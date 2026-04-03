Slot: Salah'ı cezalandırdığım için pişman değilim... Onun ayrılmasına dair bir karar almadım

İngiliz "The Guardian" gazetesi, Liverpool teknik direktörünün, Mısırlı milli oyuncunun ayrılışını açıklamasından bu yana ilk kez Cuma günü basının karşısına çıktığında, Salah'ın kulüpten ayrılma kararının nedenlerini veya zamanlamasını açıklamayı reddettiğini bildirdi. Slott, sözleşmesinin bitimine 12 ay kala ayrılma nedenlerini açıklamanın Salah'a bırakılması gerektiğini düşünüyor.

Slott'a, özellikle Aralık ayında Leeds maçının ardından oyuncunun açık eleştirilerinin ardından, bazı çevrelerde Salah'ın ayrılmasına neden olan "kötü adam" olarak görüldüğü soruldu. Slott ise şu yanıtı verdi: "Ama bu izlenim şu anda genel olarak var, değil mi?", diyerek bu sezon yaşanan hayal kırıklıklarının ardından bazı Liverpool taraftarlarının gözündeki imajına atıfta bulundu.

Buna rağmen Slott, kulübün efsanesiyle bu durumu farklı şekilde ele almayacağını vurgulayarak şunları söyledi: "Evet, olayı yönetme şeklinden memnunum. Bu sezona baktığımda, daha iyi olabilecek bazı kararlar aldığımı düşünüyorum, ancak özellikle Salah ile olan ilişkimi kastetmiyorum. Bir buçuk yıl, hatta biraz daha uzun süre birlikte geçirdiğimiz süre boyunca yaptıklarımdan pek pişman değilim."