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Saudi Arabia v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport
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Skandal ve tarih arasında... Suudi milli takımı, felaketle sonuçlanan başlangıçların "tuzağından" nasıl kurtulacak?

FEATURES
Suudi Arabistan - Uruguay
Suudi Arabistan
Uruguay
Dünya Kupası
G. Donis
Arjantin
Almanya
Suudi Arabistan
Uruguay
ABD
Yunanistan
Arjantin
Almanya

ABD'deki Dünya Kupası'nda Şahinler'i zorlu bir görev bekliyor

Suudi taraftarların gözleri, Salı sabahı 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında milli takımın Uruguaylı rakibiyle karşılaşacağı merakla beklenen mücadelede, hem heyecan hem de temkinli bir bekleyiş içinde.

Endişe sadece rakibin gücü veya İspanya ve Yeşil Burun Adaları'nın da yer aldığı zorlu G8 grubu ile ilgili değil, aynı zamanda Suudi milli takımının Dünya Kupası tarihindeki açılış maçlarında yaşadığı farklı anılarla da bağlantılı.

Taraftarların hafızasında bir leke olarak kalan felaket başlangıçlar ile unutulmaz tarihi zaferler arasında, Yeşiller, turnuvadaki yolculuğunun ilk anından itibaren gidişatını belirleyebilecek yeni bir sınava bir kez daha giriyor.

Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala Yunan teknik direktör Georgios Donis'in göreve gelmesiyle, milli takımın geçmişteki acı senaryolardan kaçınabilme ve son hazırlık maçlarında ortaya çıkan olumlu işaretleri değerlendirebilme yeteneği konusunda sorular artıyor.

  • Saudi Arabia's goalie Mohammed Al Deayea watches tAFP

    Acı hatıralar... Başlangıç bir kabusa dönüştüğünde

    Suudi Arabistan milli takımı, Dünya Kupası'nda defalarca zorlu başlangıçlar yaşadı; bunlardan bazıları, bugün bile taraftarların hafızasında silinmez izler bıraktı.

    2002 Dünya Kupası'nda Almanya'ya karşı 0-8'lik ağır yenilgi, Yeşiller'in tarihindeki en acı maçlardan biri olarak kalmaya devam ediyor. Bu sadece ağır skor nedeniyle değil, aynı zamanda ilk maçta yaşanmış olması ve turnuva boyunca takımın psikolojisini etkilemiş olması nedeniyle de öyle.

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    Aynı senaryo, 2018 Dünya Kupası'nda farklı bir şekilde tekrarladı. Suudi Arabistan Milli Takımı, ev sahibi ve seyircisinin desteğine sahip Rusya'ya karşı 0-5 yenilerek turnuvaya başladı. Bu maç, büyük bir kargaşa ve açılış maçının baskısıyla başa çıkamama durumunu ortaya koydu.

    Bu deneyimler, Dünya Kupası'ndaki ilk maçın sadece üç puan anlamına gelmediğini, güvenin inşasında veya yıkılmasında merkezi bir rol oynadığını doğruluyor. Bu da Uruguay karşılaşmasının mevcut nesil için iki kat daha önemli olmasını sağlıyor.

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  • Argentina v Saudi Arabia: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Arjantin reçeteyi yazıyor... Neden aynı senaryo tekrarlanmıyor?

    Bazı açılış maçları acı anılarla dolu olsa da, geçen Dünya Kupası, Suudi milli takımı maça özgüven ve cesaretle çıktığında neler yapabileceğinin tamamen farklı bir örneğini sergiledi.

    2022 Dünya Kupası'nda Yeşiller, daha sonra dünya şampiyonu olacak Arjantin'i 2-1 yenerek turnuva tarihinin en büyük sürprizlerinden birini gerçekleştirdi.

    Bu maçın ilginç yanı, Suudi milli takımının aşırı geri çekilmeye veya reaktif oynamaya başvurmaması, aksine güçlü bir karakter, yüksek baskı ve taktiksel disiplinle ortaya çıkarak dünyanın en iyi takımlarından birine ayak uydurma yeteneği sergilemesiydi.

    Bu karşılaşma, açılış maçlarında başarı ile başarısızlık arasındaki farkın her zaman isimler veya bireysel yeteneklerle değil, zihinsel konsantrasyon, taktiksel bağlılık ve 90 dakika boyunca planı uygulama becerisiyle ilgili olduğunun bir kanıtıdır.

  • Donis, en büyük zorluğun karşısında

    Georgios Donis, Dünya Kupası'nın başlamasına çok kısa bir süre kala Fransız Hervé Renard'ın yerine göreve gelmesinin ardından, olağanüstü koşullarda turnuvaya katılıyor.

    Zamanın kısıtlı olmasına rağmen, Yunan teknik direktör fikirlerini hızla uygulamaya çalıştı ve üç hazırlık maçı oynadı; bu maçlarda, önceki dönemlere kıyasla Yeşiller'in farklı bir yüzü ortaya çıktı.

    Suudi Arabistan milli takımı ilk maçta Ekvador'a 2-1 yenildi, ancak güçlü bir rakip karşısında kabul edilebilir bir performans sergiledi. Ardından Porto Riko'yu 3-0 mağlup etti ve Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında Senegal ile golsüz berabere kaldı.

    Bu maçlar, özellikle savunma organizasyonu ve hızlı hücum geçişleri açısından bazı olumlu işaretler gösterdi, ancak asıl zorluk, oyuncuların Dünya Kupası'nın baskısı altında bu fikirleri uygulayabilme yeteneklerinde yatıyor.

  • Al Hilal v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Yeşiller başlangıçtaki tuzaktan nasıl kurtulacak?

    Geçmişteki senaryoların tekrarlanmasını önlemenin ilk adımı, Uruguay maçı karşısında aşırı coşkudan çok zekâ gerektiren bir karşılaşma olarak yaklaşmaktır.

    Uruguay milli takımı büyük bir tecrübeye ve her hatayı değerlendirebilecek oyunculara sahip. Bu da, özellikle rakibin genellikle büyük baskı uyguladığı ilk dakikalarda yüksek taktiksel disiplin gerektiriyor.

    Ayrıca, Yeşiller, forvet hattındaki hızdan yararlanmalı ve hücumları aceleye getirmemeli, savunma ve hücum görevleri arasında dengeyi korumalıdır.

    Orta saha, hem Uruguay'ın kilit oyuncularını durdurmada hem de Suudi milli takımına sürpriz yapma şansı verebilecek hücum geçişlerini yönetmede maçta merkezi bir rol oynayacak.

    Sonuç olarak, Suudi milli takımı ilk maçın turnuva serüveninin gidişatını tamamen belirleyebileceğinin farkında. Bir yanda Almanya ve Rusya anıları, diğer yanda Arjantin destanı varken, Yeşiller, daha önceki turnuvalarda hayallerini yıkan başlangıç tuzağından kaçınmaları şartıyla, Dünya Kupası tarihlerinde farklı bir sayfa açmak için yeni bir şansa sahip.

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