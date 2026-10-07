West Ham'ın eski teknik direktörü, İspanya'nın galibiyet golünün de Dominik Livakovic'e yapılan bir ihlal nedeniyle geçersiz sayılması gerektiğinde ısrar etti. Bilic, ofsayttaki bir oyuncunun pozisyon sırasında Livakovic'i doğrudan engellediğini ve böylece şutu gerektiği gibi savunmasını önlediğini savundu. Jutarnji'nin aktardığına göre Bilic, "İkinci gol ofsayttı, oyuncu Livakovic'i rahatsız ediyordu" dedi.

Maçın bazı yönleriyle ilgili hayal kırıklığını dile getiren Bilić, takımının mücadelesi ve genel performansından ise memnundu. "Memnun olmadığım bazı şeyler var ama reaksiyondan ve oyundan memnunum. Şimdi oyunculara iki maçı da hatırlamalarını söyledim; bunlar ne yapılmaması ve ne yapılması gerektiğinin en iyi göstergeleri. Ve bunun nasıl yapılması gerektiğinin de" diye ekledi.