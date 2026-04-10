Slot, Liverpool'daki geleceğini açıkladı... ve taraftarların tepkisine yanıt verdi

Liverpool'un teknik direktörü Hollandalı Arne Slot, yarın Cumartesi günü Anfield Stadyumu'nda oynanacak ve İngiltere Premier Ligi'nin 32. haftası kapsamında yer alan Fulham ile yapılacak maçın önemini vurguladı.

Maçla ilgili basın toplantısında Slott, "Fulham'ın uzun süredir takımla çalışan bir teknik direktörü var. Sahada kimlikleri ve tarzları açıkça görülüyor. Ben buraya geldiğimden beri neredeyse aynı oyuncu kadrosuna güveniyorlar" dedi.

Ve ekledi: "Geçen sezon kendi sahamızda onlarla oynadık ve o maçta bir oyuncu atıldı. O maç, iki kez geriye düşmemize rağmen sezonun en iyi maçlarımızdan biriydi. Belki de o karşılaşma sezonumuzun büyük bir kısmını özetliyor. Özellikle 90+4. dakikada öne geçtikten sonra galibiyeti alamamamız mantıksızdı. Bu dakikada gol atıp maçı kaç kez kaybedebilirsiniz ki?"

Ve şöyle devam etti: "Paris Saint-Germain maçının olumlu bir yanı varsa, o da o gece en iyi formumuzda olmasak da Avrupa şampiyonu ile karşılaştığımızdır. Ancak sadece dört veya beş gün içinde, daha iyi rekabet edebileceğimizi gösterebiliriz. Bu maç bize, gelişmeye devam etmek istiyorsak, Şampiyonlar Ligi'nde sürekli aynı seviyede performans göstermemiz gerektiğini gösterdi."

Sözlerine şöyle devam etti: "Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istiyoruz ki daha iyi performans gösterebileceğimizi kanıtlayalım. Bunu başarmak için Premier Lig'deki seviyemizi geliştirmeliyiz. Tüm oyuncularımız birkaç gün sonra bir başka zorlu maça çıkabilecek durumda değil, bu yüzden kadro seçimlerinin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz."

