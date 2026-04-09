"Slott'un kafasını kopartacaktım"... Salah, Liverpool'un felaket gecesinde patlamayı erteledi

Maçın ardından en çok sorulan soru şuydu: Hücumda felaket bir performans sergilenmesine ve skorun geride kalmasına rağmen Salah neden oyuna girmedi?

Slot bu soruya şöyle cevap verdi: "Hayatta kalmak istedik... Luis Enrique'nin takımının oyunun gidişatını kontrol ettiği bir maçta, skoru (2-0) gelecek hafta Anfield'da oynayacağımız maça kadar korumak, maça geri dönme ihtiyacından daha önemliydi."

Ve şöyle devam etti: "Maçın son bölümünde, gol atma fırsatı yakalamaktan çok hayatta kalmak önemliydi."

"Kimse bilemez, geçen sezon (Paris'e karşı oynadığımız ilk maçta) Salah'ı oyundan çıkardığımda, maçın bitimine beş dakika kala Harvey Elliott bir gol attı" dedi.

"20-25 dakika boyunca ceza sahası içinde savunma yaptık ve bence Salah'ın enerjisini önümüzdeki haftalarda oynanacak maçlar için saklamak daha iyi" diye ekledi.