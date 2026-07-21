2026 Dünya Kupası, saf futbol keyfi ile emsalsiz idari aşırılıklar arasında çarpıcı bir çelişkiye sahne oldu. Turnuvanın bu edisyonu, birinci sınıf yıldızların parlaklığını ve İspanya'nın tarihi şampiyonluğunu bir araya getirirken, buna karşılık Uluslararası Futbol Federasyonu'nun şeffaflığı hakkında geniş çaplı tartışmalar yaratan siyasi müdahalelere ve ticari kararlara da tanıklık etti.

"ESPN" ağının aktardığına göre, Uluslararası Futbol Federasyonu'na ait Dünya Kupası'nın keyfi, her zamanki gibi tamamen sportif tarafta kendini gösterdi. Bu inanılmaz futbol yazı boyunca yıldız isimler, heyecan, Norveçlilerin kürek çekme kutlamaları, goller, anlar ve anılar bolca akıp gitti.

Bu Dünya Kupası edisyonunun olumsuz yönleri ise, her zaman olduğu gibi, idari tarafta öne çıktı. Bunlar arasında bilet fiyatları, siyasi müdahaleler, para kazanma peşinde koşulması ve kapalı salonlarda oynanan maçlarda su içmek için verilen molalar yer aldı.