Sürekli olarak kamuoyuna sızan yeni iç meseleler. Entrikalar, kavgalar, öfke patlamaları, incinmiş gururlar, hatta somut fiziksel çatışmalar. 1990'ların FC Bayern Münih'inde tüm bunlar, az ya da çok şiddetli bir şekilde günlük işlerdi; başrollerinde Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, Mario Basler veya Giovanni Trapattoni gibi kutuplaştırıcı figürler vardı. Ve ortalık sürekli bu kadar hareketli olduğu için, o dönemde Alman rekor şampiyonu "FC Hollywood" lakabını kazandı. Bunun anlamı şuydu: Sporun kendisi değil, etrafındaki olaylar ve kişiler arası dramlar genellikle daha önemliydi.
Şok edici bir soyunma odası skandalı, yıkıcı bir gidişatın sadece en dip noktası: Real Madrid, modern çağın FC Hollywood’una dönüşüyor
2025/26 sezonundaki Real Madrid, bir zamanlar Münih'teki "FC Hollywood"un izinden gitmeye hazırlanıyor. Hatta artık Madrid'deki dramın, o dönem Bayern'de yaşananlardan çok daha farklı boyutlara ulaştığı bile söylenebilir. Sonuçta, Real'in kaptanı Federico Valverde, geçen hafta takım arkadaşı Aurelien Tchouameni ile yaşadığı bir tartışmanın ardından hastanelik oldu. Uruguaylı oyuncu kafa travması geçirdi; resmi açıklamaya göre, Tchouameni ile tartıştıktan sonra kafasını masaya çarptığı için talihsiz bir kaza yaşandığı belirtiliyor.
Valverde'nin bir anlığına bilincini kaybettiği söylenen bu soyunma odası olayı, İspanya'nın başkentinden gelen gururlu Şampiyonlar Ligi rekor şampiyonunu tam bir kaosa sürükleyen gelişmelerin şimdiye kadarki en dip noktası oldu. Ve bu durum, muhtemelen Haziran 2024'ün başında, Şampiyonlar Ligi'ndeki bugüne kadarki son zaferle başlamıştı. Real, Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup etti ve ayrıca FC Barcelona'ya karşı büyük bir farkla İspanya şampiyonluğunu kazandı.
BVB ile oynanan final maçında Toni Kroos, Nacho ve Dani Carvajal ilk 11'de yer alırken, maçın sonlarına doğru Luka Modric ve Lucas Vazquez oyuna girdi. Bunlardan dördü, sırasıyla 2024 yazından ve 2025 yazından beri takımda değil; Carvajal ise artık takımda çok önemli bir rol oynamıyor ve bu sezonun ardından da ayrılacak.
The Athletic, Kroos, Nacho ve diğerlerinin ayrılmasının, Bernabeu'nun çevresinde ortaya çıkan kaotik durumun bir nedenini oluşturduğunu yazıyor. Takımdaki birçok büyük egoya, onları düzene sokacak bir el, ara sıra onları yola getirecek güçlü karakterler ve takım ruhu ile dayanışma için olumlu rol modelleri eksik. Ve bu da giderek daha ciddi hale gelen iç sorunlar için bir zemin oluşturuyor.
Real Madrid: Takım, Xabi Alonso yönetiminde muhtemelen bölünmüştü
Madridlilerin şu anda içinde bulunduğu durumun "çok üzücü" olduğunu, antrenman merkezindeki son kargaşayı ilk elden gören bir kaynak The Athletic'e söyledi. Kaynak şöyle devam etti: "Kulübün çok büyük bir sorunu var." Spor açısından bu zaten ortada, zira Real Madrid üst üste ikinci sezonunu da kupa kazanamadan tamamlayacak. Ancak çatlaklar, sadece futbolla ilgili olmaktan çok daha ciddi boyutlarda.
Geçtiğimiz sezon, Carlo Ancelotti'nin bile takım içindeki sorunları kontrol altında tutmakta zorlandığı bir sezonun ardından, Xabi Alonso'nun görevi, Kralları kendilerine yakışan yere, yani Avrupa ve İspanya'nın zirvesine geri döndürmekti. Ancak Alonso başarısız oldu – ve bunun başlıca nedeni, takımın yapısını düzene sokamamasıydı. Ya da daha doğrusu: Kısmen absürt kibirler karşısında bunu başaramamasıydı.
