2025 yılında Afrika'da yılın hakemi seçilen Artan, Dünya Kupası için dünya futbolunun yönetim organı FIFA tarafından aday gösterilmişti ancak Miami Havalimanı'nda ABD'li yetkililer tarafından geri çevrildi.

New York Times'a konuşan Somalili, "doğru belgelere ve her şeye" sahip olduğunu vurguladı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bir temsilcisi salı günü AFP'ye yaptığı açıklamada, Artan'ın "terör örgütlerinin şüpheli üyeleriyle bağlantılı" olduğunu, bu nedenle de "Amerika Birleşik Devletleri'ne girişine izin verilmediğini" söyledi.