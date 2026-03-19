Szoboszlai DominikGaspafotos/MB Media/Getty Images
"Skor 10-0 olmalıydı!" - Dominik Szoboszlai, Galatasaray'ın erken sevinç gösterisinin ardından Liverpool'un bu takımdan intikam almak istediğini açıkladı

Dominik Szoboszlai, Liverpool'un Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği maçta "kişisel" bir motivasyonla hareket ettiğini itiraf etti. Macar oyuncu, İstanbul'da oynanan ilk maçın ardından Türk takımının kutlamalarının takımda rahatsızlık yarattığını açıkladı.

  • Anfield'da ateşli bir intikam maçı

    Arne Slot’un takımı, Szoboszlai, Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch ve Mohamed Salah’ın golleriyle sergilediği kusursuz bir performansla ilk maçta 1-0 geride kaldıkları durumu tersine çevirdi. Kırmızılar maçın ilk düdüğünden itibaren sahaya hakim oldu; Alexis Mac Allister orta sahayı yöneterek Türk devlerinin bir kez daha sürpriz bir galibiyet elde etme şansını tamamen ortadan kaldırdı.

    Maçtaki bu yoğunluk tesadüf değildi, zira Liverpool soyunma odası, Türkiye'deki yenilginin ardından tüm hafta boyunca bu konuyu kafasına takmıştı. Szoboszlai, ceza sahası kenarından attığı keskin bir vuruşla skoru açtı ve konuk takımın atmosfer ve ev sahibi takımın agresifliğinden tamamen ezildiği bir gecenin tonunu belirledi.

  • Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Bu bozgunun ardındaki neden

    Maç sonrası yaptığı açıklamada Szoboszlai, geri dönüşün tohumlarının geçen hafta RAMS Park’ın tünellerinde atıldığını belirtti. Orta saha oyuncusu, maç sonrası basın toplantısını yürütürken Galatasaray oyuncularının coşkulu kutlamalarının, rövanş maçı için mükemmel bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

    Orta saha oyuncusu TNT Sports'a, "İlk dakikadan itibaren bu konudaydık" dedi. "Geçen maçta röportaj verirken onların kutlama seslerini duydum. Türkiye'deki birkaç arkadaşımla konuştum ve maçlardan sonra kutlama yapmak normal bir şey, rövanş maçı olup olmadığı önemli değil. Ben bunu biraz kişisel algıladım, biliyorsunuz, sanırım birkaçımız da öyle yaptı. Hala şunu düşünüyorum: Asla erken kutlama yapmamalısın. Belki niyetleri bu değildi ama bu bize biraz itici güç verdi ve bence ilk saniyeden itibaren tamamen kendimizi vermiştik."

  • "10-0 kazanabilirdik"

    Dört gollük farka rağmen, skor tablosu Kırmızılar'ın gerçek performansını yansıtmıyor. Liverpool'un aralıksız baskısı da çoğu zaman golle sonuçlanmadı; bunlara Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır'ın kurtardığı Salah'ın penaltısı da dahildi. Ekitike, daha verimli olsalardı kolaylıkla çift haneli sayılara ulaşabileceklerine inanıyor.

    The Mirror'ın aktardığına göre Fransız oyuncu, "Burada olmayı hak ettik, bu yüzden çok mutluyuz" dedi. "Bu gece gerçekten iyi iş çıkardık, 10-0 kazanabilirdik, bu yüzden çeyrek finali sabırsızlıkla bekliyoruz. Devre arasında birkaç değişiklik yaptık ve sonra ben fırsatı değerlendirdiğimde kendimizi daha özgür hissettik. Herkes harika bir iş çıkardı ve birbirleri için koştu."

    Şimdi ne olacak?

    Bu galibiyet, son şampiyon Paris Saint-Germain ile oynanacak, her şeyin belirleneceği çeyrek final maçının önünü açtı. Bu karşılaşma, geçen sezonki eleme turundaki mücadelenin bir tekrarı niteliğinde; o maçta Fransız devi, toplamda 1-1 biten çekişmeli bir mücadelenin ardından penaltılarda galip gelmişti. Kırmızılar, Avrupa’daki bu etkili performanslarını bu eşleşmeye de taşımayı umuyor. Ancak oraya gitmeden önce, öncelikle Premier Lig’de Brighton ve FA Cup çeyrek finalinde Manchester City ile karşılaşacaklar.

