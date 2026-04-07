FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-PRESSERAFP

Slot: Paris Enrique sana hiç şans tanımıyor... İşte Isaac'ın durumu

Hollandalı teknik direktör şunları söyledi: "Uzak geleceği düşünmüyorum"

Liverpool teknik direktörü Hollandalı Arne Slot, uzun süren sakatlık döneminin ardından Paris Saint-Germain maçında İsveçli forveti Alexander Isak'ın durumuna ilişkin bilgi verdi.

Liverpool, yarın Çarşamba günü Parc des Princes'te Paris Saint-Germain ile Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında karşı karşıya gelecek.

İkinci maç ise önümüzdeki Salı günü Anfield Stadyumu'nda oynanacak ve bu maçın galibi Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükselecek.

Ayrıca okuyun: Firtz: Slott'a güvenmek lazım... Van Dijk'a katılmıyorum


    Isaac'ın tutumu

    Slot, Paris maçı öncesindeki basın toplantısında şunları söyledi: "Isaac, maça çıkabilmesi için yaklaşık bir hafta boyunca takım antrenmanlarına katıldı; aksi takdirde kadroya almazdım."

    Ve ekledi: "Oyuncu ve teknik ekiple konuştuk, bu yüzden şu anda oynamaya hazır olacağını düşündük, ancak ilk 11'de değil. Açık olalım."

    Isaac, geçen Aralık ayında Premier Lig'de Tottenham ile oynanan maç sırasında ciddi bir sakatlık geçirdi ve o zamandan beri sahalardan uzak kaldı.


    • Reklam
    Manchester City'ye karşı alınan mağlubiyet

    Geçen Cumartesi günü oynanan FA Cup çeyrek finalinde Manchester City'ye 4-0 yenilmeleriyle ilgili olarak Slott şunları söyledi: "Bazen bir futbol maçında işleri belirli bir şekilde yürütmek istersiniz, ancak çeşitli nedenlerden dolayı bunu başaramazsınız; bunlardan biri de, iyi oynadığınızı ve maçın gidişatını kontrol ettiğinizi düşünürken gol yemenizdir."

    Liverpool'un resmi internet sitesinde aktarıldığına göre, "Genellikle futbolda en acı anlar ilk yarının sonu ve hemen sonrasıdır. Bu yüzden, devre arasında soyunma odasına giriyorsunuz ve maçın uzun sürelerinde Manchester City'ye karşı güçlü bir rakip olduğunuzu hissediyorsunuz, sonra kendinizi 2-0 geride buluyorsunuz."

    "Ardından, devre arasından hemen sonra üçüncü golü yedik. Son beş dakikada - bu arada Mohamed Salah'tan iki altın fırsat yakaladık - maç çok açık bir hal aldı ve oyuncular zorlanıyordu. Ancak bizim için iyi olan şey, dördüncü golden sonra City'nin sonucu kabullenmiş gibi görünmesiydi ve topu sürekli elimizde tuttuk, ancak çok fazla fırsat yaratamadık."

    Ve şöyle devam etti: "O dönemde oyuncuların pes ettiğini görmedim ve kaptan (Van Dijk) gibi birinin böyle bir maçtan sonra güçlü ve kararlı bir tepki vermesi de iyi bir şey. Umarım bu sadece maçın hemen sonrasıyla sınırlı kalmaz, yarın akşam da takım olarak güçlü ve kararlı bir tepki gösterebiliriz."




    Paris Saint-Germain maçı

    Slot, Paris Saint-Germain maçıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Paris Saint-Germain'i Manchester City ile tam olarak karşılaştıramayız, çünkü ilk 35 dakikada oyunun gidişatını kontrol edip top hakimiyetini ele geçirmemiz, City'nin pozisyonlarını daha iyi korumasına ve bize çok fazla baskı uygulamamasına da bağlıydı."

    Ve şöyle devam etti: "Oysa Paris Saint-Germain, Luis Enrique'nin takımın başına geçmesinden bu yana son sezonlarda, topu kolayca ele geçirme şansı tanımadığını gösterdi. Baskı maç boyunca devam ediyor."

    "Olumlu tarafı ise, bu sezon karşılaştığımız tüm aksilikler sayesinde, olumsuzluklarla başa çıkma konusunda büyük bir deneyim kazandık."

