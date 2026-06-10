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"Skandal falan yok" - Özbekistanlı oyuncuların üst aramasına ilişkin videonun tartışma yaratmasının ardından Fabio Cannavaro, ABD'deki "onur kırıcı" güvenlik kontrollerini yalanladı
Stadyum güvenliği konusundaki tartışmalar
Güney Amerika televizyonlarında yayınlanan ve Özbekistanlı oyuncuların güvenlik görevlileri ve koku alma köpekleri tarafından arandığını gösteren bir videonun ardından, sosyal medya, takımın kötü muamele gördüğüne dair iddialarla dolup taştı. Olay, Hollanda ile oynanacak Dünya Kupası hazırlık maçı öncesinde takım otobüsünden indikleri anda meydana geldi; maç, sonuçta Hollanda'nın 2-1 galibiyetiyle sona erdi.
Görüntüler, büyük bir turnuvaya hazırlanan bir milli takım için bu kontrollerinin "onur kırıcı" olduğu yönünde suçlamalara yol açtı. Ancak Cannavaro, yüksek seviyeli güvenliğin Kuzey Amerika'daki turnuvaya katılan tüm takımlar için lojistik açıdan zorunlu bir unsur olduğunu açıklayarak durumu netleştirdi.
- Getty Images Sport
Cannavaro gerçeği açıklıyor
Bu olaylar, Dünya Kupası hazırlıklarının Somali'nin önde gelen hakemi Ömer Abdulkadir Artan'ın ülkeye girişine izin verilmemesi, İran gibi takımların vize işlemlerinde yaşanan ciddi gecikmeler, bilet fiyatlarındaki artış ve ABD'de aşırı sıcaklık ve fırtına nedeniyle maçların aksama ihtimaline dair uyarılar gibi sayısız krizin gölgesinde gerçekleşiyor.
Ancak, Instagram'da artan spekülasyonlara ve "yanıltıcı manşetlere" yanıt veren eski Ballon d'Or kazananı, tutumunda kararlıydı. O, protokollerin sıradan yolcuların yaşadıklarından farklı olmadığını, ancak elit sporcuları ağırlamak için farklı yerlerde uygulandığını savundu.
"Gazetelerin ön sayfalarında, Özbekistan milli takımının üyeleri olarak havaalanında maruz kaldığımız aramaları gösteren fotoğraflar gördüm. Yanıltıcı manşetler de gördüm, bu yüzden gerçeği açıklığa kavuşturmak istiyorum" diye yazdı Cannavaro. "Bunlar rutin, standart kontrolleriydi. İnsanlar bir şeyi fark etmiyor: Dünya Kupası'na katılan milli takımlar seyahat ederken, sıradan yolcular gibi havaalanı terminallerinden geçmezler, takımlar için ayrılmış otobüslerle doğrudan pist alanına götürülürler."
Pist protokolünün açıklanması
Özbekistan milli takım teknik direktörü, takımların güvenlik ve mahremiyet nedenleriyle ana terminal binalarını kullanmadıkları için zorunlu kontrollerin başka bir yerde yapılması gerektiğini açıkladı. Cannavaro’ya göre, kameraya yakalanan süreçte herhangi bir ayrıcalık veya hedef gösterme söz konusu değildi.
"Sıradan yolcuların terminalde geçirdiği kontrollerden biz de doğrudan pistte geçiyoruz. Tamamen aynı kontroller. Bu standart bir prosedür," diye ekledi. "Yani ortada bir skandal yok. Onur kırıcı veya saygısız bir muamele de yok. Aynı durum maçlar için de geçerli. Hollanda ile oynadığımız dostluk maçı öncesinde stadyumda güvenlik kontrolünden geçtik ve bu da beklenen bir şeydi: Her maçtan önce takımlar ya yola çıkmadan hemen önce otelde (Hollanda'da olduğu gibi) ya da bizim başımıza geldiği gibi doğrudan stadyumda güvenlik kontrolünden geçerler."
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Özbekistan'ın Dünya Kupası'nda başarıya ulaşma hayali
Saha dışı gelişmelere rağmen Cannavaro, Özbekistan'ın dünya sahnesindeki tarihi ilk çıkışına hazırlanırken elindeki göreve odaklanmaya devam ediyor. Eleme grubunu ikinci sırada tamamlayan takım, Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Kolombiya ile zorlu bir grup aşaması bekliyor.
İtalyan teknik direktör, mesajını Amerikan organizatörleri överek tamamladı ve taraftarlara takımının iyi bakıldığını garanti etti. "Gerçek şu ki, organizasyonun kusursuz olduğunu gördük," dedi ve turnuva için son hazırlıklarını sürdüren takımın muamelesine ilişkin tartışmayı etkili bir şekilde sonlandırdı.