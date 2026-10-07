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Slaven Bilic, Hırvatistan'ın İspanya'ya yenildiği maçta Ivan Perisic'in tartışmalı kırmızı kartı sonrası Marc Cucurella'yı "tahrik edici" olmakla eleştirdi
Bilic, İspanyol savunmacının antics'lerini sert şekilde eleştirdi
Bilic, Ivan Perisic'in tartışmalı şekilde oyundan atılmasının ardından Marc Cucurella hakkındaki değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. Hırvatistan Teknik Direktörü, Perisic'in gecedeki ikinci sarı kartını görmesine yol açan mücadelede yere giden İspanyol sol bekin teatral davranış olarak gördüğü tavrı nedeniyle öfkeliydi. Bu olay maçın gidişatını değiştirdi ve İspanya'nın sonunda kıl payı bir galibiyet almasına olanak sağladı.
Son düdüğün ardından konuşan Bilic, savunmacıyla ilgili olarak profesyonel hayranlık ile kişisel hayal kırıklığını bir arada dile getirdi. "Kendi takımında değilse Cucurella'ya kim kızmaz ki? O harika bir oyuncu, sahada yaptıkları ve oğlunun hikâyesi nedeniyle ona hayranım. Takımını her şeyiyle savunuyor ama elbette tahrik ediyor" dedi; Marca'nın aktardığına göre.
- AFP
Teknik direktör hakem kararlarına öfke saçtı
West Ham'ın eski teknik direktörü, İspanya'nın galibiyet golünün de Dominik Livakovic'e yapılan bir ihlal nedeniyle geçersiz sayılması gerektiğinde ısrar etti. Bilic, ofsayttaki bir oyuncunun pozisyon sırasında Livakovic'i doğrudan engellediğini ve böylece şutu gerektiği gibi savunmasını önlediğini savundu. Jutarnji'nin aktardığına göre Bilic, "İkinci gol ofsayttı, oyuncu Livakovic'i rahatsız ediyordu" dedi.
Maçın bazı yönleriyle ilgili hayal kırıklığını dile getiren Bilić, takımının mücadelesi ve genel performansından ise memnundu. "Memnun olmadığım bazı şeyler var ama reaksiyondan ve oyundan memnunum. Şimdi oyunculara iki maçı da hatırlamalarını söyledim; bunlar ne yapılmaması ve ne yapılması gerektiğinin en iyi göstergeleri. Ve bunun nasıl yapılması gerektiğinin de" diye ekledi.
Yüksek düzeyde çaba talep ediyor
Sonuca yönelik öfkeye rağmen Bilic, sadece birkaç gün önce İngiltere karşısında alınan ağır yenilginin ardından oyuncularının ortaya koyduğu gelişmiş tutumu övmekte gecikmedi. İspanya karşısında gösterilen adanmışlık seviyesinin, bundan sonra milli takım için temel standart haline gelmesi gerektiğini vurguladı. Teknik direktör, bir önceki sonucun kabul edilemez olduğunu, ancak Rijeka'da verilen tepkinin Hırvatistan'ın hâlâ dünyanın elit takımlarıyla rekabet edebileceğini gösterdiğini belirtti.
"Yazık oldu. En az bir puanı hak ettik. Takımdan istediğimizi aldık; birkaç gün önce olanlara bir tepki verdiler, ki bu kabul edilemezdi ve silinemez. Mücadele gücümüz ve adanmışlığımız için standart bu olmalı. Böyle oynadığımızda herkesle, hatta en iyilerle bile rekabet edebiliriz" dedi.
- AFP
Geleceğe bakarken
Teknik direktör, Segecic, Jagusic ve Soticek gibi genç yeteneklerin gelecekteki kadrolara dahil edilmesiyle ilgili soruları da yanıtladı. Bilic, gençlere ve bazı mevkilerde taze kana ihtiyaç duyduğunu vurgularken, mevcut tecrübeli çekirdeğin dünya şampiyonuna karşı hâlâ mücadele edebildiğini kanıtladığını söyledi. Kıdemli oyuncularının bir “konfor alanına” girdiği fikrini reddeden Bilic, baskı altında toparlanma becerilerini övdü.
“Genç oyuncuları seviyorum. Konfor alanları, onları uzaklaştırarak çözülmek zorunda değil. Çocuklar, onlara hâlâ güvenilebileceğini gösterdi. Elbette, oyuncu profili olarak eksik kaldığımız bazı mevkiler için gençlere ihtiyacımız var. Bugün, sorguladığınız bir yapıyla dünya şampiyonunu bile yenebileceğinizi gösterdik,” diyerek sözlerini tamamladı Bilic.
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