"Slott'un kafasını kopartacaktım"... Salah, Liverpool'un felaket gecesinde patlamayı erteledi

Maçın ardından Salah, stadyumu terk etmeden önce fiziksel antrenman yaptı ve soyunma odasına doğru giderken kendisine canlı yayında röportaj yapma teklifi sunuldu, ancak o bunu reddetti.
Salah, TNT Sports kanalında canlı yayında Steven Gerrard, Steve McManaman ve Laura Woods ile tokalaşırken gülümsedi, ancak herhangi bir açıklama yapmayı reddederek onları bırakıp soyunma odasına doğru yöneldi.
Ancak bazı taraftarlar, onun Slott'a sert eleştiriler yöneltmek istediğine, ancak bunu daha sonraya ertelediğine inanıyor.
"The Sun" gazetesi, Liverpool taraftarlarının yorumlarını aktardı. Taraftarlardan biri "X" sitesinde şöyle yazdı: "Salah orada kendini tuttu. TNT kanalında gerçekten sözünü söylemek istiyordu ama bunun şu anda bir anlamı olmadığını biliyor."
Bir diğeri ise şöyle yanıt verdi: "Salah'ın orada Gerrard ve McManaman'a Slott hakkında fikrini söylemek istemediği açık."
Üçüncü bir kişi ise "Üzücü bir karakter... Slott, Liverpool'daki herkesin moralini bozmayı başardı" yorumunu yaptı. Bir başkası ise "Kardeşim ateşlenmeye hazırdı" diye ekledi.
Bir yorumcu ise, "Dostum, o çok profesyonel, ben olsam Slott'un kellesini isterdim" dedi.
Takımının büyük sıkıntı yaşadığını gören ve teknik direktörü tarafından 5 kez yedek bırakılan Salah'ın soğukkanlılığını korumasına rağmen, Mısırlı yıldız sakinliğini yitirip teknik direktör Arne Slot'a karşı ateşli açıklamalarda bulunabilir. Bu açıklamalar, geçen Aralık ayında 3 maçta yedek kulübesinde oturduktan sonra yaptığı açıklamalar kadar sert olacaktır.