Ocak ortasında, sadece yaklaşık altı ay sonra, Alonso yine ayrılmak zorunda kaldı. Spor açısından işler hiç de kötü gitmiyordu; Alonso yönetimindeki 34 maçta İspanya'nın en büyük kulübü sadece altı mağlubiyet almıştı. Halefi Alvaro Arbeloa ise göreve geldikten sonraki 24 maçta şimdiden yedi mağlubiyet aldı.
Alonso ayrıldığında Real, LaLiga'da lider Barça ile başa baş gidiyordu, ancak sonraki aylarda Blancos yavaş yavaş geride kaldı. Alonso'nun işine mal olan şey, soyunma odasını arkasına alamamasıydı. Özellikle Vinicius Junior, eski dünya çapındaki orta saha oyuncusunun yönetiminden son derece memnun değildi.
Brezilyalı oyuncu, Ekim 2025'te Barcelona ile oynanan Clasico maçında oyundan alındığında hoşnutsuzluğunu açıkça gösterdi ve görünüşe göre Alonso'nun yöntemleri ve oyun tarzından hiç hoşlanmayan birkaç yıldızdan oluşan bir grubun liderliğini yaptı. Jude Bellingham veya Eduardo Camavinga gibi diğer büyük isimlerin de bu gruba dahil olduğu söylenirken, diğerleri Alonso'nun koçluğuna gayet iyi uyum sağladı. Kaçınılmaz olarak ortaya çıkan şey, takım içinde yıkıcı bir bölünme oldu.
Alvaro Arbeloa'nın Real Madrid'deki görevi de başarısızlıkla sonuçlandı
Buna ek olarak, maaş bordrosunda sanal olarak yaşanan güç mücadeleleri de vardı; örneğin Vinicius, yeni sözleşmesinde mevcut en yüksek maaşlı oyuncu Kylian Mbappe’den kesinlikle daha yüksek bir maaş almayı istiyor gibi görünüyor. Zaten Real, son zamanlarda çalışanlarının büyüklüğünün biraz üstesinden gelemedi ve bu da sonuçta Alonso'nun kovulmasına yol açtı. Bu, Başkan Florentino Perez'in çevresindeki yetkililere, isyan eden yıldızları daha sert bir şekilde yerlerine oturtmak yerine daha kolay bir yol olarak göründü. The Athletic'e göre, Vinicius, Mbappe ve diğerlerinin kulüp içindeki çevresinin etkisi tehdit edici derecede yüksek.
Alonso, kendisine karşı eleştirel tavır sergileyen bazı oyuncuların taktik toplantılarında uyuyormuş gibi davrandıkları iddia edildiğinde, artık çaresiz kalmıştı. Bunun üzerine eski Leverkusen teknik direktörünün sabrı taştı ve şaşkın bir şekilde "Buraya bir anaokuluna geldiğimi bilmiyordum" diye bağırdığı iddia ediliyor.
Alonso'nun istifasının ardından Real, ikinci takımdan terfi ettirilen Arbeloa ile iç çözüm yoluna gitti. Spor açısından yeni teknik direktör kalıcı bir dönüşüm sağlayamadı ve soyunma odası atmosferi konusunda da Arbeloa pek başarılı olamadı. Her ne kadar öncelikle Vinicius'un egosunu okşasa da, Vinicius onun altında kendini yeniden çok daha önemli hissediyor ve sportif açıdan da Alonso dönemine kıyasla işleri artık çok daha iyi gidiyor. Ancak Arbeloa da başından itibaren kendi saflarından gelen direnişle mücadele etmek zorunda kaldı, onun fikirleri de kısa sürede sorgulanmaya başlandı. Ayrıca medya haberlerine göre takımın bir kısmı ona karşı dedikodularla birleşti.
"Çok fazla yalan söyleniyor," dedi Arbeloa, geçen hafta sonu düzenlediği basın toplantısında her şeye rağmen oyuncularının arkasını kolladı. "Oyuncularımın profesyonel olmadığı bir yalan. Oyuncularımın bana gerekli saygıyı göstermediği bir yalan, bu hiç olmadı bile."
