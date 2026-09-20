Kulüpler arasında resmi görüşmeler henüz başlamamış olsa da, her iki talip açısından da tarz uyumu açık görünüyor. Diego Simeone'nin, Madueke'nin patlayıcı hızı ve doğrudan oyununun hayranı olduğu, İngiltere milli oyuncusunun Atletico Madrid hücum hattına farklı bir boyut katabileceğine inandığı bildiriliyor.

Öte yandan, Juventus'un onun teknik kalitesinden ve bire birlerde rakiplerini geçme konusundaki özel becerisinden etkilendiği söyleniyor; bu da, sezonun ikinci yarısı için kadrosunu güçlendirmeyi hedeflerken sağ kanattaki seçeneklerine çok ihtiyaç duyulan çeşitliliği katabilir.



