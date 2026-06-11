Skandallı Dünya Kupası elenmesinin ardından: Hakem Omar Artan, UEFA'dan büyük bir onur ödülü aldı

UEFA'nın yaptığı açıklamaya göre, Somalili hakem 12 Ağustos'ta Salzburg'da Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa arasındaki maçı yönetecek.

Artan (34), "Afrika Futbol Konfederasyonu'nun en üst düzey turnuvalarında kendini kanıtlamış, olağanüstü bir genç ama zaten deneyimli bir hakemdir. "Futbol, insanları bir araya getirmek içindir ve UEFA, Omar'a ve ona böylesine prestijli bir atama kazandıran olağanüstü hakemlik niteliklerine saygısını göstermek istiyor," dedi UEFA Başkanı Aleksander Ceferin.