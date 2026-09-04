Getty
Çeviri:
"Soğuğa uyum sağla!" - Bacary Sagna, Alexis Sanchez'in Montreal'de MLS'te yıldızlaşacağını söylerken daha fazla oyuncunun neden Kanada deneyimini araması gerektiğini açıkladı
Eski Barcelona ve Arsenal yıldızı Kuzey Amerika'da
Alexis, Ocak 2018'de Old Trafford'a yüksek profilli transferinin ardından beklentilerin altında kalmasından bu yana oldukça göçebe bir hayat sürdü. United formasıyla sadece 45 maça çıktıktan sonra, ilk etapta kiralık olarak Inter'e gitti.
Marseille'deki bir dönemin ve Udinese'ye dönüşün arasında Milan'daki ikinci dönemi yer aldı; ardından 2025-26 sezonunu İspanya'da Sevilla'da geçirdi. Fransa'daki 18 gollük dönemi dışında, 37 yaşındaki oyuncu son dönemde skor katkısı üretmekte zorlandı.
- Getty
Alexis, MLS'te Montreal adına yıldızlaşacak mı?
Umut, kariyerinin alacakaranlığında kaybolan kıvılcımın Kanada topraklarında yeniden bulunması. Sagna da bunun böyle olmasını bekliyor. Eski Fransa milli oyuncusu, GOAL'e Alexis'in Montreal'de neler bekleyebileceğini ve MLS'in bir başka küresel süper yıldızı kadrosuna kattığı için neden memnun olması gerektiğini anlattı.
Sagna, BetVictor Online Casino adına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Önce soğuğa alışması gerekecek! Bana güvenin, hava soğuk. Ama Alexis Sanchez üst düzey bir oyuncu. Şimdiden bazı geri dönüşler aldım ve insanlar ilk idmanında etkilenmişti, kalite farkını görebildiler, neden Alexis Sanchez olduğunu anlayabildiler.
“Bence onun için en önemlisi yeniden futboldan keyif alması ve Arsenal'da neden iyi performans gösterdiğini, neden bir dönem dünyanın en iyi 20 oyuncusu arasında yer aldığını göstermesi. MLS bunu yakında fark edecektir çünkü o üst düzey bir oyuncu ve Montreal formasıyla oynamasını görmek beni mutlu ediyor, umarım büyük bir etki yaratır.”
Kanada neden oynamak ve yaşamak için harika bir yer
Sagna, 2018'de Manchester City ve Benevento'da forma giydikten sonra Montreal'e katıldı ve MLS'teki bir buçuk sezonundan fazlasıyla keyif aldı. Herkese benzer bir yolu izlemesini tavsiye ederdi.
New York, Miami ve Los Angeles'ın parlak ışıkları dünyanın dört bir yanındaki oyuncular için doğal olarak cazip geliyor, ancak Kanada deneyimiyle ilgili soruya Sagna şu yanıtı verdi: “Yaşam tarzı çok iyi. Bence ekosistem harika bir aile hayatı için oluşturulmuş. Muhteşem bir ülke.
“Orada üç yıl yaşadım. Dengeli bir ülke, mevsimleri yaşıyorsunuz ve insanlar iyi yaşıyor. Ben Montreal'deydim, güzel bir şehir. Avrupa'yı andıran bir yönü var ama ABD altyapısıyla. Kışın bile, yani ben güneşi severim ama oradaki kıştan keyif aldım çünkü parkta karda sıcak bir çikolatayla iki saat yürüyebiliyordum ve bu sizi dengeliyordu. Bence bugün yaşadığımız dünyada buna benzer çok fazla yer yok.
“Yaşamak için en iyi yerler arasında. Montreal bir dönem dünyada yaşanacak en iyi ilk beş yer arasındaydı. Eğlenceli, atmosferi iyi, insanlar mutlu ve güzel bir ülke. Ayrıca insanlar iki dili de konuşuyor, Fransızca ve İngilizce, bir de Kuzey Amerika'da yer aldığı için büyük bir İspanyol topluluğu var.”
- Getty/GOAL
Alexis artık Inter Miami'nin simgesi Messi'nin rakibi
Alexis, Ağustos 2026'da Montreal'e katıldığında iki yıllık bir sözleşme imzaladı. Bu anlaşma ona, ortama alışması ve eski Barcelona takım arkadaşı Messi'yi ABD'de müthiş bir başarı hikâyesine dönüştüren formu yakalaması için zaman tanıyacak.
Kısa süre önce Arjantinli GOAT'ın ne kadar üretken kalmayı sürdürdüğünü yakından gördü; 39 yaşındaki eskimeyen yıldız Nu Stadium'da Kanada ekibine karşı alınan farklı galibiyette Inter Miami'nin yedi golünün dördünü attı.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun