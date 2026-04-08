Goal.com
Canlı
Ecuadorean footballer Christian Lara durAFP

Çeviri:

Şok edici görüntüler... Ekvador efsanesi silahlı soygun suçlamasıyla gözaltına alındı

C. Enriquez Lara
Ekvador

Christian Lara, Dünya Kupası'nın parıltısını geride bırakıp suçun pençesine düşüyor

"Diablito" lakabıyla tanınan eski Ekvadorlu futbol yıldızı Cristian Lara, bir anda yerel bir efsaneden silahlı soygun davasının sanığına dönüştü.

Olağanüstü yetenekleri ve 2006 Dünya Kupası'na katılımıyla bütün bir nesle ilham veren oyuncu, başkent Quito'nun merkezindeki bir elektronik mağazasının önünde, kendisine tekme ve yumruk yağdıran öfkeli bir kalabalığın ortasında buldu kendini.

Bir zamanlar Ekvador futbol tarihinin en önemli yeteneklerinden biri olarak görülen ve Arjantin'e karşı tarihi bir galibiyete katkıda bulunan oyuncu, bugün başarısız bir silahlı soygun girişiminin ardından polisin eline düştü. Etkileyici videolarda, kaos ve halkın öfkesi içinde tutuklandığı görülüyor.

  • Olayın ayrıntıları ve soygun girişimi

    "Küçük Şeytan" lakabıyla tanınan eski milli futbolcu Christian Lara, başkent Quito'da bir elektronik mağazasına yönelik silahlı soygun girişimine karıştığı iddiasıyla tartışmalı bir şekilde gözaltına alındı.

    Ekvador polisi, dün Salı sabahı, altı silahlı kişinin hırsızlık amacıyla Quito'nun güneyindeki La Magdalena mahallesindeki (Villa Flora bölgesi) "Tecnomiga" elektronik mağazasına girmesinin ardından acil ihbar üzerine harekete geçti.

    Operasyon sırasında şüphelilerle çatışma yaşandı ve polis güç kullanarak müdahale etti. Güvenlik güçleri suçu önleyerek dört şüpheliyi gözaltına alırken, diğer ikisi kaçmayı başardı.

    Aralarında ev yapımı bir tüfek de bulunan 3 adet ateşli silahın yanı sıra mühimmat ve bir dizi elektronik cihaz ele geçirildi.

  • Yoldan geçenlerin gözünden tutuklama ve saldırı anları

    Ulusal televizyonun yayınladığı sarsıcı görüntülerde, bir dükkânın önünde elleri bağlı halde duran 45 yaşındaki Lara’nın, öfkeli bir yaya kalabalığı tarafından şiddetli bir saldırıya uğradığı ve kafasına tekme ve yumruklar yediği görülüyor.

    Ağır silahlı polisler, Lara'yı yayalardan korumak zorunda kaldı ve onu devriye arabasına taşıyabildi. Videolardan birinde, polislerin mağazanın önünden uzaklaşan arabaya atladıkları görülüyor.

  • Futbol kariyeri ve geçmişi

    Christian Lara, Ekvador milli takımının ikinci kez katıldığı 2006 Almanya Dünya Kupası'nın en kısa boylu oyuncusuydu.

    2001'deki ilk maçından bu yana milli takımında 28 uluslararası maça çıkan Lara, 2006 Dünya Kupası elemelerinde Arjantin'e karşı alınan tarihi 2-0'lık galibiyette bir gol attı ve bir golün hazırlayıcısı oldu.

    Christian, kariyerinin çoğunu Quito'daki Deportivo El Nacional kulübünde geçirdi ve ayrıca Katar, Kolombiya ve Meksika liglerinde de oynadı.

    Polise göre, tutuklanan dört kişi arasında sabıka kaydı olmayan tek kişi Lara'dır. Polis şefi Pablo Lastra, Christian'ın da aralarında bulunduğu dört kişinin tutuklandığını doğruladı ve suçlamaların yönlendirilmesine ilişkin nihai kararın savcılığa ait olduğunu belirtti.