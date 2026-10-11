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FBL-ESP-LIGA-ESPANYOL-REAL MADRIDAFP
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Şok edici dönüşüm: Real Madrid'in yıldızı Bernabeu'da "gizemli bir bilmece"

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La Liga
Real Madrid
J. Mourinho
B. Silva
İspanya

Durum tamamen tersine döndü: Real Madrid'in yıldızı hesapların dışında

Real Madrid ile 8 dakika, Portekiz Milli Takımı ile 7 dakika... İşte Bernardo Silva'nın 12 Eylül'den bu yana sahada geçirdiği toplam süre.

O tarihten bu yana Kraliyet ekibi ve Portekiz Milli Takımı toplamda 7 maç oynadı; bu maçlarda orta saha oyuncusunun katkısı neredeyse yok denecek kadar azdı, hatta bazı zamanlarda hiç oynamadı.

Sport gazetesi hazırladığı raporda, Bernardo Silva'nın bu şekilde sahnenin dışında kalmasının, gizemli olduğu kadar şaşırtıcı da olduğunu belirtti.

Bernardo Silva sezona, teknik direktör Jose Mourinho'nun planlarında önemli bir oyuncu olarak başlamıştı. Mourinho ona sahada çok yönlü bir oyuncu rolü vermiş, topun dolaşımına akıcılık ve hız katma görevini yüklemişti.

Bu nokta önemsiz değil; zira onun sahaya çıkması, Real Madrid'in birkaç sezon boyunca yaşadığı büyük eksikliklerin bir kısmını giderebilecek gibi görünüyordu.

  • Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Mourinho, Bernardo Silva'nın fiziksel durumunu alaycı bir şekilde eleştirdi

    Tüm göstergeler, Portekizli oyuncunun sezon boyunca Real Madrid'in kadrosunda merkezi bir rol üstleneceğini ve kulübün yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği en önemli transferlerden biri olacağını işaret ediyordu. Ancak müsabakaların üzerinden yalnızca iki ay geçtikten sonra, Bernardo Silva'nın Mourinho'nun hesaplarından silindiği görülüyor.

    Teknik direktör, fiziksel güce ve sürekli hareket edebilme kapasitesine sahip bir orta saha ikilisine, yani Fede Valverde ve Aurelien Tchouameni'ye güvenme kararı aldı. Öte yandan Arda Güler'in sergilediği iyi performans ve forvetin arkasındaki hücum bölgelerinde oynayabilecek oyuncuların çokluğu, Bernardo Silva'nın daha ileri bir pozisyonda oynama şansını büyük ölçüde azaltıyor.

    Mourinho, yaz döneminde Portekizli oyuncusunun fiziksel durumunu alaycı bir üslupla eleştirerek şöyle demişti: "Bizim için çok önemli bir oyuncu, ama zavallı, tatillerde hiçbir şey yapmamayı sevenlerden bir diğeri. Boş zamanında hiçbir şey yapmaması ona iyi gelmiş, bu yüzden fiziksel olarak geri bir durumda döndü ve kendisini geliştirmesi gerekiyor."

    Teknik direktör bu açıklamaları ağustos ayının başında yapmıştı ve o günden bu yana iki ay geçti; ancak Bernardo Silva'yı çevreleyen belirsizlik gözle görülür biçimde artmaya devam etti.

    Ayrıca Portekiz Milli Takımı'yla da az forma giymesi, sahalardan uzak kalmasının başlıca nedeninin fiziksel durumu olduğu düşüncesini güçlendiriyor. Ancak Manchester City'nin eski yıldızı çapında bir oyuncu söz konusu olduğunda bu durum şaşkınlık uyandırmaya devam ediyor.

  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Bernardo Silva, Real Madrid ile 282 dakika oynadı

    2014 yılında Monaco formasıyla profesyonel kariyerine ilk adımını attığından bu yana Bernardo Silva, her sezonunda 44 ile 58 maç arasında forma giydi; dahası neredeyse tüm karşılaşmalara ilk 11'de başladı.

    Her sezon 3000 dakikayı aşmaya alışkın bir oyuncu olan Silva, bazı sezonlarda 4000 dakikaya dahi ulaştı. Real Madrid ile ise şu ana kadar yalnızca 282 dakika sahada kaldı ve bu dakikaların büyük bölümü mevcut sezonun başında geldi.

    Tüm bunlar, Real Madrid'in özellikle topla oynarken daha iyi bir oyun görüşüne sahip, sürekli hareket ederek takım arkadaşlarından topu isteyen bir oyuncudan yoksun olduğu bir dönemde yaşanıyor.

    Böylece Bernardo Silva'yı çevreleyen belirsizlik sürüyor ve önümüzdeki aylar, Real Madrid'in onu kadrosuna katmak için gerçekleştirdiği transferi değerlendirmede ne kadar isabetli olduğunu ortaya koyacak.

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