ABD'nin giriş izni vermemesi üzerine UEFA, başlangıçta Dünya Kupası hakemi olarak planlanan Omar Artan'ı UEFA Süper Kupa maçının hakemi olarak atadı.
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Skandallı Dünya Kupası elenmesinin ardından: Hakem Omar Artan, UEFA'dan büyük bir onur ödülü aldı
UEFA'nın yaptığı açıklamaya göre, Somalili hakem 12 Ağustos'ta Salzburg'da Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa arasındaki maçı yönetecek.
Artan (34), "Afrika Futbol Konfederasyonu'nun en üst düzey turnuvalarında kendini kanıtlamış, olağanüstü bir genç ama zaten deneyimli bir hakemdir. "Futbol, insanları bir araya getirmek içindir ve UEFA, Omar'a ve ona böylesine prestijli bir atama kazandıran olağanüstü hakemlik niteliklerine saygısını göstermek istiyor," dedi UEFA Başkanı Aleksander Ceferin.
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Terörist bağlantıları mı? FIFA hakemi Artan’ın Dünya Kupası’na girişine izin verilmedi
2025 Afrika Yılın Hakemi seçilen Artan, Dünya Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından Dünya Kupası'na aday gösterilmişti, ancak Miami Havalimanı'nda ABD yetkilileri tarafından geri çevrilmişti.
New York Times'a verdiği demeçte Somalili hakem, "gerekli belgelerin ve her şeyin" elinde olduğunu vurguladı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir temsilci Salı günü AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, Artan'ın "terör örgütlerinin şüpheli üyeleriyle bağlantısı" olduğu için "ABD'ye girişine izin verilmediğini" belirtti.