Şok edici dönüşüm: Real Madrid'in yıldızı Bernabeu'da "gizemli bir bilmece"

Real Madrid ile 8 dakika, Portekiz Milli Takımı ile 7 dakika... İşte Bernardo Silva'nın 12 Eylül'den bu yana sahada geçirdiği toplam süre.

O tarihten bu yana Kraliyet ekibi ve Portekiz Milli Takımı toplamda 7 maç oynadı; bu maçlarda orta saha oyuncusunun katkısı neredeyse yok denecek kadar azdı, hatta bazı zamanlarda hiç oynamadı.

Sport gazetesi hazırladığı raporda, Bernardo Silva'nın bu şekilde sahnenin dışında kalmasının, gizemli olduğu kadar şaşırtıcı da olduğunu belirtti.

Bernardo Silva sezona, teknik direktör Jose Mourinho'nun planlarında önemli bir oyuncu olarak başlamıştı. Mourinho ona sahada çok yönlü bir oyuncu rolü vermiş, topun dolaşımına akıcılık ve hız katma görevini yüklemişti.

Bu nokta önemsiz değil; zira onun sahaya çıkması, Real Madrid'in birkaç sezon boyunca yaşadığı büyük eksikliklerin bir kısmını giderebilecek gibi görünüyordu.