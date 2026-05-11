Şok edici bir soyunma odası skandalı, yıkıcı bir gidişatın sadece en dip noktası: Real Madrid, modern çağın FC Hollywood’una dönüşüyor

Buna ek olarak, maaş bordrosunda sanal olarak yaşanan güç mücadeleleri de vardı; örneğin Vinicius, yeni sözleşmesinde mevcut en yüksek maaşlı oyuncu Kylian Mbappe’den kesinlikle daha yüksek bir maaş almayı istiyor gibi görünüyor. Zaten Real, son zamanlarda çalışanlarının büyüklüğünün biraz üstesinden gelemedi ve bu da sonuçta Alonso'nun kovulmasına yol açtı. Bu, Başkan Florentino Perez'in çevresindeki yetkililere, isyan eden yıldızları daha sert bir şekilde yerlerine oturtmak yerine daha kolay bir yol olarak göründü. The Athletic'e göre, Vinicius, Mbappe ve diğerlerinin kulüp içindeki çevresinin etkisi tehdit edici derecede yüksek.

Alonso, kendisine karşı eleştirel tavır sergileyen bazı oyuncuların taktik toplantılarında uyuyormuş gibi davrandıkları iddia edildiğinde, artık çaresiz kalmıştı. Bunun üzerine eski Leverkusen teknik direktörünün sabrı taştı ve şaşkın bir şekilde "Buraya bir anaokuluna geldiğimi bilmiyordum" diye bağırdığı iddia ediliyor.

Alonso'nun istifasının ardından Real, ikinci takımdan terfi ettirilen Arbeloa ile iç çözüm yoluna gitti. Spor açısından yeni teknik direktör kalıcı bir dönüşüm sağlayamadı ve soyunma odası atmosferi konusunda da Arbeloa pek başarılı olamadı. Her ne kadar öncelikle Vinicius'un egosunu okşasa da, Vinicius onun altında kendini yeniden çok daha önemli hissediyor ve sportif açıdan da Alonso dönemine kıyasla işleri artık çok daha iyi gidiyor. Ancak Arbeloa da başından itibaren kendi saflarından gelen direnişle mücadele etmek zorunda kaldı, onun fikirleri de kısa sürede sorgulanmaya başlandı. Ayrıca medya haberlerine göre takımın bir kısmı ona karşı dedikodularla birleşti.

"Çok fazla yalan söyleniyor," dedi Arbeloa, geçen hafta sonu düzenlediği basın toplantısında her şeye rağmen oyuncularının arkasını kolladı. "Oyuncularımın profesyonel olmadığı bir yalan. Oyuncularımın bana gerekli saygıyı göstermediği bir yalan, bu hiç olmadı bile."

Son gelişmeler, Arbeloa'nın tüm gerçeği ortaya koymadığını gösteriyor. Özellikle son haftalarda bu tür söylentilerin artması, muhtemelen bir tesadüf değildir. Sonuçta sezon, geriye kalan büyük bir hedef olmadan sona eriyor: Copa del Rey'de takım, Ocak ortasında ikinci lig takımı karşısında utanç verici bir şekilde çeyrek finalde elendi; Nisan ortasında ise Real, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde FC Bayern'e yenildi. Ligde ise Barça çoktan uzaklaşmış durumda; Pazar akşamı itibariyle Katalanlar, matematiksel olarak da yeni, eski şampiyon olarak kesinleşti. Üstelik bunu, Clasico'da Real'e karşı 2-0'lık rahat bir galibiyetle başardılar.

Real için ise artık hiçbir şeyin önemi kalmadı. Yaralı gururlar için daha fazla zaman kalıyor, önemsiz konulara daha fazla yer veriliyor. Mbappe'de de durum böyle; kız arkadaşı Ester Exposito ile yaptığı son Sardunya gezisi, Kraliyetin taraftarları tarafından çok eleştirel karşılandı. Taraftarların genel görüşü: Fransız oyuncu, kas yırtığı geçirdikten sonra, pazar günü ezeli rakibi Barça ile oynanacak Clasico maçına yetişmek için tüm dikkatini buna vermesi gerekirdi. Sonuçta bu mümkün olmadı, Mbappe Camp Nou'da kadroda yer almadı ve perşembe günü Oviedo ile oynanacak bir sonraki iç saha maçında tekrar forma giyebilirse, taraftarların öfkesini yüksek sesle hissedebilir.

Real Madrid taraftarları bu sezon sık sık kendi oyuncularına şiddetli yuhalamalarla hoşnutsuzluklarını dile getirdiler. Bunun en büyük mağduru Vinicius oldu ve Arbeloa'nın taraftarlara takımı koşulsuz olarak desteklemeleri yönündeki çağrıları pek karşılık bulmadı. Böylece kaotik bir sezonun bir başka sorunlu konusu da gizli bir şekilde alevlenmeye devam etti.