Son gelişmeler, Arbeloa'nın tüm gerçeği ortaya koymadığını gösteriyor. Özellikle son haftalarda bu tür söylentilerin artması, muhtemelen bir tesadüf değildir. Sonuçta sezon, geriye kalan büyük bir hedef olmadan sona eriyor: Copa del Rey'de takım, Ocak ortasında ikinci lig takımı karşısında utanç verici bir şekilde çeyrek finalde elendi; Nisan ortasında ise Real, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde FC Bayern'e yenildi. Ligde ise Barça çoktan uzaklaşmış durumda; Pazar akşamı itibariyle Katalanlar, matematiksel olarak da yeni, eski şampiyon olarak kesinleşti. Üstelik bunu, Clasico'da Real'e karşı 2-0'lık rahat bir galibiyetle başardılar.
Real için ise artık hiçbir şeyin önemi kalmadı. Yaralı gururlar için daha fazla zaman kalıyor, önemsiz konulara daha fazla yer veriliyor. Mbappe'de de durum böyle; kız arkadaşı Ester Exposito ile yaptığı son Sardunya gezisi, Kraliyetin taraftarları tarafından çok eleştirel karşılandı. Taraftarların genel görüşü: Fransız oyuncu, kas yırtığı geçirdikten sonra, pazar günü ezeli rakibi Barça ile oynanacak Clasico maçına yetişmek için tüm dikkatini buna vermesi gerekirdi. Sonuçta bu mümkün olmadı, Mbappe Camp Nou'da kadroda yer almadı ve perşembe günü Oviedo ile oynanacak bir sonraki iç saha maçında tekrar forma giyebilirse, taraftarların öfkesini yüksek sesle hissedebilir.
Real Madrid taraftarları bu sezon sık sık kendi oyuncularına şiddetli yuhalamalarla hoşnutsuzluklarını dile getirdiler. Bunun en büyük mağduru Vinicius oldu ve Arbeloa'nın taraftarlara takımı koşulsuz olarak desteklemeleri yönündeki çağrıları pek karşılık bulmadı. Böylece kaotik bir sezonun bir başka sorunlu konusu da gizli bir şekilde alevlenmeye devam etti.
Real Madrid: Valverde ile Tchouameni arasındaki gerginlik nasıl başladı?
Bu arada Mbappé, Madrid’de son zamanlarda manşetlere taşınan olumsuz haberlerin de başrol oyuncularından biriydi. Nisan ayı sonunda yapılan bir antrenman maçında, o sırada yan hakemlik yapan ve Mbappé’yi ofsayt pozisyonunda gördüğünü düşünen yardımcı antrenör Arbeloa’ya, yıldız forvetin öfkeyle ve hakaretler savurarak saldırdığı iddia ediliyor. Bunun üzerine 27 yaşındaki oyuncunun menajerleri, olayın ve Mbappe'ye yönelik genel bakış açısının oldukça abartıldığını vurgulamak için büyük çaba sarf etti.
Zaten Valverde ile Tchouameni arasında çok daha ciddi bir olay daha yaşandı. The Athletic'in haberine göre, geçen hafta Çarşamba günkü antrenmanda Valverde'nin sert bir müdahalesi, manşetlere taşınan kavganın tetikleyicisi olmuş. Tchouameni bu duruma çok sinirlenmiş, antrenman sahasında ve daha sonra soyunma odasında ikisi arasında küçük çatışmalar yaşanmış ve takım arkadaşlarının aralarına girip olayı yatıştırmak zorunda kalmış.
Valverde ve Tchouameni bu olayın ardından barışık bir şekilde ayrılmış olsa da, ertesi gün anlaşmazlık görünüşe göre devam etti. The Athletic'e göre, Valverde antrenman merkezine vardığında Tchouameni ile zorunlu el sıkışmasını reddetti ve sonraki antrenmanda Fransız oyuncuyu sert müdahalelerle taciz etti. Tchouameni ilk başta sakin kaldı, ancak daha fazla provokasyonun ardından durum soyunma odasında tırmandı.
