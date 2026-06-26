Şok edici hatalar… Video teknolojisi, Dünya Kupası’nda “piyango”ya dönüştü

Sadece birkaç gün önce, herkes video yardımlı hakemlik sisteminin Dünya Kupası’nda farklı bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını merak ediyordu.
Ancak şimdi, bir dizi tuhaf kararın alındığı bir haftanın ardından, taraftarlar video hakeminin hangi durumlarda müdahale ettiği konusunda kafaları karışmış durumda.
BBC Sport, bir haberinde şu anda ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası’ndaki video teknolojisiyle ilgili tartışmaların ana hatlarını ele aldı.
Gana'nın İngiltere karşısında penaltı talebinden, Brezilya'nın İskoçya karşısında attığı golün iptal edilmesine, ardından Almanya'nın Ekvador'a attığı ilk gole kadar, video hakeminin vereceği kararı tahmin etmek zor hale geldi.
Şu ana kadar, 2026 Dünya Kupası’ndaki video teknolojisi müdahalelerinin sayısı, İngiltere Premier Ligi’ndeki oranlara çok yakın seviyelerde seyrediyor.
Geçen sezon İngiltere Premier Ligi’nde VAR müdahalelerinin ortalaması maç başına 0,29 iken, Dünya Kupası’nda bu ortalama 0,28’dir.
Hakemin ekrana gidip görüntüyü incelemesini gerektiren takdirsel müdahalelerde ise, İngiltere Premier Ligi’nde maç başına ortalama 0,15 kez, Dünya Kupası’nda ise 0,17 kez gerçekleşmiştir.