Goal.com
Canlı
CM grafica Milan Allegri Leao 16 9Getty Images
Gabriele Stragapede

Çeviri:

Sky Sport - Milan'da Leao'nun sözleşme uzatması askıya alındı: Allegri ise Castro'dan hoşlanıyor

AC Milan
Transfers
Bologna
R. Leao
M. Allegri
S. Castro

Henüz belirsiz bir gelecek; yaz transfer dönemi stratejisi ise transfer piyasasında şekillenmeye başlıyor.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen transfer zirvesi, Milan'ın yakın geleceğe yönelik stratejilerinin temellerini attı.

Via Aldo Rossi'deki kulübün odak noktasının, kulübün planlarına göre sıralamadaki konumunu sağlamlaştırmak ve gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için sezonun sonuna kadar tüm kartlarını Scudetto için oynamak olduğu açık olsa da, özellikle hücum hattında değişikliklerle dolu ve hareketli geçecek bir yaz planlamaya başladığı da ortada.

Rossoneri yönetiminin ve teknik direktör Massimiliano Allegri'nin bazı isimleri, fikirleri ve düşünceleri şimdiden net, açık ve şeffaf: teknik direktörün hedefi, bir forvet, yeni bir 9 numara bulmak; zira Allegri'nin 3-5-2 sisteminde sezon boyunca santrfor olarak görev yapan oyuncunun geleceği artık o kadar da kesin değil.

  • CASTRO'YU SEVİYOR

    Öncelikle, Sky Sport'un aktardığına göre, hücumda Bologna'nın genç forveti Santiago Castro'ya yönelme fikri giderek daha fazla gündeme geliyor. 2004 doğumlu Arjantinli santrfor, golcü özellikleri, kale önünde güvenilir olması ve takımın geri kalanıyla uyumlu bir oyun sergileme becerisiyle Rossoneri teknik direktörü Allegri'nin büyük beğenisini kazanıyor.

    Şu anda bu sadece bir ilgi aşamasında: Henüz Bologna kulübü ve oyuncunun menajerleriyle görüşme yapılmadı, zira Bologna'nın transfer bedeli olarak en az 40, hatta 50 milyon euro civarında bir rakam talep ettiği düşünülüyor.

    • Reklam

  • LEAO'nun sözleşme uzatması askıya alındı

    İlgi çeken bir 9 numara varken, önümüzdeki aylarda kaderi değişebilecek gibi görünen bir 10 numara da var.

    Sky Sport'un belirttiği ve aktardığı gibi, sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek olan Rafael Leao'nun sözleşme uzatımı şu anda askıya alınmış durumda. Portekizli oyuncunun Milan projesindeki merkezi rolünü teyit etmek amacıyla olası bir sözleşme uzatımıyla ilgili çeşitli görüşmelerin ardından, son haftalarda sözleşme uzatımı için yapılan temaslar ve görüşmeler bir miktar durdu.

    Yenileme görüşmelerinin aylar önce başladığını hatırlayalım. Milan, 10 numaralı oyuncusuyla sözleşmesini en az 2030'a, hatta 2031'e kadar uzatmak ve sözleşme süresini Via Aldo Rossi'deki kulübün kaptanı Mike Maignan'ınkiyle aynı hale getirmek niyetindeydi.

    Dolayısıyla, Leao'nun geleceği - özellikle yaz aylarında önemli teklifler gelmesi durumunda - henüz belirsizliğini koruyor.

Serie A
Cremonese crest
Cremonese
CRE
Bologna crest
Bologna
BOL
Serie A
SSC Napoli crest
SSC Napoli
NAP
AC Milan crest
AC Milan
MIL