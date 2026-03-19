"Skor 10-0 olmalıydı!" - Dominik Szoboszlai, Galatasaray'ın erken sevinç gösterisinin ardından Liverpool'un bu takımdan intikam almak istediğini açıkladı

Arne Slot’un takımı, Szoboszlai, Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch ve Mohamed Salah’ın golleriyle sergilediği kusursuz bir performansla ilk maçta 1-0 geride kaldıkları durumu tersine çevirdi. Kırmızılar maçın ilk düdüğünden itibaren sahaya hakim oldu; Alexis Mac Allister orta sahayı yöneterek Türk devlerinin bir kez daha sürpriz bir galibiyet elde etme şansını tamamen ortadan kaldırdı.

Maçtaki bu yoğunluk tesadüf değildi, zira Liverpool soyunma odası, Türkiye'deki yenilginin ardından tüm hafta boyunca bu konuyu kafasına takmıştı. Szoboszlai, ceza sahası kenarından attığı keskin bir vuruşla skoru açtı ve konuk takımın atmosfer ve ev sahibi takımın agresifliğinden tamamen ezildiği bir gecenin tonunu belirledi.