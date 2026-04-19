Sky Sports, Man City yıldızının Arsenal galibiyetinin ardından Bernardo Silva'yı Ballon d'Or kazananıyla karşılaştırması üzerine, Erling Haaland'ın müstehcen sözleri nedeniyle özür dilemek zorunda kaldı

Belirli bir savunma anını hatırlayan Haaland, Portekizli milli oyuncuya dönerek şöyle dedi: "O ortayı hatırlıyorum, maçtan sonra ona söylemiştim. Lanet olası Cannavaro gibiydin." Efsanevi İtalyan Ballon d'Or sahibi Fabio Cannavaro ile yapılan bu karşılaştırma büyük bir övgüydü, ancak bu sözler röportajcı Patrick Davidson'ı hazırlıksız yakaladı. Davidson hemen araya girerek forvet oyuncusuna şöyle dedi: "Erling, lütfen diline dikkat et."

Kendine özgü karizmatik meydan okuma tavrını sergileyen Haaland, "Hadi ama, hepimiz hayatımızda küfür ettik. Ona sadece Cannavaro gibi olduğunu söyledim. Bugün, Bernie, burada duygusal davranmayacağım ama gerçekten çok iyiydin" diye cevap verdi.



