Mohamed Salah Arne Slot Liverpool GFXGOAL
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

"Slott'un kafasını kopartacaktım"... Salah, Liverpool'un felaket gecesinde patlamayı erteledi

Mısırlı yıldız, Paris karşısında yedek kulübesinde oturdu

Liverpool'un yıldızı Mısırlı Mohamed Salah, Çarşamba akşamı Paris Saint-Germain ile oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında forma giymedi.

 Paris Saint-Germain, Çarşamba akşamı Parc des Princes'te oynanan çeyrek final ilk maçında konuk takım Liverpool'u 2-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi yarı finaline bir adım daha yaklaştı.

Paris, 11. dakikada Desiré Doué'nin golüyle öne geçti ve 65. dakikada takım arkadaşı Khvicha Kvaratskhelia ikinci golü attı.

 Liverpool'un bir sonraki tura yükselme şansı zorlaştı. Yarı finale kalmak için gelecek hafta kendi sahasında 3 gol farkla galip gelmesi gerekiyor.

    Slott, Salah'ı kadro dışı bıraktı... Liverpool'dan felaket bir performans

     Liverpool teknik direktörü Arne Slot, dünkü maçta Mohamed Salah'ı kadroda bulundurmamayı tercih etti ve hücum hattında baştan itibaren Jeremy Frimpong, Florian Wirtz ve Hugo Ekitike üçlüsünü sahaya sürdü.

    Slott, Liverpool'un özellikle hücumda felaket bir performans sergilediği maç boyunca fikrini değiştirmedi; takım, maç boyunca kaleye tek bir şut bile çekemedi.

    "Opta" ağı, "Liverpool'un Paris karşısında hücumdaki xG (beklenen gol) değeri 0,17 idi ve bu, Arne Slot yönetiminde takımın tüm turnuvalarda kaydettiği en düşük değer.

     Bu istatistik, dün Liverpool'un hücumdaki kötü performansını ve Slott'un bu sönük görüntüyü değiştirmek için Salah'ı sahaya sürmeme konusundaki ısrarını gösteriyor.

    Mohamed Salah'ın kadro dışı bırakılmasının gerekçesi

    Maçın ardından en çok sorulan soru şuydu: Hücumda felaket bir performans sergilenmesine ve skorun geride kalmasına rağmen Salah neden oyuna girmedi?

    Slot bu soruya şöyle cevap verdi: "Hayatta kalmak istedik... Luis Enrique'nin takımının oyunun gidişatını kontrol ettiği bir maçta, skoru (2-0) gelecek hafta Anfield'da oynayacağımız maça kadar korumak, maça geri dönme ihtiyacından daha önemliydi."

    Ve şöyle devam etti: "Maçın son bölümünde, gol atma fırsatı yakalamaktan çok hayatta kalmak önemliydi."

    "Kimse bilemez, geçen sezon (Paris'e karşı oynadığımız ilk maçta) Salah'ı oyundan çıkardığımda, maçın bitimine beş dakika kala Harvey Elliott bir gol attı" dedi.

    "20-25 dakika boyunca ceza sahası içinde savunma yaptık ve bence Salah'ın enerjisini önümüzdeki haftalarda oynanacak maçlar için saklamak daha iyi" diye ekledi.

    Maçın ardından Salah'ın davranışına büyük övgü

    Maçın ardından, bu sezonun sonunda takımdan ayrılacak olan Mohamed Salah, Paris Saint-Germain karşısında ilk 11'de yer almamasına rağmen profesyonelliği ile övgü topladı; Stuart Pearce ve Steven Gerrard gibi eski yıldızların hayranlığını kazanmayı başardı.

    68 yaşındaki Pearce, Salah'ın teknik direktör tarafından 5 kez yedek bırakılmasına rağmen, saha kenarında her zamanki rutinini yerine getirirken ne kadar profesyonel göründüğüne dikkat çekti.

    talkSPORT'a konuşan Pearce, "Buradan Mohamed Salah'ın (ısınma sırasında) koştuğunu görüyorum... O, oyuncuların en önünde ve bazen bu durum kimse tarafından fark edilmeden geçip gidiyor." dedi.

    Ve şöyle devam etti: "Bir oyuncunun davranışının çok kötü olabileceği bir zaman varsa, o da takımın gol ihtiyacı varken, Liverpool'daki kariyerinde altı ya da yedi maç kalmışken maça dahil edilmeyen Mohamed Salah'ın zamanıdır."

    Ve ekledi: "Davranışının kötü olması için her türlü fırsatı var, ama o orada takımla birlikte koşuyor (maç sonrası fiziksel antrenmanlar) ve maçlardan sonra ceza sahasından ceza sahasına yaptıkları çalışmalara katılıyor... Bu yüzden onu bu konuda övmeliyiz. Bunun onun işi olduğunu biliyorum. Ve bunu anlıyorum."

    Gerrard, Salah'ın çabalarından da etkilendiğini belirtti ve onun önümüzdeki hafta Premier Lig'de oynamayı gerçekten düşündüğünü tahmin etti.

    Anfield efsanesi şöyle dedi: "Övgüyü hak ediyor, geride kalıp (maçtan sonra) ekstra koşu yaptı."

    Ve ekledi: "Bu yüzden Cumartesi günkü Fulham maçını gerçekten düşünüyor ve bu, onun profesyonelliğini ve zihniyetini gösteriyor."

    Salah, Slot'un yüzüne patlamayı erteliyor

    Maçın ardından Salah, stadyumu terk etmeden önce fiziksel antrenman yaptı ve soyunma odasına doğru giderken kendisine canlı yayında röportaj yapma teklifi sunuldu, ancak o bunu reddetti.

     Salah, TNT Sports kanalında canlı yayında Steven Gerrard, Steve McManaman ve Laura Woods ile tokalaşırken gülümsedi, ancak herhangi bir açıklama yapmayı reddederek onları bırakıp soyunma odasına doğru yöneldi.



    Ancak bazı taraftarlar, onun Slott'a sert eleştiriler yöneltmek istediğine, ancak bunu daha sonraya ertelediğine inanıyor.

    "The Sun" gazetesi, Liverpool taraftarlarının yorumlarını aktardı. Taraftarlardan biri "X" sitesinde şöyle yazdı: "Salah orada kendini tuttu. TNT kanalında gerçekten sözünü söylemek istiyordu ama bunun şu anda bir anlamı olmadığını biliyor."

    Bir diğeri ise şöyle yanıt verdi: "Salah'ın orada Gerrard ve McManaman'a Slott hakkında fikrini söylemek istemediği açık."

    Üçüncü bir kişi ise "Üzücü bir karakter... Slott, Liverpool'daki herkesin moralini bozmayı başardı" yorumunu yaptı. Bir başkası ise "Kardeşim ateşlenmeye hazırdı" diye ekledi.

    Bir yorumcu ise, "Dostum, o çok profesyonel, ben olsam Slott'un kellesini isterdim" dedi.

    Takımının büyük sıkıntı yaşadığını gören ve teknik direktörü tarafından 5 kez yedek bırakılan Salah'ın soğukkanlılığını korumasına rağmen, Mısırlı yıldız sakinliğini yitirip teknik direktör Arne Slot'a karşı ateşli açıklamalarda bulunabilir. Bu açıklamalar, geçen Aralık ayında 3 maçta yedek kulübesinde oturduktan sonra yaptığı açıklamalar kadar sert olacaktır.

     (Ayrıca okuyun)... Carragher, Liverpool yıldızına sert çıktı: Sezon boyunca performansı felaket

