Liverpool teknik direktörü Arne Slot, Mısırlı yıldız Mohamed Salah'a karşı sergilediği tutumdan dolayı hiçbir pişmanlık duymadığını vurguladı ve oyuncunun bu sezonun sonunda "Kırmızılar"dan ayrılma kararının tamamen kendisinin aldığı kişisel bir karar olduğunu belirtti.
Slot: Salah'ı cezalandırdığım için pişman değilim... Onun ayrılmasına dair bir karar almadım
Kötü adamın rolü
İngiliz "The Guardian" gazetesi, Liverpool teknik direktörünün, Mısırlı milli oyuncunun ayrılışını açıklamasından bu yana ilk kez Cuma günü basının karşısına çıktığında, Salah'ın kulüpten ayrılma kararının nedenlerini veya zamanlamasını açıklamayı reddettiğini bildirdi. Slott, sözleşmesinin bitimine 12 ay kala ayrılma nedenlerini açıklamanın Salah'a bırakılması gerektiğini düşünüyor.
Slott'a, özellikle Aralık ayında Leeds maçının ardından oyuncunun açık eleştirilerinin ardından, bazı çevrelerde Salah'ın ayrılmasına neden olan "kötü adam" olarak görüldüğü soruldu. Slott ise şu yanıtı verdi: "Ama bu izlenim şu anda genel olarak var, değil mi?", diyerek bu sezon yaşanan hayal kırıklıklarının ardından bazı Liverpool taraftarlarının gözündeki imajına atıfta bulundu.
Buna rağmen Slott, kulübün efsanesiyle bu durumu farklı şekilde ele almayacağını vurgulayarak şunları söyledi: "Evet, olayı yönetme şeklinden memnunum. Bu sezona baktığımda, daha iyi olabilecek bazı kararlar aldığımı düşünüyorum, ancak özellikle Salah ile olan ilişkimi kastetmiyorum. Bir buçuk yıl, hatta biraz daha uzun süre birlikte geçirdiğimiz süre boyunca yaptıklarımdan pek pişman değilim."
Slott kendini temize çıkarıyor
Slot şöyle devam etti: "Salah'ın oynamazsa ayrılmak isteyeceği varsayımı, öyle olsaydı bir buçuk yıl önce ayrılmış olacağı anlamına gelir. Oynamadığı West Ham deplasman maçını hatırlıyorum (Nisan 2024'te Jürgen Klopp yönetiminde). O zaman burada değildim ve Mo ayrılmaya karar vermedi."
Hollandalı teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: "Bu maçlarda oynamazsan aniden ayrılmak isteyeceğini varsaymak... Bu sadece bir varsayım ve doğru olabilir de olmayabilir de, ancak geçmişte böyle bir şey yapmadığını ve o olaydan sonra harika bir sezon geçirdiğini tarih göstermiştir." Ayrıca
Salah'ın ayrılma kararını kim verdi?
Salah, geçtiğimiz Aralık ayında altı gün içinde üç maçta ilk on birde yer almamıştı. O dönemde kulübü, Liverpool’un kötü sonuçlarının sorumluluğunu kendisine yüklemekle suçlamış ve Slott ile hiçbir ilişkisi olmadığını belirtmişti. Ancak teknik direktör, 33 yaşındaki oyuncunun “Anfield”daki muhteşem kariyerine son vermesine neden olan şeyin bu anlaşmazlık olduğuna ikna olmuş değil.
Slott, "Bunun hakkında konuşabilecek tek kişi Salah'ın kendisidir. Sizler, altı gün oynamadığı için ayrılmak istediğini varsayıyorsunuz, ama söylediklerinizin doğruluğundan emin değilim. Bir noktada bu kararı alma nedeni hakkında düşüncelerini paylaşmazsa şaşırırım, bunu yapmak bana düşmez, bu ona kalmış bir şey. Tüm bu varsayımlara girmeyeceğim, bu konuda temkinli olacağım."
Liverpool teknik direktörü, bu yaz Salah'ın bedelsiz ayrılmasına izin verilmesinin kulübün ayrılmasından memnun olduğunun bir göstergesi olduğunu da reddetti ve şöyle yanıt verdi: "Bunlar sizin sözleriniz. Mo'nun ne zaman ayrılması gerektiğini belirleme hakkını tamamen hak ettiğini düşünüyorum. Bu kulübe çok şey kattı ve kendi kararını vermesi gerekiyordu, o da bunu yaptı."