18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Arsenal FC v FC Shakhtar Donetsk - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD3Getty Images Sport
GOAL

Çeviri:

Slot'un öğrencisi ve Barcelona'nın galibi: Al Ahly, Posecki ile neler bekliyor?

FEATURES
M. Pusic
Al Ahli
Premier Lig
Hollanda
Suudi Arabistan

Raqi'nin tarihinde yeni bir aşama

Suudi Arabistan ekibi El-Ahli'nin Hollandalı Marino Pusic'i seçmesi, Matthias Jaissle'nin ayrılığının ardından yalnızca hızlı bir çözüm değildi; aksine net bir futbol okuluna sahip, hücum futboluna ve yüksek presse inanan bir teknik adama yapılan bir bahisti. Pusic, birden fazla Avrupa durağında ismini duyurmuş, hatta Şahtar Donetsk'i Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısında galibiyete taşımıştı.

Pusic'in adı, birçok büyük teknik adamın sahip olduğu medyatik parlaklığı taşımasa da kariyeri, net fikirlere ve çeşitli deneyimlere sahip bir teknik adam kişiliğini ortaya koyuyor. Bu da El-Ahli yönetimini, kulübün geçirdiği en zor dönemlerden birinde "El-Raki"nin başına onu getirmeye yöneltti.

  • FBL-EUR-C1-SHAKHTAR-BRESTAFP

    Slot okulundan Ahly'nin yönetimine

    Bosız antrenörlük yolculuğuna Hollanda ekolünün içinden başladı; Alkmaar'da vatandaşı Arne Slot'a yardımcı olarak görev yaptı ve ardından Feyenoord'da da ona eşlik etti. Bu dönem, Slot'u Avrupa'nın en önde gelen teknik direktörlerinden biri haline getiren pek çok taktiksel ayrıntıyı edindiği bir süreç oldu.

    Ayrıca oku: Salah ve tahtı geri alma yolculuğu: Kralı Avrupa'nın zirvesine geri döndüren tarihi senaryo

    Ardından teknik direktörlük kariyerine başladı ve Twente'yi Hollanda Süper Ligi'ne geri döndürdü. Kariyerinin en önemli duraklarından birini ise Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te yaşadı; burada Ukrayna Ligi şampiyonluğunu kazandı, iki kez Ukrayna Kupası'nı elde etti ve Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken performanslar sergiledi.

    Avrupa'daki en öne çıkan anları, Shakhtar'ı 2023-2024 sezonunun grup aşamasında Barcelona karşısında galibiyete taşıdığı maçta yaşandı. Bu sonuç, teknik direktörün büyük maçları yönetme ve dev kulüplerle rekabet etme kabiliyetini teyit etti.

    • Reklam

  • Net bir hücum kimliği

    Busićek, pozitif top hakimiyeti, yüksek pres ve her zaman rakipten bir gol fazla atma arzusu üzerine kurulu hücumcu bir felsefeye dayanıyor; bunlar Shakhtar'ı çalıştırdığı dönemde birçok kez dile getirdiği fikirler.

    Hollandalı teknik direktör, güçlü bir savunma olmadan hücum futbolunun başarılı olamayacağını düşünüyor; bu nedenle rakibi sürekli baskı altında tutmak amacıyla erken presi ve topu rakip sahada hızla geri kazanmayı her zaman birbirine bağlıyor.

    Busić ayrıca sabit bir dizilişe inanmıyor; aksine taktiksel esnekliği tercih ediyor ve çoğunlukla 4-3-3 sistemine dayanmakla birlikte, rakibin özelliklerine ve maçın koşullarına göre 4-2-3-1 sistemine geçme olanağını da elinde tutuyor.

  • FBL-EUR-C1-SHAKHTAR-BRESTAFP

    Ahli'ye neden uygun?

    Posetiç'i en çok ayrıştıran şey belki de fikirlerinin son sezonlarda Ahli'nin kimliğiyle büyük ölçüde örtüşmesidir; zira takım seçkin hücum unsurlarına, topa sahip olmayı ve hatlar arasında hareket etmeyi iyi bilen oyunculara sahip. Bunlar da teknik direktörün oyun anlayışıyla uyumlu unsurlar.

    Ayrıca beklere ileri çıkma ve fırsat üretme konusunda büyük bir özgürlük tanıyor, topsuz alan hareketlerine ve mevki değişimine büyük önem veriyor. Bunun yanı sıra yüksek fiziksel kondisyona ve toplu disipline dayanıyor. Bunlar Ahli'nin kimliğini hızla geri kazanmasına yardımcı olabilecek unsurlar.

    Buna karşılık Posetiç'in önündeki asıl meydan okuma, Jaissle'nin ayrılışının ardından taraftarın güvenini kazanmak ve Avrupa'da ortaya koyduğu futbolun Roshn Ligi içinde de başarılı olabileceğini kanıtlamak olmaya devam ediyor. Zira burada rekabetin ve baskının doğası farklı; bir teknik direktörü değerlendirmenin birinci ölçütü sonuç almak oluyor.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Premier Lig
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL