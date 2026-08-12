ABD'nin kendisine ülkeye giriş izni vermemesinin ardından UEFA, başlangıçta Dünya Kupası hakemi olarak düşünülen Omar Artan'ı UEFA Süper Kupa için hakem olarak görevlendirdi. Artan, çarşamba akşamı Salzburg'da Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile Avrupa Ligi galibi Aston Villa arasındaki mücadeleyi yönetecek.
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Skandal niteliğindeki Dünya Kupası elenişinin ardından: Hakem Omar Artan'a UEFA'dan büyük onur
Artan'ın (34), "Afrika Futbol Konfederasyonu'nun en üst düzey organizasyonlarında kendini kanıtlamış, olağanüstü genç ama şimdiden deneyimli bir hakem" olduğu belirtildi. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, atamanın haziran ayında açıklanması sırasında, "Futbol insanları bir araya getirmek içindir ve UEFA, Omar'a ve ona böylesine prestijli bir adaylık getiren olağanüstü hakemlik niteliklerine duyduğu saygıyı göstermek istiyor" dedi.
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Terör bağlantıları mı? FIFA hakemi Artan'ın Dünya Kupası'na girişine izin verilmedi
2025 yılında Afrika'da yılın hakemi seçilen Artan, Dünya Kupası için dünya futbolunun yönetim organı FIFA tarafından aday gösterilmişti ancak Miami Havalimanı'nda ABD'li yetkililer tarafından geri çevrildi.
New York Times'a konuşan Somalili, "doğru belgelere ve her şeye" sahip olduğunu vurguladı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bir temsilcisi salı günü AFP'ye yaptığı açıklamada, Artan'ın "terör örgütlerinin şüpheli üyeleriyle bağlantılı" olduğunu, bu nedenle de "Amerika Birleşik Devletleri'ne girişine izin verilmediğini" söyledi.
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