Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

Slot, Liverpool'daki geleceğini açıkladı... ve taraftarların tepkisine yanıt verdi

Liverpool teknik direktörü ne dedi?

Liverpool'un teknik direktörü Hollandalı Arne Slot, yarın Cumartesi günü Anfield Stadyumu'nda oynanacak ve İngiltere Premier Ligi'nin 32. haftası kapsamında yer alan Fulham ile yapılacak maçın önemini vurguladı.

Maçla ilgili basın toplantısında Slott, "Fulham'ın uzun süredir takımla çalışan bir teknik direktörü var. Sahada kimlikleri ve tarzları açıkça görülüyor. Ben buraya geldiğimden beri neredeyse aynı oyuncu kadrosuna güveniyorlar" dedi.

Ve ekledi: "Geçen sezon kendi sahamızda onlarla oynadık ve o maçta bir oyuncu atıldı. O maç, iki kez geriye düşmemize rağmen sezonun en iyi maçlarımızdan biriydi. Belki de o karşılaşma sezonumuzun büyük bir kısmını özetliyor. Özellikle 90+4. dakikada öne geçtikten sonra galibiyeti alamamamız mantıksızdı. Bu dakikada gol atıp maçı kaç kez kaybedebilirsiniz ki?"

Enzo Fernández, Madrid'in ateşini söndürüyor... Menajeri, Chelsea ile olan tartışmayı sonlandırıyor

La Masia'dan tribünlere... Hamza Abdelkarim'e ne oluyor?

Ve şöyle devam etti: "Paris Saint-Germain maçının olumlu bir yanı varsa, o da o gece en iyi formumuzda olmasak da Avrupa şampiyonu ile karşılaştığımızdır. Ancak sadece dört veya beş gün içinde, daha iyi rekabet edebileceğimizi gösterebiliriz. Bu maç bize, gelişmeye devam etmek istiyorsak, Şampiyonlar Ligi'nde sürekli aynı seviyede performans göstermemiz gerektiğini gösterdi."

Sözlerine şöyle devam etti: "Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istiyoruz ki daha iyi performans gösterebileceğimizi kanıtlayalım. Bunu başarmak için Premier Lig'deki seviyemizi geliştirmeliyiz. Tüm oyuncularımız birkaç gün sonra bir başka zorlu maça çıkabilecek durumda değil, bu yüzden kadro seçimlerinin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz."

Fas ve Senegal krizinden sonra... Afrika sonsuza dek değişiyor

Paris Saint-Germain, Barcelona'nın hedefini ele geçirdi

    Maçların baskısı altında geçen kritik bir hafta

    Slot şunları söyledi: "Paris Saint-Germain karşısında en iyi performansımızı sergileyemedik, ancak hâlâ yarışın içindeyiz. Önümüzde Premier Lig'de yedi önemli maç var ve olumlu sonuçlar almayı umuyoruz; aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de rekabet devam ediyor."

    Ve ekledi: "Bu dönem, sezonun geri kalanına kıyasla oyuncu kadrosu açısından en iyi dönem olduğu doğru, ancak kadroya baktığımızda Bradley, Leoni ve Endo olmak üzere üç savunma oyuncusunun sakat olduğunu görüyoruz. Ayrıca Gomez ve Frimpong gibi yarınki maça hazır olup olmayacağı belirsiz olan diğer oyuncular da var. Paris Saint-Germain o maçta çok güçlü bir yedek kadrosuna sahipti, ancak bazen işler istediğimiz gibi gitmez."

    Isaac ve sakatlık durumu

    Alexander Isak ve takımdaki sakatlık durumuyla ilgili olarak Slott şunları söyledi: "Alisson geri dönmek için elinden geleni yapıyor, ancak bu hafta sonu forma giyemeyecek. Alexander Isak'ın takıma dönmesi çok önemli, çünkü son zamanlarda fırsatları değerlendirmekte zorlandık ve o golcü ruhu yüksek bir forvet. Geri dönüşü harika bir haber, başlangıçta sadece 15 dakika oynasa bile."

    "İzak'ın mümkün olan en kısa sürede formuna kavuşmasını umuyoruz. Geçen sefer biraz zamana ihtiyacı vardı ve bu normal bir durumdu, ancak iyi bir rehabilitasyon döneminden sonra bu sefer daha hızlı bir şekilde eski formuna kavuşmasını umuyoruz."

    Geleceği, yönetimin desteği ve taraftarların desteği

    Slot, geleceği ve kulüp yönetiminden aldığı destek hakkında şunları söyledi: "Kulüp sahiplerinden, Richard ve Michael'dan büyük destek gördüğümü her zaman vurguluyorum. Belki garip gelebilir, ama taraftarlarımızın desteğini de hissediyorum."

    "Manchester City'ye 4-0 yenildikten sonra oyuncular ısınmaya çıktığında Paris Saint-Germain maçına hazırlanıyorduk, ancak taraftarlar hemen 'Seni seviyoruz Liverpool' şarkısını söylemeye başladı. Zorlu bir performansın ardından bile takımı desteklemeye devam ettiler ve bu, kulüp ile taraftarları arasındaki güçlü bağı yansıtıyor. İçinde bulunduğumuz durumu biliyoruz ve bu aşamada taraftarların tam desteğini alıyorum."

    Andy Robertson'a özel bir mektup

    Kontratının sona ermesinin ardından sezon sonunda kulüpten ayrılacağını açıklayan Andy Robertson hakkında Slott şunları söyledi: "Liverpool'da bir oyuncu olarak harika yıllar geçirdi, ancak aynı zamanda insani açıdan da olağanüstü bir kişilik. Onunla çalışan herkes ne kadar neşeli ve pozitif bir insan olduğunu bilir; bu, ayrılacağını açıkladıktan sonra sosyal medyada da açıkça ortaya çıktı."

    Ve ekledi: "Onu en çok ayıran özelliği sahadaki coşkusu. Sol bek pozisyonundan sahadaki uzak bölgelere kadar pres yapma talimatlarını uygulayabilen bir oyuncuydu ve bunu daha önce oyuncularıma örnek olarak göstermiştim."

    "Kulüpte kazanılabilecek tüm şampiyonlukları kazandı ve Liverpool'u gerçekten çok seviyor. Burada geçirdiği dokuz yıl onun için olağanüstüydü, ancak bu sezon düzenli olarak forma giyemedi. Bu, herhangi bir oyuncu için zor bir durumdur, çünkü her oyuncu sürekli olarak A takımda forma giymek ister."

    Halkın bilet fiyatlarına karşı protestoları

    Slot, açıklamalarını taraftarların bilet fiyatlarına yönelik protestolarından bahsederek şu sözlerle noktaladı: "Kulübün tarihi boyunca ve ben buraya geldiğimden beri, Anfield taraftarları her zaman takım için ne kadar önemli olduklarını kanıtladılar. Galatasaray maçı bunun açık bir örneğidir. Deplasmanda gürültülü bir taraftar atmosferi içinde zorlu bir mücadele verdik, ardından Anfield'a dönüp taraftarlarımızın gerçek gücünü hissettik."

    Ve ekledi: "Anfield, takımımıza ev sahibi olduğu maçlarda her zaman büyük bir avantaj sağlıyor ve ben bu desteği hem iyi hem de zor zamanlarda hissettim. Bazı protestolar olsa da, taraftarların her zamanki desteğinin devam etmesini umuyorum, çünkü onlar takımın gücünün temel unsurudur."

