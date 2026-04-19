Çeviri:
Sky Sports, Man City yıldızının Arsenal galibiyetinin ardından Bernardo Silva'yı Ballon d'Or kazananıyla karşılaştırması üzerine, Erling Haaland'ın müstehcen sözleri nedeniyle özür dilemek zorunda kaldı
Sky Sports canlı yayında özür dilemek zorunda kaldı
Sky Sports, City'nin Arsenal'e karşı aldığı hayati galibiyetin ardından yaşanan kaotik maç sonrası röportaj sırasında Haaland'ın mikrofonunu kapatmak ve resmi bir özür yayınlamak zorunda kaldı. Forvet, takım arkadaşı Bernardo Silva ile kutlama yaparken duygularına hakim olamadı. İkili, City'nin şampiyonluk yarışını yeniden başa baş hale getiren taktiksel mücadeleyi tartışırken, yıldız oyuncu orta saha oyuncusunun savunma performansını anlatırken küfürlü sözler kullandı. Sunucu Dave Jones daha sonra stüdyoda bu olaya değinmek zorunda kaldı ve izleyicilerden özür diledi.
Silva ile Fabio Cannavaro'yu karşılaştırmak
Belirli bir savunma anını hatırlayan Haaland, Portekizli milli oyuncuya dönerek şöyle dedi: "O ortayı hatırlıyorum, maçtan sonra ona söylemiştim. Lanet olası Cannavaro gibiydin." Efsanevi İtalyan Ballon d'Or sahibi Fabio Cannavaro ile yapılan bu karşılaştırma büyük bir övgüydü, ancak bu sözler röportajcı Patrick Davidson'ı hazırlıksız yakaladı. Davidson hemen araya girerek forvet oyuncusuna şöyle dedi: "Erling, lütfen diline dikkat et."
Kendine özgü karizmatik meydan okuma tavrını sergileyen Haaland, "Hadi ama, hepimiz hayatımızda küfür ettik. Ona sadece Cannavaro gibi olduğunu söyledim. Bugün, Bernie, burada duygusal davranmayacağım ama gerçekten çok iyiydin" diye cevap verdi.
Gabriel ile yaşanan gerginliğin ele alınması
Röportajdaki tuhaf davranışların ötesinde, maç Haaland ile Arsenal'in savunma oyuncusu Gabriel arasındaki fiziksel mücadeleyle şekillendi. İkili, Brezilyalı oyuncunun City'nin yıldızına doğru kafasını uzattığı gibi görünen maçın sonlarında yaşanan olay da dahil olmak üzere, birkaç kez hararetli bir şekilde karşı karşıya geldi ve her iki oyuncu da sonunda sarı kart gördü. Haaland, Gabriel'in kırmızı kart görmemesinin şans eseri olduğu yönündeki yorumları reddederek şöyle dedi: "Bence eğer yere düşseydim, ki biri bana gerçekten saldırmadıkça bunu yapmam, belki kırmızı kart olurdu. Emin değilim. Ama olan oldu, yere düşmeyeceğim. Bana sarı kart gösterildi, nedenini bilmiyorum, o benim yüzüme doğru geldi. Ama olan oldu."
Bu sonucun şampiyonluk yarışı açısından anlamı
2-1'lik sonuç, Premier Lig şampiyonluk yarışını tamamen açık hale getirdi. Manchester City, Çarşamba günü Burnley'i yenerse, gol farkı veya attığı gol sayısı sayesinde Arsenal'i geçerek ligin zirvesine yükselecek. Öte yandan, Arsenal önümüzdeki hafta sonu Newcastle ile karşılaşacak ve galibiyet serisine geri dönmeyi umuyor.