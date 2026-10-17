Aynı haberde, Glentoran'ın Devine'ın ayrılışının ardından Jim Magilton ve Ian Baraclough gibi isimleri değerlendirmesine rağmen boşalan teknik direktörlük görevini resmen duyurmadığı belirtiliyor.

Ancak haberin yayılmasıyla futbol dünyasının dört bir yanından başvurular kısa sürede gelmeye başladı. Kulübün sahibi Pour, kendisine ulaşan olağanüstü ilgiyi şöyle anlattı: "Bu göreve çok büyük ilgi vardı ve biz pozisyon için hiç ilan vermedik. Deccy (Devine) ayrıldıktan ve haber yayıldıktan sonra başvurular yağdı. Menajerler de eski futbolcular da bizi aradı."

"Çok kısa sürede bize çok sayıda özgeçmiş gönderildi. Bazıları fena değildi ama birçoğu son derece nitelikli, etkileyici teknik direktörlere aitti."