    "Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynadığınızda, sezonun hangi aşamasında olduğunuzun pek önemi yok - ister FA Cup'ta, ister Lig Kupası'nda, ister yerel ligde olun, bu her zaman özel bir an" dedi. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalini asla hafife alamayız, özellikle de geçen sezon şampiyonluğu hak eden ve bu sezon da çok iyi bir performans sergileyen Avrupa şampiyonuyla karşılaşırsak."

    "Sezondaki konumumuza çok fazla odaklanmıyorum. Sadece bu mücadelenin kendisine odaklanıyorum ve bu harika bir mücadele, çünkü futbolda bazen ikinci bir şans elde etmek güzeldir. Hayatta genel olarak ikinci bir şans elde etmek güzeldir."

    "Dediğim gibi, Manchester City ve Paris Saint-Germain, oyuncularının kalitesi ve oyun tarzları nedeniyle birbirlerine çok yakın. Bu yüzden, bu bizim için, Etihad Stadyumu'nda unutmak istediğimiz 20 dakikadaki takım değil, ilk 35 dakikada oynadığımız takım olduğumuzu kanıtlamak için bir başka fırsat."

    Ayrıca okuyun: Anfield maçı öncesinde... Paris'ten iki, Liverpool'dan üç oyuncu risk altında


    En çok tercih edilen aday

    Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükselme konusunda favori gösterilen takım hakkında Slot şunları söyledi: "Genel olarak, bir takımın favori olup olmamasının büyük bir fark yaratacağını düşünmüyorum, çünkü sadece iki maç söz konusu ve bu maçlarda işler çok değişebilir."

    Ve ekledi: "Her iki takımın da olağanüstü oyuncuları olduğunu düşünüyorum ve geçen sezon güçlü bir rekabet gücü sergilediler. Bu arada, geçen sezon burada 4-0 yenilgiyi hak etmiştik, hatta Cumartesi günü aynı skorla yenilgiyi hak ettiğimizden çok daha fazlasını hak etmiştik. Ancak o maçta, Alisson olmasaydı 4-0 kaybederdik, ama 1-0 kazandık. Anfield'da ise durum benim için tamamen farklı değildi. 4-0'lık galibiyeti hak etmemiştik, ama o maçı kazanmayı hak etmiştik."

    Ve şöyle devam etti: "Ancak bu iki takım arasındaki en büyük fark, Paris Saint-Germain'in kadrosunu tamamen bir arada tutmuş olması. Bence bizim takımımız tamamen farklı görünecek, tam olarak değil ama geçen sezon burada olan takımdan tamamen farklı görüneceğiz."

    Liverpool, geçen sezon Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde PSG'nin sahasında 1-0 galip gelmiş, ardından Anfield'da aynı skorla mağlup olmuş ve penaltı atışları sonucunda turnuvadan elenmişti.



  • Şampiyonluğa doğru bir adım

    Paris Saint-Germain'i geçmenin, geçen sezon kupayı kaldırırken Reds'i yenerek elde ettiği gibi Liverpool'a da benzer bir ivme kazandıracak olup olmadığı sorulduğunda Slott şöyle dedi: "Şey, uzak geleceği düşünmüyorum, özellikle de Paris Saint-Germain'le karşılaşırsak. Dediğim gibi, Avrupa şampiyonu olan bu takım, hak ettiği şekilde bu sezon takımın uyumunu korudu. Futbolda da görüldüğü gibi, takım ne kadar uzun süre birlikte oynarsa, performansı o kadar artar."

    Ve şöyle devam etti: "Ancak futbolda olduğu gibi, küçük detaylar büyük fark yaratabilir. Penaltıları kim daha iyi atıyor? Geçen sezon Paris Saint-Germain'in bizi yenip şampiyon olmasını sağlayan da buydu ve genellikle bir takımın şampiyon olmak için penaltı atışlarını kazanması gerekir. Aynı şey Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi için de geçerli."

    "Penaltılarda şansın yeri olmadığını düşünmek istesem de, çünkü antrenman yapabilir, hazırlanabilir ve pek çok şey yapabilirsiniz, ancak bazen kaleciyle ilgili biraz şans da işin içine girebilir, çünkü Gianluigi Donnarumma muhteşemdi" diye devam etti.



