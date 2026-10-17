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Şok dönüş! Everton efsanesi Duncan Ferguson, İrlanda Ligi ekibi Glentoran'da teknik direktörlüğe sıra dışı bir dönüş yapmaya hazırlanıyor
Goodison kahramanı BetMcLean'de teknik direktörlük görevini kabul etti
Haberi yayımlayan Belfast Telegraph'a göre, 54 yaşındaki teknik adam, kulübün uzun süredir devam eden kupa hasretine son vermek amacıyla BetMcLean Oval'de göreve gelmeye hazırlanıyor. Everton'ın eski forveti, Ekim 2024'te Inverness Caledonian Thistle'daki 13 aylık görevi sona erdiğinden beri herhangi bir kulüple anlaşmadı. Bu atama, Declan Devine'in eylülde görevinden ayrılmasının ardından başlayan kapsamlı teknik direktör arayışını sona erdiriyor.
- Getty Images Sport
Açık pozisyon üst düzey teknik direktörlerin ilgisini çekiyor
Aynı haberde, Glentoran'ın Devine'ın ayrılışının ardından Jim Magilton ve Ian Baraclough gibi isimleri değerlendirmesine rağmen boşalan teknik direktörlük görevini resmen duyurmadığı belirtiliyor.
Ancak haberin yayılmasıyla futbol dünyasının dört bir yanından başvurular kısa sürede gelmeye başladı. Kulübün sahibi Pour, kendisine ulaşan olağanüstü ilgiyi şöyle anlattı: "Bu göreve çok büyük ilgi vardı ve biz pozisyon için hiç ilan vermedik. Deccy (Devine) ayrıldıktan ve haber yayıldıktan sonra başvurular yağdı. Menajerler de eski futbolcular da bizi aradı."
"Çok kısa sürede bize çok sayıda özgeçmiş gönderildi. Bazıları fena değildi ama birçoğu son derece nitelikli, etkileyici teknik direktörlere aitti."
Kıta çapındaki köklü geçmişi, ne denli büyük bir konuma sahip olduğunu gösteriyor
Eski Rangers forveti Peter Lovenkrands’ın da aralarında bulunduğu, Avrupa’nın farklı yerlerinden tanınmış isimlerin, Pour Ferguson’ı teknik direktörlük görevini üstlenmeye ikna etmeden önce göreve ilgi gösterdiği de öğrenildi.
Kulübün sahibi, başvuran isimlerin düzeyinin kulübün süregelen cazibesini ortaya koyduğunu vurgulayarak şunları ekledi: “Bu kişiler İngiltere’de Premier League, İskoçya’da Premiership ve Danimarka’nın en üst ligi gibi liglerde oynamaya alışkın.”
“Bizim ligimize gerçekten gelmek isteyip istemediklerini merak ettik ama bunu gerçekten istiyorlardı. Çok sayıda üst düzey yetkinliğe sahip kişinin göreve ilgi göstermesinin, Glentoran’ın büyüklüğünü ve cazibesini, ne kadar büyük bir futbol kulübü olduğumuzu gösterdiğine inanıyorum.”
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Şampiyonluk hedefi, bir an önce kupa kazanmayı gerektiriyor
Geçici olarak görev yapan Paddy McCourt ve Tim McCann ikilisinin yönetimindeki yenilgisiz dönemin ardından Ferguson, takımı gerçek bir şampiyonluk adayına dönüştürme zorluğuyla hemen karşı karşıya. Doğu Belfast kulübü, geçen sezonun son gününde kupayı kıl payı kaçırdı ve 2009'dan bu yana şampiyonluğa hasret. Lig lideri Coleraine ile arasındaki 14 puanlık farkı kapatabilmesi için Ferguson'ın yüksek tempolu oyun anlayışını hızla takıma benimsetmesi şart.
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