Goal.com
Canlı
Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Skandallarla lekelenen bir Dünya Kupası... Siyasi müdahaleler ve bilet gelirleriyle gölgelenen bir spor şöleni

K. Mbappe
L. Messi
Arjantin
İspanya
Fransa
ABD
F. Balogun
Dünya Kupası
Fransa
Arjantin
İspanya
ABD

İnanılmaz bir keyif ve dayanılmaz bir kaos

2026 Dünya Kupası, saf futbol keyfi ile emsalsiz idari aşırılıklar arasında çarpıcı bir çelişkiye sahne oldu. Turnuvanın bu edisyonu, birinci sınıf yıldızların parlaklığını ve İspanya'nın tarihi şampiyonluğunu bir araya getirirken, buna karşılık Uluslararası Futbol Federasyonu'nun şeffaflığı hakkında geniş çaplı tartışmalar yaratan siyasi müdahalelere ve ticari kararlara da tanıklık etti.

"ESPN" ağının aktardığına göre, Uluslararası Futbol Federasyonu'na ait Dünya Kupası'nın keyfi, her zamanki gibi tamamen sportif tarafta kendini gösterdi. Bu inanılmaz futbol yazı boyunca yıldız isimler, heyecan, Norveçlilerin kürek çekme kutlamaları, goller, anlar ve anılar bolca akıp gitti.

Bu Dünya Kupası edisyonunun olumsuz yönleri ise, her zaman olduğu gibi, idari tarafta öne çıktı. Bunlar arasında bilet fiyatları, siyasi müdahaleler, para kazanma peşinde koşulması ve kapalı salonlarda oynanan maçlarda su içmek için verilen molalar yer aldı.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Oyun yönetiminin karanlık yüzü

    FIFA, belirli video teknolojisi incelemelerinin meşruiyetinden, görevdeki bir devlet başkanının bir oyuncunun men cezasına nasıl etki ettiğine kadar her konuda dikkat çekici bir şeffaflık eksikliği sergiledi. Bu durum, dünyanın en büyük ve en saf kutlaması olması gereken bir etkinliğin üzerinde silinmez bir leke bıraktı.

    Bu Dünya Kupası, belki de diğer tüm baskılardan daha fazla, saflık ile karamsarlık arasındaki ince çizgide durma ve neredeyse her gün iki taraf arasında gidip gelme zorunluluğunu dayattı.

    Diğer krizlerin kasıtlı olarak göz ardı edilmesinin ötesinde, geçen ay boyunca maçları izlemenin keyfini övmek yadsınamaz bir gerçek olmaya devam ediyor; zira kimi zaman sabahtan gece yarısına kadar süren maçlar son derece etkileyiciydi.

    Mevcut baskı, tıpkı Oscar ödül töreni gibi, tüm yıldızların ve milli takımların ezici bir katılımına sahne oldu. Bu, birçok önde gelen oyuncu ve takım açısından hayal kırıklığına tanık olan 2002 veya 2010 gibi bazı önceki Dünya Kupası baskılarının aksineydi.

    • Reklam
  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Mbappe, Messi'yi mağlup etti

    Bireysel ve takım mücadeleleri sonucunda Kylian Mbappé, Lionel Messi ve Jude Bellingham'ı geride bırakarak Altın Ayakkabı'yı kazandı. Dünyanın en iyi dört milli takımı yarı finalde karşılaştı ve olağanüstü golcü Erling Haaland, Norveç denizciliği kutlamasının geniş kitlelere yayılmasına katkıda bulundu.

    İspanya ise şampiyonluğu hak ederek kazandı ve tarihte aynı anda hem erkekler hem de kadınlar Dünya Kupası'nı elinde bulunduran ilk ülke oldu.

    Az sayıda sıkıcı maç olmasına rağmen birçok milli takım tarihi sonuçlar elde etti. Kanada, eleme turlarındaki ilk maçını kazandı; Meksika da aynı turda bir galibiyet aldı ve İngiltere'yi son anlara kadar zorlayarak turnuvanın tamamındaki en iyi maç unvanı için güçlü bir aday olarak gösterilebilecek bir karşılaşmaya imza attı.

    Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay karşısında grubuna güçlü bir şekilde hakim oldu, ilk kez bir Dünya Kupası'nda üç maç kazandı, tarihindeki en yüksek rakam olan 11 gol kaydetti ve ülkenin kalbini erkek milli takımın daha önce hiç görülmemiş bir şekilde fethetti.

    Avustralya galibiyetinin ardından Seattle'daki maç sonrası sahneler, tüm şehir sanki oyuncularla birlikte kırsal yollar şarkısını söylüyormuş gibi göründüğünde, Amerika Birleşik Devletleri milli takımı taraftarlarının onlarca yıldır hayalini kurduğu atmosferi cisimleştirdi.

