karışmış durumda.

BBC Sport, bir haberinde şu anda ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası’ndaki video teknolojisiyle ilgili tartışmaların ana hatlarını ele aldı.

Gana'nın İngiltere karşısında penaltı talebinden, Brezilya'nın İskoçya karşısında attığı golün iptal edilmesine, ardından Almanya'nın Ekvador'a attığı ilk gole kadar, video hakeminin vereceği kararı tahmin etmek zor hale geldi.

Şu ana kadar, 2026 Dünya Kupası’ndaki video teknolojisi müdahalelerinin sayısı, İngiltere Premier Ligi’ndeki oranlara çok yakın seviyelerde seyrediyor.

Geçen sezon İngiltere Premier Ligi’nde VAR müdahalelerinin ortalaması maç başına 0,29 iken, Dünya Kupası’nda bu ortalama 0,28’dir.

Hakemin ekrana gidip görüntüyü incelemesini gerektiren takdirsel müdahalelerde ise, İngiltere Premier Ligi’nde maç başına ortalama 0,15 kez, Dünya Kupası’nda ise 0,17 kez gerçekleşmiştir.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    Video teknolojisi aracılığıyla müdahale konusunda tutarlı bir standart sürdürmenin zorluğu

    Turnuva ilerledikçe, video teknolojisiyle yapılan müdahalelerde sabit ve yüksek bir standardı sürdürmenin ne kadar zor olduğu daha da netleşti.

    FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, futbolun fiziksel temasa dayalı bir oyun olduğunu ve her temasın faul sayılmayacağını savunuyor; ayrıca bu turnuva boyunca daha akıcı ve ritmik maçlar izlemek istediğini belirtiyor.

    Ancak sahada daha fazla sert temasın sürekli olarak izin verilmesi durumunda, video hakeminin bu eğilime uyum sağlaması gerekir ve bu da faulün “açık ve bariz” olup olmadığının belirlenmesini daha da zorlaştırır.

    Bu, İngiltere Premier Ligi’nin de yaşadığı sorunun aynısıdır.

    Diğer turnuvalarda ise VAR’ın müdahale kriteri daha esnektir ve bu nedenle video hakemleri daha sık müdahale eder.

    Bu durum, herkesin müdahaleyi beklediği için daha fazla tutarlılık olduğu izlenimini verir; ancak bu, teknolojinin asıl amaçlandığı şekilde, yani yalnızca ciddi hataları düzeltmek için kullanıldığı anlamına gelmez.

    Örnek olarak Şampiyonlar Ligi’ni ele alalım; burada VAR’ın ortalama müdahale sayısı maç başına 0,47 iken, ekran incelemelerinin ortalaması maç başına 0,36’dır; bu da video hakeminin çok daha fazla müdahale ettiği anlamına gelir.

    El ile temas, bunun en belirgin örneğidir; Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), bu durumlara ilişkin katı bir yorum uygulamakta ve kişisel takdir payını azaltmaktadır. Dolayısıyla, video hakeminin müdahale etmekten kaçınmasına neden olacak sebepler azalmaktadır; top savunma oyuncusunun koluna çarptığında, oyuncu genellikle kendini zor durumda bulur.

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    Gana’nın penaltısı… ve Brezilya’nın golünün iptal edilmesi

    Gana teknik direktörü Carlos Queiroz, Ezri Konsa’nın Prince Kwabena Ado’ya yaptığı faulün ardından İngiltere karşısında takımına penaltı verilmeyince, “Video hakemi kahve içmeye gitmiş” dedi.

    Bu müdahale oldukça tehlikeliydi ve bu nedenle, 0-0 berabere biten maçta VAR'ın müdahale etmemesi son derece tuhaftı.

    Ardından Çarşamba günü, Brezilya’nın İskoçya’yı 3-0 yendiği maçta, Vinícius Júnior’un Jack Hendry’ye yaptığı faul nedeniyle Brezilya’nın bir golü iptal edildi.

