Şok edici görüntüler... Ekvador efsanesi silahlı soygun suçlamasıyla gözaltına alındı

"Diablito" lakabıyla tanınan eski Ekvadorlu futbol yıldızı Cristian Lara, bir anda yerel bir efsaneden silahlı soygun davasının sanığına dönüştü.

Olağanüstü yetenekleri ve 2006 Dünya Kupası'na katılımıyla bütün bir nesle ilham veren oyuncu, başkent Quito'nun merkezindeki bir elektronik mağazasının önünde, kendisine tekme ve yumruk yağdıran öfkeli bir kalabalığın ortasında buldu kendini.

Bir zamanlar Ekvador futbol tarihinin en önemli yeteneklerinden biri olarak görülen ve Arjantin'e karşı tarihi bir galibiyete katkıda bulunan oyuncu, bugün başarısız bir silahlı soygun girişiminin ardından polisin eline düştü. Etkileyici videolarda, kaos ve halkın öfkesi içinde tutuklandığı görülüyor.

