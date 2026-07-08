"Sizi hayal kırıklığına uğrattık" - Folarin Balogun, Belçika karşısında yaşanan hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası eleme maçının ardından ABD Milli Takımı taraftarlarından özür diledi, ancak takımın yeniden ayağa kalkacağına söz verdi

Seattle’da yaşanan o acı gecenin tozu yavaş yavaş yerleşmeye başladı; ev sahibi takımlardan biri, kusursuz bir performans sergileyen Belçika takımı karşısında paramparça oldu. Oynama hakkıyla ilgili tartışmalara rağmen Balogun maça ilk 11’de başladı, ancak bu Avrupa devinin “Amerikan rüyasını” sona erdirmesini engelleyemedi. Sosyal medyaya bir paylaşım yapan forvet, elenmenin verdiği derin acıyı dile getirdi ve performansın sorumluluğunu üstlendi.

"İlk Dünya Kupam," diye söze başlayan forvet, "Sporumuzun sunabileceği en yüksek seviyede mücadele etmek için 4 yıl beklemek acı verici. Taraftarlarımızdan özür dilemek istiyorum; en önemli anda yeterince iyi olamadık ve sizi hayal kırıklığına uğrattık. Amerika’da futbol daha da büyüyecek – inanç, yetenek ve tutku sürekli artıyor ve en iyi günlerin önümüzde olduğunu biliyorum. Gelecek, inanmaktan asla vazgeçmeyenlere aittir; bu an bize güç verecek. Geri döneceğiz. Neden biz olmayalım? Ülkemiz için. Bayrağımız için."



