Slaven Bilic, İspanya karşısında alınan ağır yenilginin ardından Hırvatistan'ın "agresif olmamasını" sert sözlerle eleştirdi

Hırvatistan Teknik Direktörü, takımının Sevilla'da İspanya karşısında aldığı farklı yenilginin ardından performanslarını sert sözlerle değerlendirdi. Bilic, mağlubiyetin şekli nedeniyle gözle görülür biçimde hayal kırıklığı yaşarken, oyuncularının maçın atmosferi ve rakibinin büyüklüğü karşısında ezilmiş göründüğünü söyledi. Eski West Ham menajeri, kadronun bir geçiş sürecinden geçtiğini belirtse de sahada sergilenen mücadele eksikliğinin, Hırvatistan'ın gurur verici futbol tarihi olan bir ülke için kabul edilemez olduğunu ifade etti.

"Bizim için zor bir geceydi. Her açıdan kötüydük, hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bunun İspanya, dünya şampiyonu olması ve takımımızın yeni olması gibi bazı mazeretler bulabiliriz ama sanki buraya sadece onların Dünya Kupası'nı kazanmasını kutlamaya gelmişiz gibi bu kadar agresiflikten yoksun oynayamayız. Buraya sadece kutlamanın bir parçası olmak için gelemeyiz. Bu biz değiliz," dedi Bilic.