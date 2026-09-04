Umut, kariyerinin alacakaranlığında kaybolan kıvılcımın Kanada topraklarında yeniden bulunması. Sagna da bunun böyle olmasını bekliyor. Eski Fransa milli oyuncusu, GOAL'e Alexis'in Montreal'de neler bekleyebileceğini ve MLS'in bir başka küresel süper yıldızı kadrosuna kattığı için neden memnun olması gerektiğini anlattı.

Sagna, BetVictor Online Casino adına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Önce soğuğa alışması gerekecek! Bana güvenin, hava soğuk. Ama Alexis Sanchez üst düzey bir oyuncu. Şimdiden bazı geri dönüşler aldım ve insanlar ilk idmanında etkilenmişti, kalite farkını görebildiler, neden Alexis Sanchez olduğunu anlayabildiler.

“Bence onun için en önemlisi yeniden futboldan keyif alması ve Arsenal'da neden iyi performans gösterdiğini, neden bir dönem dünyanın en iyi 20 oyuncusu arasında yer aldığını göstermesi. MLS bunu yakında fark edecektir çünkü o üst düzey bir oyuncu ve Montreal formasıyla oynamasını görmek beni mutlu ediyor, umarım büyük bir etki yaratır.”