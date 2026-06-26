Şok edici hatalar… Video teknolojisi, Dünya Kupası’nda bir “piyango”ya dönüşüyor

Turnuva ilerledikçe, video teknolojisiyle yapılan müdahalelerde tutarlı ve yüksek bir standardı sürdürmenin ne kadar zor olduğu daha da netleşti.

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, futbolun fiziksel temasa dayalı bir oyun olduğunu ve her temasın faul sayılmayacağını savunuyor; ayrıca bu turnuva boyunca daha akıcı ve ritmik maçlar izlemek istediğini belirtiyor.

Ancak sahada daha fazla sert temasın sürekli olarak izin verilmesi durumunda, video hakeminin bu eğilime uyum sağlaması gerekir ve bu da bir faulün “açık ve bariz” olup olmadığının belirlenmesini daha da zorlaştırır.

Bu, İngiltere Premier Ligi’nin de yaşadığı sorunun aynısıdır.

Diğer turnuvalarda ise VAR’ın müdahale kriterleri daha esnektir ve bu nedenle video hakemleri daha sık müdahale eder.

Bu durum, herkesin müdahaleyi beklediği için daha fazla tutarlılık olduğu izlenimini yaratır; ancak bu, teknolojinin asıl amaçlandığı şekilde, yani yalnızca ciddi hataları düzeltmek için kullanıldığı anlamına gelmez.

Örnek olarak Şampiyonlar Ligi’ni ele alalım; burada VAR’ın ortalama müdahale sayısı maç başına 0,47 iken, ekran incelemelerinin ortalaması maç başına 0,36’dır; bu da video hakeminin çok daha fazla müdahale ettiği anlamına gelir.

El ile temas, bunun en belirgin örneğidir; Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), bu durumlara ilişkin katı bir yorum uygulamakta ve kişisel takdir payını azaltmaktadır. Dolayısıyla, video hakemini müdahale etmekten alıkoyan nedenler azalmaktadır; top savunma oyuncusunun koluna çarptığında, oyuncu genellikle kendini zor durumda bulur.