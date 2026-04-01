Slott: Liverpool'un performansındaki en büyük pay Salah'a ait... Ve bu gerçekten de hak ettiği bir şey

Slott sözlerine şöyle devam etti: "İlk günden itibaren profesyonelliğinden etkilendim, çünkü her sezonda olduğu gibi, her şey dinlenme döneminde ne kadar çaba harcadıklarını gösteren bir testle başlar. O tüm testleri geçti ve geri dönen oyuncular arasında en formda olanıydı. ve bence bu, herhangi bir teknik direktörün hayal ettiği ideal durumdur; yıldız oyuncusunun önceki fiziksel kondisyonuyla geri dönmesi."

Sözlerine şöyle devam etti: "Kanıtlaması gereken bir şeyi yoktu, ama kendine çok şey kanıtlaması gerekiyordu, çünkü Salah her üç günde bir bir şey kanıtlaması gerektiğini düşünüyor. Bu tutku hiç bitmiyor ve bence bu onun en ayırt edici özelliği. Dünyada birçok olağanüstü oyuncu var ve o kesinlikle son on yılın en iyilerinden biri. Herkes onun gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan biri olduğunu söylüyor."