    Bu durumda, faul eşiği düşmüş gibi görünüyordu; çünkü Hendry'nin Brezilyalı oyuncuya tekme attığı, tersi olmadığı ve açık bir faul olmadığı anlaşılıyordu.

    Eski Dünya Kupası yardımcı hakemi Darren Kane, Match of the Day programında şunları söyledi: “Açıkçası, İskoçya’nın biraz şanslı olduğunu düşünüyorum. Topa vurulmadan önce hafif bir temas vardı, ancak bunun faul seviyesine ulaştığını düşünmüyorum.”

    Ardından dün Perşembe günü Almanya ile Ekvador arasında oynanan ve Ekvador’un 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan maç geldi.

    Leroy Sané’nin erken attığı gol geçerli sayıldı; oysa Aleksandar Pavlović ayağını tehlikeli bir şekilde kaldırmış ve Pedro Vitti’nin kafasına açıkça çarpmıştı. Görüntü, VAR’ın açık bir müdahalesini gerektirir gibi görünüyordu, ancak saha hakemi Torri Penso’nun kararı değişmedi.

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    Almanya-Ekvador maçında hakemin mantıksız hataları

    Joe Hart, "Match of the Day" programında şunları söyledi: "Şu anda Dünya Kupası'nı izleyen her oyuncu bu pozisyonu görse, rakibi tehlikeye attığını, ayağın yüksek olduğunu ve bunun açık bir faul olduğunu hemen söylerdi. Bence karar yanlıştı."

    İkinci yarının başlamasından birkaç dakika sonra, Kai Havertz’in Joel Ordóñez’in müdahalesi sonucu yere düşmesi üzerine, Penso Almanya lehine bir penaltı kararı verdi.

    Ancak bu kez video hakem Joe Decker sonuca müdahale etti ve hücumun başlamasından önce orta saha çizgisinde Leroy Sané’nin Pedro Vitti’ye yaptığı faul nedeniyle penaltının iptal edilmesi gerektiğini ana hakeme bildirdi.

    Bu durum tek başına değerlendirildiğinde, Vitti iki aşamalı bir şekilde düşmüş gibi görünse de, müdahale doğru bir karar gibi görünebilir.

    Ancak Pavlović’in havaya kaldırdığı ayağıyla ilgili önceki durumla karşılaştırıldığında, müdahale kriterinin tutarlı olmadığı görüldü.

    Video hakemi belki de önceki bir hatayı düzeltmek istediğini düşünmüş olabilir, ancak ikinci durumda faul kararı verirken diğerini görmezden gelmesi mantıksız görünüyordu.

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    En büyük faydayı sağlamak için fareyle en az müdahale

    Turnuva boyunca, büyük milli takımlar genel olarak video incelemelerinden faydalandı.

    Brezilya’nın iptal edilen golü ve Almanya’ya verilmeyen penaltı, VAR kararlarının favori takımların aleyhine çıktığı tek iki durum olarak değerlendiriliyor.

    Buna karşılık, Sadio Mané’nin Kylian Mbappé’ye yaptığı faulün ardından Fransa, Senegal karşısında penaltı kazanamadı; video hakemi penaltı verilmesini önermesine rağmen saha hakemi bu kararı reddetti.

    Bu durum, tutarsızlık olduğuna dair yaygın izlenimi bir kez daha teyit edercesine, Mbappé’ye penaltı verilmemesi birçok kişiyi şaşırttı.

    FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina’nın, Dallas’taki merkezden çalışan 30 kişilik video hakem ekibiyle birlikte hâlâ yapması gereken çok iş var.

    Video teknolojisi devreye sokulduğunda temel slogan “en az müdahaleyle en fazla fayda sağlamak” idi, ancak bu ilkenin uygulanması son derece zor olmaya devam ediyor.

    Çünkü tüm bu sistem, sahadaki hakemin aldığı kararların kalitesine dayanıyor.

    BBC Sport, haberini şu sözlerle sonlandırdı: “Asgari müdahale ilkesi, ancak hakemlerin kararları temelden doğru olduğunda işe yarar; ancak şu anda durum böyle görünmüyor.”