Slott: Liverpool'un performansındaki en büyük pay Salah'a ait... Ve bu gerçekten de hak ettiği bir şey

Liverpool'un teknik direktörü Hollandalı Arne Slot, Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın bu sezonun sonunda takımdan ayrılacağını açıklamasının ardından, "Kırmızılar" formasıyla geçirdiği olağanüstü kariyeri boyunca gösterdiği performansı övdü.
"Mo Salah", 2025-2026 sezonunun sonunda Reds'ten resmi olarak ayrılacağını duyurdu ve böylece "Anfield" kalesinde dokuz yıl süren olağanüstü kariyerine son verdi.
Duyuru, Salah'ın sosyal medya hesaplarında paylaştığı etkileyici bir video ile yapıldı. Bununla eş zamanlı olarak kulüpten yapılan resmi açıklamada, sözleşmesi 2027 yazına kadar sürmesine rağmen Mısırlı forvetin bu yaz serbest oyuncu olarak takımdan ayrılmasına izin veren bir anlaşmaya varıldığı teyit edildi.
33 yaşındaki Salah, bu sezonu vedanın ilk bölümü olarak nitelendirerek, hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelen kulübe, şehre ve taraftarlara derin şükranlarını dile getirdi.
Mbappé'den ders almadı... Real Madrid'in tutumu Enzo'yu üzüyor
Flick'in önerisi uygulanmayacak... Dünya Kupası, Barcelona'nın yaz planlarını değiştiriyor