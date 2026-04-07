Slot, Paris Saint-Germain maçıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Paris Saint-Germain'i Manchester City ile tam olarak karşılaştıramayız, çünkü ilk 35 dakikada oyunun gidişatını kontrol edip top hakimiyetini ele geçirmemiz, City'nin pozisyonlarını daha iyi korumasına ve bize çok fazla baskı uygulamamasına da bağlıydı."
Ve şöyle devam etti: "Oysa Paris Saint-Germain, Luis Enrique'nin takımın başına geçmesinden bu yana son sezonlarda, topu kolayca ele geçirme şansı tanımadığını gösterdi. Baskı maç boyunca devam ediyor."
"Olumlu tarafı ise, bu sezon karşılaştığımız tüm aksilikler sayesinde, olumsuzluklarla başa çıkma konusunda büyük bir deneyim kazandık."
"Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynadığınızda, sezonun hangi aşamasında olduğunuzun pek önemi yok - ister FA Cup'ta, ister Lig Kupası'nda, ister yerel ligde olun, bu her zaman özel bir an" dedi. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalini asla hafife alamayız, özellikle de geçen sezon şampiyonluğu hak eden ve bu sezon da çok iyi bir performans sergileyen Avrupa şampiyonuyla karşılaşırsak."
"Sezondaki konumumuza çok fazla odaklanmıyorum. Sadece bu mücadelenin kendisine odaklanıyorum ve bu harika bir mücadele, çünkü futbolda bazen ikinci bir şans elde etmek güzeldir. Hayatta genel olarak ikinci bir şans elde etmek güzeldir."
"Dediğim gibi, Manchester City ve Paris Saint-Germain, oyuncularının kalitesi ve oyun tarzları nedeniyle birbirlerine çok yakın. Bu yüzden, bu bizim için, Etihad Stadyumu'nda unutmak istediğimiz 20 dakikadaki takım değil, ilk 35 dakikada oynadığımız takım olduğumuzu kanıtlamak için bir başka fırsat."
