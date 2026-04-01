Goal.com
Canlı
FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-TOTTENHAMAFP

Çeviri:

Slott: Liverpool'un performansındaki en büyük pay Salah'a ait... Ve bu gerçekten de hak ettiği bir şey

Transfers
Liverpool
M. Salah
A. Slot
İngiltere
Mısır
Hollanda

Hollandalı teknik direktör, Mısırlı "Firavun"u övüyor ve onu bir efsane olarak nitelendiriyor

Liverpool'un teknik direktörü Hollandalı Arne Slot, Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın bu sezonun sonunda takımdan ayrılacağını açıklamasının ardından, "Kırmızılar" formasıyla geçirdiği olağanüstü kariyeri boyunca gösterdiği performansı övdü.

"Mo Salah", 2025-2026 sezonunun sonunda Reds'ten resmi olarak ayrılacağını duyurdu ve böylece "Anfield" kalesinde dokuz yıl süren olağanüstü kariyerine son verdi.

Duyuru, Salah'ın sosyal medya hesaplarında paylaştığı etkileyici bir video ile yapıldı. Bununla eş zamanlı olarak kulüpten yapılan resmi açıklamada, sözleşmesi 2027 yazına kadar sürmesine rağmen Mısırlı forvetin bu yaz serbest oyuncu olarak takımdan ayrılmasına izin veren bir anlaşmaya varıldığı teyit edildi.

33 yaşındaki Salah, bu sezonu vedanın ilk bölümü olarak nitelendirerek, hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelen kulübe, şehre ve taraftarlara derin şükranlarını dile getirdi.

Ayrıca okuyun:

Mbappé'den ders almadı... Real Madrid'in tutumu Enzo'yu üzüyor

Flick'in önerisi uygulanmayacak... Dünya Kupası, Barcelona'nın yaz planlarını değiştiriyor



  • Salah'ın Reds'teki kariyerine yönelik tepkiler

    Liverpool'un resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda Slott, Salah'ın sezon sonunda ayrılacağını duyurmasına ilişkin olarak şunları söyledi: "Bunu zaten biliyordum, yani benim için yeni bir haber değildi, ancak takım arkadaşlarının ve dünyanın dört bir yanından gelenlerin, onun bu kulübe ve genel olarak futbola yaptığı katkılara yönelik tepkilerini duymak ve görmek harikaydı."

    "Bu olayı esasen bir taraftar olarak takip ettim. Futbol izleyerek, onun Liverpool formasıyla oynadığını ve bu kulüp için tüm bu olağanüstü başarıları elde ettiğini izledim. Manchester City gibi takımlarla oynanan maçlarda olduğu gibi, diğer tüm maçlarda da birbiri ardına rekorlar kırdı."

  • Profesyonellik ve kusursuz fiziksel kondisyon

    Slott sözlerine şöyle devam etti: "İlk günden itibaren profesyonelliğinden etkilendim, çünkü her sezonda olduğu gibi, her şey dinlenme döneminde ne kadar çaba harcadıklarını gösteren bir testle başlar. O tüm testleri geçti ve geri dönen oyuncular arasında en formda olanıydı. ve bence bu, herhangi bir teknik direktörün hayal ettiği ideal durumdur; yıldız oyuncusunun önceki fiziksel kondisyonuyla geri dönmesi."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Kanıtlaması gereken bir şeyi yoktu, ama kendine çok şey kanıtlaması gerekiyordu, çünkü Salah her üç günde bir bir şey kanıtlaması gerektiğini düşünüyor. Bu tutku hiç bitmiyor ve bence bu onun en ayırt edici özelliği. Dünyada birçok olağanüstü oyuncu var ve o kesinlikle son on yılın en iyilerinden biri. Herkes onun gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan biri olduğunu söylüyor."

  • Sürekli tutku ve büyük etki

    Slot sözlerine şöyle devam etti: "Her üç günde bir bu tutkuyu, bu profesyonelliği, kulübe ve takıma olan bağlılığını, her zaman gol atma arzusunu ve her zaman oynamak isteme isteğini sergilemesi; hatta maçın bitimine üç dakika kala oyundan çıkarıldığında bile 'Belki bir gol daha atabilirdim!' demesi, benim için onu özel kılan şey budur."

    Ve şöyle açıkladı: "Kulübe yaptıklarından sonra, ama onunla çalışmaya başladığım andan itibaren, birkaç hafta ya da ay değil, bir gün sonra bile, son on yılda futbol dünyasında bu kadar büyük bir etkiye sahip olmasının tesadüf olmadığını anladım."

  • Hayranlarıyla birlikte kalıcı bir miras

    Slott, Mohamed Salah'ın Liverpool formasıyla karşılaşacağı zorlu maçlardan bahsetti; bunlar arasında FA Cup'ta Manchester City ile oynanacak maçın yanı sıra Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Paris Saint-Germain ile yapılacak karşılaşma da yer alıyor.

    Reds'in teknik direktörü şunları söyledi: "Önümüzdeki aylarda, hala önemli bir şampiyonluk için mücadele ederken, onun adının kulüp tarihine kazınmasını umuyoruz. Salah bu kulüpte bir efsane olarak kalacak, çünkü kulübün geçtiğimiz sezonlardaki performansındaki büyük pay, onun attığı ve hazırladığı gollere ait. Bir taraftar olarak onu izledim, Mané ve Firmino ile birlikte oluşturdukları hücum üçlüsünü izledim. Herkes hâlâ bundan bahsediyor ve bu gerçekten de hak ettiği bir şey."

    Ve ekledi: "Onunla çalışmaya başladığımda, istatistikler açısından en iyi sezonu olup olmadığını bilmiyorum, ama en fazla gol attığı ve en fazla asist yaptığı için özel bir sezondu. Bu başarıyı başka bir Premier Lig oyuncusu kadar sık başardığını sanmıyorum. Salah kesinlikle bu kulübün efsanelerinden biri olarak ayrılacak.".

  • Bir efsaneye yakışır bir veda

    Liverpool teknik direktörü şöyle konuştu: "Salah kesinlikle taraftarların ona yakışır bir veda etmesini hak ediyor. Eğer bunu her maçta tekrarlamak isterlerse, benim için hiç sorun yok, çünkü taraftarların desteği genellikle oyuncuları cesaretlendirir, ancak bunun sadece Salah ile sınırlı kalmaması harika olurdu."

    Slott sözlerini şöyle tamamladı: "Mohamed Salah'a odaklanmak, bu kulübe yaptıkları için tamamen onların hakkı, ancak biz özel bir şey için oynuyoruz ve önümüzdeki dönemde her oyuncunun taraftarlarımızın desteğine ihtiyacı olacağını düşünüyorum. Salah kesinlikle bu desteği alacak ve her zaman tüm oyuncularımızın maçlar sırasında bu desteği hissettiğini düşündüm. Zorlu maçlarımız olduğu için bu desteğe ihtiyacımız var."

Şampiyonlar Ligi
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Liverpool crest
Liverpool
LIV