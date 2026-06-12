Skandal ve tarih arasında... Suudi milli takımı, felaketle sonuçlanan başlangıçların "tuzağından" nasıl kurtulacak?

Suudi taraftarların gözleri, Salı sabahı 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında milli takımın Uruguaylı rakibiyle karşılaşacağı merakla beklenen mücadelede, hem heyecan hem de temkinli bir bekleyiş içinde.

Endişe sadece rakibin gücü veya İspanya ve Yeşil Burun Adaları'nın da yer aldığı zorlu G8 grubu ile ilgili değil, aynı zamanda Suudi milli takımının Dünya Kupası tarihindeki açılış maçlarında yaşadığı farklı anılarla da bağlantılı.

Taraftarların hafızasında bir leke olarak kalan felaket başlangıçlar ile unutulmaz tarihi zaferler arasında, Yeşiller, turnuvadaki yolculuğunun ilk anından itibaren gidişatını belirleyebilecek yeni bir sınava bir kez daha giriyor.

Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala Yunan teknik direktör Georgios Donis'in göreve gelmesiyle, milli takımın geçmişteki acı senaryolardan kaçınabilme ve son hazırlık maçlarında ortaya çıkan olumlu işaretleri değerlendirebilme yeteneği konusunda sorular artıyor.