AFP
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Slaven Bilic, İspanya karşısında alınan ağır yenilginin ardından Hırvatistan'ın "agresif olmamasını" sert sözlerle eleştirdi
Agresiflik eksikliği Bilic’i hayal kırıklığına uğratıyor
Hırvatistan Teknik Direktörü, takımının Sevilla'da İspanya karşısında aldığı farklı yenilginin ardından performanslarını sert sözlerle değerlendirdi. Bilic, mağlubiyetin şekli nedeniyle gözle görülür biçimde hayal kırıklığı yaşarken, oyuncularının maçın atmosferi ve rakibinin büyüklüğü karşısında ezilmiş göründüğünü söyledi. Eski West Ham menajeri, kadronun bir geçiş sürecinden geçtiğini belirtse de sahada sergilenen mücadele eksikliğinin, Hırvatistan'ın gurur verici futbol tarihi olan bir ülke için kabul edilemez olduğunu ifade etti.
"Bizim için zor bir geceydi. Her açıdan kötüydük, hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bunun İspanya, dünya şampiyonu olması ve takımımızın yeni olması gibi bazı mazeretler bulabiliriz ama sanki buraya sadece onların Dünya Kupası'nı kazanmasını kutlamaya gelmişiz gibi bu kadar agresiflikten yoksun oynayamayız. Buraya sadece kutlamanın bir parçası olmak için gelemeyiz. Bu biz değiliz," dedi Bilic.
- AFP
Savunmadaki sıkıntılar ve bireysel parlak anlar
Maç, Vatreni için felaket gibi başladı ve kendilerini neredeyse anında geride buldular. Oyuna yeniden ortak olmayı başardıkları kısa bir umut anına rağmen, savunmadaki hatalar sonlarını hazırladı. Bilic, özellikle duran topları savunurken ve Luis de la Fuente'nin ekibinin uyguladığı sürekli baskıyla başa çıkarken kritik anlarda disiplinli kalınamamasına dikkat çekti. Hırvatistan savunma hattı, gece boyunca İspanyol hücumcuların akıcı hareketliliğini durdurmakta zorlandı.
"Birçok bahane bulabiliriz. Dünya şampiyonlarına karşı ilk dakikada gol yediğinizde toparlanmak için birkaç dakikaya ihtiyaç duyarsınız. Eşitliği sağladık ve onları bozmak için güce, sakinliğe ve akla ihtiyaç duyduğumuz anda duran toptan bir gol daha yedik, belki de tam tersi olmalıydı," diye ekledi Bilic.
"Bu, kötü oynadığımızı gösteriyor, özellikle de savunmada. Savunmamız işlemedi. Ama her zaman olumlu bir şey vardır. Bazen Kovacic ve Perisic ile onların baskısını aşmayı başardık ve bireysel olarak bazı iyi şeyler bulabiliriz. Beljo iyi oynadı, sadece gol attığı için değil."
Yeni nesil için gerçeklik kontrolü
Bilic'in yeniden yapılanma projesi, Sevilla'da önemli bir gerçeklik kontrolüyle karşı karşıya kaldı. Teknik direktör, seçtiği oyuncuların teknik kapasitesine güven duymayı sürdürse de, o geceki uygulamanın elit seviyede gerekenin çok altında kaldığını kabul etti. İki takım arasındaki fark yalnızca skorda değil, taktik uygulamada ve fiziksel yoğunlukta da açıktı. Teknik adam, grubun potansiyelinin sahada daha güçlü bir zihniyetle desteklenmesi gerektiğini vurguladı.
"Bu takımı bir sebepten dolayı kurduk. Kâğıt üzerinde bu akşam oynayan çocuklar her şeye sahip, ama çok az şey ortaya koyduk" dedi.
- Getty Images Sport
Kritik cumartesi karşılaşması
İspanya'ya yenilmelerinin ardından Hırvatistan, cumartesi günü İngiltere ile oynayacağı kritik maça odaklandı. Her iki takım da üçer puanda bulunurken, şu anda gruba altı puanla liderlik eden güçlü İspanya'yı takip ediyor. İspanya'nın cumartesi günü Çekya'yı ağırladıktan sonra gelecek salı Hırvatistan deplasmanına gidecek olması nedeniyle, Bilic'in takımı ile İngiltere arasındaki bu karşılaşma, eleme umutlarını canlı tutmak isteyen iki ülke için de büyük önem taşıyor. Hırvatistan'ın galibiyeti, yalnızca İspanya yenilgisinin ardından kampanyasını yeniden canlandırmakla kalmayacak, aynı zamanda gelecek hafta grup lideriyle bir kez daha karşılaşmadan önce puan durumunda İngiltere'nin önüne geçmesini de sağlayacak.
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