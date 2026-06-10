Özbekistan milli takım teknik direktörü, takımların güvenlik ve mahremiyet nedenleriyle ana terminal binalarını kullanmadıkları için zorunlu kontrollerin başka bir yerde yapılması gerektiğini açıkladı. Cannavaro’ya göre, kameraya yakalanan süreçte herhangi bir ayrıcalık veya hedef gösterme söz konusu değildi.

"Sıradan yolcuların terminalde geçirdiği kontrollerden biz de doğrudan pistte geçiyoruz. Tamamen aynı kontroller. Bu standart bir prosedür," diye ekledi. "Yani ortada bir skandal yok. Onur kırıcı veya saygısız bir muamele de yok. Aynı durum maçlar için de geçerli. Hollanda ile oynadığımız dostluk maçı öncesinde stadyumda güvenlik kontrolünden geçtik ve bu da beklenen bir şeydi: Her maçtan önce takımlar ya yola çıkmadan hemen önce otelde (Hollanda'da olduğu gibi) ya da bizim başımıza geldiği gibi doğrudan stadyumda güvenlik kontrolünden geçerler."