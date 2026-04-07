Geçen Cumartesi günü oynanan FA Cup çeyrek finalinde Manchester City'ye 4-0 yenilmeleriyle ilgili olarak Slott şunları söyledi: "Bazen bir futbol maçında işleri belirli bir şekilde yürütmek istersiniz, ancak çeşitli nedenlerden dolayı bunu başaramazsınız; bunlardan biri de, iyi oynadığınızı ve maçın gidişatını kontrol ettiğinizi düşünürken gol yemenizdir."

Liverpool'un resmi internet sitesinde aktarıldığına göre, "Genellikle futbolda en acı anlar ilk yarının sonu ve hemen sonrasıdır. Bu yüzden, devre arasında soyunma odasına giriyorsunuz ve maçın uzun sürelerinde Manchester City'ye karşı güçlü bir rakip olduğunuzu hissediyorsunuz, sonra kendinizi 2-0 geride buluyorsunuz."

"Ardından, devre arasından hemen sonra üçüncü golü yedik. Son beş dakikada - bu arada Mohamed Salah'tan iki altın fırsat yakaladık - maç çok açık bir hal aldı ve oyuncular zorlanıyordu. Ancak bizim için iyi olan şey, dördüncü golden sonra City'nin sonucu kabullenmiş gibi görünmesiydi ve topu sürekli elimizde tuttuk, ancak çok fazla fırsat yaratamadık."

Ve şöyle devam etti: "O dönemde oyuncuların pes ettiğini görmedim ve kaptan (Van Dijk) gibi birinin böyle bir maçtan sonra güçlü ve kararlı bir tepki vermesi de iyi bir şey. Umarım bu sadece maçın hemen sonrasıyla sınırlı kalmaz, yarın akşam da takım olarak güçlü ve kararlı bir tepki gösterebiliriz."











