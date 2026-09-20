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Şok Arsenal ayrılığı mı? Noni Madueke, Mikel Arteta yönetiminde forma şansı bulmakta zorlanırken Atletico Madrid ve Juventus'un ilgisini çekiyor
Avrupa devleri Madueke için sıraya girdi
Kış transfer dönemi yaklaşırken Madueke'nin Arsenal'daki geleceği belirsizliğini koruyor; Atletico Madrid ve Juventus oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Yüksek beklentilerle gelen 24 yaşındaki kanat oyuncusunun gelişimi, Mikel Arteta yönetiminde düzenli forma şansı bulamaması nedeniyle sekteye uğradı.
Caught Offside'ın kaynaklarına göre iki kıta devi, sezon ortasında bir hamle ihtimalini değerlendiriyor ve hizmetlerini güvence altına almak için gelecekte satın alma opsiyonlu bir kiralama anlaşmasını en uygulanabilir yol olarak görüyor olabilir.
- Getty Images Sport
Simeone ve Juventus, Madueke'den etkilendi
Kulüpler arasında resmi görüşmeler henüz başlamamış olsa da, her iki talip açısından da tarz uyumu açık görünüyor. Diego Simeone'nin, Madueke'nin patlayıcı hızı ve doğrudan oyununun hayranı olduğu, İngiltere milli oyuncusunun Atletico Madrid hücum hattına farklı bir boyut katabileceğine inandığı bildiriliyor.
Öte yandan, Juventus'un onun teknik kalitesinden ve bire birlerde rakiplerini geçme konusundaki özel becerisinden etkilendiği söyleniyor; bu da, sezonun ikinci yarısı için kadrosunu güçlendirmeyi hedeflerken sağ kanattaki seçeneklerine çok ihtiyaç duyulan çeşitliliği katabilir.
Emirates'te dakikalarca zorlandı
Madueke'nin geleceğiyle ilgili aniden ortaya çıkan spekülasyonlar, doğrudan Arteta'nın mevcut düzeninde kenarda kalmasından kaynaklanıyor. Bariz yeteneğine rağmen bu sezon Arsenal'in Premier League'deki ilk beş maçının üçünde kulübede oturdu ve süre almadı.
Oyuna katkısı büyük ölçüde kısa süreli görünümler ve kupa maçlarıyla sınırlı kaldı; bu da ritim bulmasını zorlaştırdı. Şampiyonlar Ligi'nde bile Napoli karşısında alınan 1-0'lık galibiyette sadece 18 dakika sahada kalması, şu anda sıralamada ne kadar geride olduğunu gösteriyor.
Kanat oyuncusunun istatistikleri de, forma şansı bulduğunda katkı veren ancak kalıcı bir ilk 11 yeri elde edemeyen bir oyuncu tablosu çiziyor. Kuzey Londra'daki dönemi boyunca Arsenal formasıyla 48 maçta 9 gol ve 4 asist üretti.
- Getty Images Sport
Arsenal'ın ocak ayı transfer ikilemi
Ocak transfer dönemi yaklaşırken Arsenal yönetimi, kanat oyuncusunun kısa vadeli geleceği konusunda zor bir kararla karşı karşıya. Bir yandan kiralık bir transfer, Madueke'nin keskinliğini yeniden kazanmasına ve kulübede bekleyerek gerilemek yerine piyasa değerini korumasına imkân tanıyacaktır. Ancak ayrılığı onaylamak, Arteta'yı sezonun en yoğun bölümünde hücum hattında yedek seçenekler açısından eksik bırakabilir.
Mali açıdan Arsenal güçlü bir konumda ve 2030'a kadar sözleşmesi bulunan bir oyuncuyu satmak için acil bir baskı altında değil. Olası bir ayrılığın, düşük bedelli bir satıştan ziyade büyük ihtimalle kulübün uzun vadeli stratejisine uygun şartlarda gerçekleşmesi gerekecektir.
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