Tchouameni orada meseleyi açıklığa kavuşturmak istedi ve Valverde'yi konuşmaya davet etti. Ancak Valverde ona hakaret edince, Tchouameni çileden çıktı ve The Athletic'e göre takım arkadaşına yumruk attı. Ardından bir arbede çıktı ve bu arbede, Valverde'nin kafasının masaya çarpmasıyla sonuçlandı; Valverde kanadı ve kısa süreliğine bilincini kaybetti. Soyunma odasında Valverde'nin durumu nedeniyle büyük endişe hakimdi, Tchouameni de dahil. Uruguaylı milli oyuncu bilincini geri kazandıktan sonra hastaneye kaldırıldı; kafatası-beyin travması nedeniyle 10 ila 14 gün arasında bir ara vermek zorunda kaldı.
Gerçekten de "The Special One" Real Madrid'in bu patlamaya hazır barut fıçısını devralacak mı?
Olayın ardından Real ve Valverde, bu olayı talihsiz bir kaza olarak geçiştirmeye çalıştılar. Ancak kulüp yetkililerinin öfkesi çok büyükmüş; ikiliye kesilen 500.000 avroluk ağır para cezası da bunu doğruluyor.
The Athletic ise Real'in soyunma odası yapısı hakkında içeriden bilgi sahibi kaynaklara atıfta bulunarak, Tchouameni ile yaşanan skandalın başlıca sorumlusu olarak Valverde'yi gösteriyor. Buna göre, Uruguaylı oyuncu takımda provokatör olarak biliniyor ve raporda belirtildiği gibi "bir kaptana yakışmayacak" davranışlar sergiliyor. Tchouameni ile yaşanan anlaşmazlığın aldığı dramatik ve patlayıcı boyut nedeniyle, bu iki kavgacının gelecek yıl da Real'de birlikte oynaması "imkansız". Yani bu, en az bir büyük ismin yaz aylarında Madrid ekibinden ayrılması gerektiği anlamına geliyor. Ve muhtemelen kadro içindeki bölünmeler, başka ayrılıkların da (kaçınılmaz olarak) gelmesine neden olacak. Buna karşın kulüp, Tchouameni ve Valverde'nin kısa sürede barıştığını ve tüm takımın huzurunda aralarındaki husumetin giderildiğini belirtiyor.
Her halükarda, Real'in soyunma odasında yaşanan olayların bu kadar ayrıntılı bir şekilde kamuoyuna sızmasının nasıl mümkün olduğu sorusu akıllarda kalıyor. "Çok açık: Biri burada dedikodular yayıyor. Ve şampiyonluksuz bir sezonda, Real Madrid'in zaten sürekli gözlem altında olduğu bir dönemde, her şey abartılı bir şekilde sunuluyor," dedi Valverde.
Söylentiler mi, gerçek mi: Real'in takım atmosferindeki sorunların bir gerçeklik payı olduğu ortada. Son iki yıla yakın bir süredir Bernabeu'da yönetilmesi neredeyse imkansız bir barut fıçısı oluşmuş durumda. Arbeloa'nın önümüzdeki sezondan itibaren bunu denemek zorunda kalmayacağı tahmin ediliyor; İspanyol teknik adamın yaz aylarında ayrılması kesinleşmiş gibi görünüyor. Aslında çok rağbet gören bu görevi kimin üstleneceği ise henüz belli değil.
Daha önce Didier Deschamps ve Sebastian Hoeneß gibi isimler gündeme gelmiş olsa da, son zamanlarda Jose Mourinho en güçlü aday olarak öne çıktı. 2010 ile 2013 yılları arasında Madrid'de teknik direktörlük yapmış olan ve şu anda Benfica Lizbon'u çalıştıran Portekizli teknik adamın, özellikle Başkan Perez'in favorisi olduğu söyleniyor. Mourinho, Real'in soyunma odasını düzene sokacak sert bir el. Ancak "The Special One", Madrid'in FC Hollywood versiyonunu daha da alevlendirecek potansiyele de sahip.
Real Madrid'in önümüzdeki maçları
Tarih
Maç
Yarışma
14 Mayıs Perşembe (21:30)
Real Madrid - Real Oviedo
LaLiga
17 Mayıs Pazar (21:00)
FC Sevilla - Real Madrid
LaLiga
Kesin tarih henüz belli değil
Real Madrid - Athletic Bilbao
LaLiga