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"Sizi hayal kırıklığına uğrattık" - Folarin Balogun, Belçika karşısında yaşanan hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası eleme maçının ardından ABD Milli Takımı taraftarlarından özür diledi, ancak takımın yeniden ayağa kalkacağına söz verdi
Balogun, Seattle’daki hayal kırıklığı konusunda sessizliğini bozdu
Seattle’da yaşanan o acı gecenin tozu yavaş yavaş yerleşmeye başladı; ev sahibi takımlardan biri, kusursuz bir performans sergileyen Belçika takımı karşısında paramparça oldu. Oynama hakkıyla ilgili tartışmalara rağmen Balogun maça ilk 11’de başladı, ancak bu Avrupa devinin “Amerikan rüyasını” sona erdirmesini engelleyemedi. Sosyal medyaya bir paylaşım yapan forvet, elenmenin verdiği derin acıyı dile getirdi ve performansın sorumluluğunu üstlendi.
"İlk Dünya Kupam," diye söze başlayan forvet, "Sporumuzun sunabileceği en yüksek seviyede mücadele etmek için 4 yıl beklemek acı verici. Taraftarlarımızdan özür dilemek istiyorum; en önemli anda yeterince iyi olamadık ve sizi hayal kırıklığına uğrattık. Amerika’da futbol daha da büyüyecek – inanç, yetenek ve tutku sürekli artıyor ve en iyi günlerin önümüzde olduğunu biliyorum. Gelecek, inanmaktan asla vazgeçmeyenlere aittir; bu an bize güç verecek. Geri döneceğiz. Neden biz olmayalım? Ülkemiz için. Bayrağımız için."
- Getty Images Sport
Eşi benzeri görülmemiş kırmızı kart serüveni
Balogun’un turnuvası, belki de eleme maçı öncesinde yaşanan karmaşa ile en çok hatırlanacak. Bosna-Hersek’e karşı yaptığı bir faul nedeniyle kırmızı kart gördükten sonra, Dünya Kupası’ndaki macerası sona ermiş gibi görünüyordu. Ancak Donald Trump ve FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun da dahil olduğu olağanüstü bir müdahale sonucunda, FIFA beklenmedik bir şekilde Balogun’un bir maçlık cezasını askıya aldı; bu karar, Belçika Futbol Federasyonu’nu ve tüm futbol dünyasını tam bir şaşkınlığa sürükledi.
Bu karmaşaya ilişkin olarak Balogun profesyonel tavrını korudu ve maçtan sonra şunları söyledi: “Kırmızı kart gördüğünüzde, genellikle protokol gereği bir sonraki maçta oynayamazsınız. Sonra bu karar bozulduğunda, elbette tartışmalara yol açacaktır. Bu yüzden beni çok da şaşırtmadı. Ancak bir oyuncu olarak benim görevim sahaya çıkıp işime odaklanmak. Ve bugün kazanamamış olmamız beni hayal kırıklığına uğrattı. Kırmızı kart gördüğümde kararı kabul ettim, sonra da oynayabileceğim söylendiğinde o kararı da kabul ettim. Bu konuda söyleyebileceğim başka pek bir şey yok. Tüm bunlara rağmen, bugün Belçika daha iyi bir takımdı. Bizden çok daha iyi oynadılar."
Garcia, eleştirilerin hedefindeki forvet oyuncusuna destek verdi
Uzmanlar ve taraftarlar, oyuncunun sahaya çıkmasına izin verilmesi kararının etik yönü konusunda ikiye bölünmüş olsa da, Belçika milli takım teknik direktörü Rudi Garcia genç forveti hemen savundu. Eski Roma teknik direktörü, maçın bitiş düdüğünün ardından oyuncunun kendisiyle durumu görüşmek üzere yanına geldiğini ve bu davranışıyla kazanan takımın teknik direktörünü etkileyen bir olgunluk sergilediğini açıkladı.
"Balogun benimle konuşmaya geldi, bu hoşuma gitti. Bu onun suçu değil, suçlanacak kişi o değil. Ona da bunu söyledim. Benimle konuşmaya gelmesini takdir ediyorum," dedi Garcia. Teknik direktör, takımının bu olayı ekstra bir motivasyon kaynağı olarak kullanmadığını vurguladı ve ekibinin odak noktasının tamamen "dinamik" ABD milli takımını yenmek için gerekli taktiksel uygulamalar üzerinde olduğunu ekledi.
- Getty Images Sport
Dest, geleceğe yönelik ortak çağrıya katıldı
Mauricio Pochettino’nun kadrosunda, elenmenin ağırlığını hisseden tek isim Balogun değil. PSV’nin yıldızı Sergino Dest de sosyal medyaya başvurarak üzüntüsünü paylaştı ve takımın ev sahibi seyircilerin beklentilerini karşılayamadığı yönündeki duyguları yineledi.
X'te bir paylaşımda bulunan eski Barcelona ve AC Milan savunma oyuncusu şöyle yazdı: "Bu duyguyu tarif etmenin bir yolu yok. Çok daha fazlasını istiyorduk. Kendimizi hayal kırıklığına uğrattık ama bunun bizi tanımlamasına izin vermeyeceğiz. Ülkemize özel bir şey sunmayı hayal etmiştik ama başaramadık. İlk günden itibaren bize inanan tüm taraftarlara teşekkür ederiz. Desteğiniz asla gözden kaçmadı. Bu acıyı içimizde taşıyacağız, bundan ders alacağız ve her zamankinden daha güçlü bir şekilde geri döneceğiz. Bu arma, bundan daha azını hak etmiyor."
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