Suudi Arabistan ekibi El-Ahli'nin Hollandalı Marino Pusic'i seçmesi, Matthias Jaissle'nin ayrılığının ardından yalnızca hızlı bir çözüm değildi; aksine net bir futbol okuluna sahip, hücum futboluna ve yüksek presse inanan bir teknik adama yapılan bir bahisti. Pusic, birden fazla Avrupa durağında ismini duyurmuş, hatta Şahtar Donetsk'i Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısında galibiyete taşımıştı.

Pusic'in adı, birçok büyük teknik adamın sahip olduğu medyatik parlaklığı taşımasa da kariyeri, net fikirlere ve çeşitli deneyimlere sahip bir teknik adam kişiliğini ortaya koyuyor. Bu da El-Ahli yönetimini, kulübün geçirdiği en zor dönemlerden birinde "El-Raki"nin başına onu getirmeye yöneltti.