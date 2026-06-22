Inter'in eski "yıldızı", gerçek adı Marcos André Batista Santos olan forvetin, onu yeni bir ortama yöneltebilecek gizemli ekonomik ve ailevi sorunları olduğu iddia ediliyor.





"Red Cast" podcast'ine konuk olan Batista, şunları söyledi: "Ciddi ailevi ve mali sorunlar yaşıyor. Al-Hilal'e transfer olup olamayacağını görmek için dua ediyor. Bu zorlukla da başa çıkmaya çalışıyor, kendinizi onun yerine koyun. Ciddi bir ailevi sorunu var, aile içindeki ekonomik sorunlar, kötü yönetilen bir durum var ve aynı zamanda Al-Hilal'e gitmeyi ya da Barcelona ile sözleşmesini yenilemeyi umuyor. Bu bilgiler, Barcelona çevresinde yaşayan kişilerden bana ulaştı. Bana bunu aktaran kişi güvenilir biridir ve İspanya’da futbol sektöründe çalışan akrabaları da vardır. Bence tüm bunlar sahadaki performansını da büyük ölçüde etkiliyor. Aklı başka yerde.”





Kısa süre sonra yalanlama geldi. Sport’un haberine göre, futbolcuya çok yakın olan Igor Padilha şöyle demiş: “Bu yalanları açıklamak zorunda kalacaksın.”