  • Paranın ve siyasetin Dünya Kupası'nın kalbindeki yeri

    FIFA'nın her yere yayılan kaçınılmaz aşırılıklarının, bu turnuvaya yönelik tüm iyi niyetleri; maçlar, duygular ve takımlar, şehirler, taraftarlar ile ziyaretçiler arasında oluşan güzel bağlar da dahil olmak üzere ne ölçüde etkilediğine dair şüpheler ortalığı kapladı. Zira bu aşırılıklar son derece acı verici ve inkâr edilemez nitelikteydi.

    Bazı düzenleyici kararlar, maçlardaki zorunlu duraklamalar gibi para toplamaya yönelik açık çabaları ortaya koydu. Bu duraklamalar, akıcılığıyla her zaman takdir görmüş olan bu spora, tarihinde ilk kez oyun sırasında ticari reklamların yer almasına imkân tanıdı.

    Turnuva, kapatılması imkânsız olabilecek kapılar açan, daha karanlık ve daha muğlak anlara da tanık oldu. Bunlardan biri, Başkan Donald Trump'ın ve Amerikan hükümetinin, hücum yıldızı Folarin Balogun'un otomatik cezaya çarptırılmasına rağmen oynamasına izin verilmesi konusunda Amerika Futbol Federasyonu'na yardımcı olmak için devreye girmesiydi.

    Bu olaylar, taraftarların oyuna olan güvenini doğrudan etkiledi; ki bu, FIFA'nın zaten korumakta zorlandığı bir özellik. Bunun uzun vadeli etkisini şimdiden bilmek imkânsız. Şunu da belirtmek gerekir ki bu turnuva, gelecekte hiçbir taraf için pek de rahatlatıcı olmayabilecek yeni emsaller ortaya konmasına sahne oldu.

    Geçen ay, has Amerikan tarzında duygu dolu bir karışımı beraberinde getirdi. Pek çok olumlu yön ve güzellik mevcuttu: İskoç taraftarların Boston şehriyle yaşadığı aşk hikâyesi, Kansas şehrinin Cezayir milli takımını bağrına basması, Lionel Messi ve Arjantin'in maçları herkesin gözü önünde son anlarda çözüme kavuşturması, Cristiano Ronaldo'nun veda karşılaşmasında gol atması ve Fabio Vieira ile Yeşil Burun Adaları milli takımının bir anda parlayarak turnuvanın yıldızları arasına girmesi bunlardan bazılarıydı.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    FIFA için bir utanç lekesi

    Buna karşılık birçok olumsuzluk ve kötü durum da ortaya çıktı. Bunlar; baştan sona yaşanan Folarin Balogun krizi, üçüncü sıradaki sekiz takımın eleme turlarına yükselmesinden kaynaklanan karmaşık hesaplar ve üçüncü hafta boyunca yaşanan rahat sonuçlar, turnuvaya ev sahipliği yapan ülkelerden biriyle savaş halinde olan İran millî takımının ekibinin maçlarını oynamak üzere bu ülkeye ne zaman ya da nasıl seyahat edeceğini bilememe sıkıntısı ve buna ek olarak, biletlerin dinamik fiyatlandırması nedeniyle taraftar gruplarının uzaklaştırılmasıydı; öyle ki FIFA, ikincil piyasadaki her satış işleminden komisyon aldı.

    Her zaman olduğu gibi, sporda en etkili güç mali faktör oldu ve bu, iyi ve kötü yönleriyle bu turnuvada açıkça görüldü. Turnuvanın FIFA'ya kazandırdığı devasa dolar miktarı, futbolun buna ihtiyaç duyan dünyanın çeşitli bölgelerinde yayılmasına yardımcı olacak; ayrıca ister ticari reklamlar, ister devre arası şovları, ister katılan takım sayısının 64'e çıkarılması yoluyla olsun, oyunun ticari pazarlamasının kesintisiz sürmesini de garanti altına alacak.

    Nihai göstergeler, bu futbol organizasyonuna ve içerdiği unsurlara yönelik duygular ne olursa olsun; kimileri onu muhteşem veya gösterişli, hayranlık verici veya saçma, sinematik veya bozuk olarak görsün, FIFA ile Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın bir zamanda, belki 2038 yılında, bir başka turnuvayı birlikte düzenlemeyeceği bir senaryo hayal etmenin imkânsız olduğunu doğruluyor; bu ister iyi ister kötü olsun, kaçınılmaz bir durum.

    Gelecekteki o turnuvanın sonundaki duygulara ilişkin beklentiler, büyük ihtimalle mevcut edisyonun sonunda dünyanın dört bir yanındaki taraftarların hissettiği ruh hali karışımına benzer olacağı yönünde.

    Bu Dünya Kupası edisyonu, aynı anda hem hayranlık verici hem de dehşet verici olduğu konusundaki bir mutabakat eşliğinde sona erdi; öyle bir zamanda ki taraftarlar bu deneyimi bir kez daha yaşamak için sabırsızlanıyor.