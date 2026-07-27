AFP
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"Size daha iyi bir son borçluyduk" - Kylian Mbappé, 2026 Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığının ardından Fransa taraftarlarına duygusal bir açık mektup gönderdi
Mbappé, Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığını değerlendiriyor
Üçüncülük maçında İngiltere’ye yenilerek dördüncü sırada tamamladığı Dünya Kupası macerasının acı bir sonla bitmesinden bir hafta sonra Mbappé, Pazartesi günü bölgesel günlük gazetelerde yayınlanan açık bir mektupla taraftarlara doğrudan seslenmeyi tercih etti. İdolü Thierry Henry’nin posterinin önünde çekilmiş çocukluk anısı da dahil olmak üzere kişisel fotoğraflarla süslenen bu mektupta Mbappé, takımın başarısızlığının ardından hissettiği acıyı gizlemedi.
"Takım olarak bir kupa kazanamadık. Bu acı verici ve bir süre daha acı vermeye devam edecek, bu konuda size yalan söylemeyeceğim," diye yazdı Mbappé.
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Fransız taraftarlara yönelik güçlü bir mesaj
Mektubun büyük bir bölümü, önemli saat farkına rağmen takımın maceralarını takip eden Fransız taraftarlara ayrılmıştır. Mbappé, Fransa genelinde ve ötesindeki taraftarların adanmışlığına dikkat çekti. “Dünyanın öbür ucunda oynadığımız maçları izlemek için geç saatlere kadar, bazen saat dilimine bağlı olarak gecenin körüne kadar uyanık kaldınız. Fransa’nın her yerinde ve ötesinde, evlerinizde, barlarda, ailenizle ya da arkadaşlarınızla bir araya geldiniz,” diye vurguladı.
"Bazıları ise tam da bizimle birlikte, stadyumlarda, omuzlarına bayraklar asmış olarak oradaydı. Gözleri parlayan çocuklar, her kökenden ve her nesilden erkekler ve kadınlar, aynı sevinçle birleşti: paylaşmanın sevinci. İşte bu sporun gücü budur. Ve siz, en zor anlarda bile, en az hak ettiğimiz anlarda bile bizden asla vazgeçmediniz. Bu hikâye, sahadaki sadece on bir kişi tarafından değil, aynı tutkuyla hareket eden milyonlarca el tarafından yazıldı.
"Her şeyden önce bu tutku; sahada bizi, ekran başında ve tribünlerdeki sizleri harekete geçiren aynı tutku. İşte birlikte yaşadığımız şey bu, inanılmaz bir hikaye."
Bireysel gurur ve topluma bir övgü
Mbappé, turnuvayı 10 gol gibi etkileyici bir toplamla gol kralı olarak tamamladı. Ancak bu bireysel başarı, yarı finalde sonradan şampiyon olan İspanya’ya elenen Les Bleus’un ulaşamadığı nihai hedefe kıyasla onun gözünde ikincil öneme sahip. “Gol kralı unvanını gururla kabul ediyorum, ancak kupa da olsaydı çok daha iyi olurdu. Belki de sizlere daha iyi bir son borçluyduk. Ancak hikayenin sonunu her zaman biz seçemeyiz; biz, hikayeye ne kattığımızı seçeriz ve biz de her şeyimizi ortaya koyduk. Bununla gurur duyuyoruz," diye konuştu.
Kaptan, takım arkadaşlarını da unutmadı ve bu olağanüstü istatistiklere ulaşmasına yardımcı olanlara içten bir övgüde bulundu: "Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Onların çabaları, koşuları, pasları ve ilk maçtan son maça kadar bizi taşıyan bu takım ruhu olmasaydı, asla bu kadar çok gol atamazdım. Bu unvan, bana olduğu kadar takıma da aittir. Çocukken, en az bir kez de olsa Dünya Kupası’nda oynamayı hayal ederdim. Üç tanesinde oynadım, birini kazandım ve bu yıl kaptan olarak bu turnuvada oynama şerefine nail oldum. Bunu asla unutmayacağım."
- Getty
Futbol ‘hepimizi bir araya getiriyor’
Mbappé, milli takımın başına Zinedine Zidane’ın geçmesi beklenen akıl hocası Didier Deschamps’ın ve tüm teknik ekibin emeklerini takdir etmekten geri durmadı: “Didier’e söylemem gerekenleri çoktan söyledim, o da bunu biliyor. Ona ve tüm ekibine teşekkür ederim: fizyoterapistlere, aşçılara, antrenörlere, şoförlere, kimsenin görmediği ama onlar olmadan bunların hiçbirinin mümkün olamayacağı tüm o insanlara. Ve bu turnuva boyunca bizi Amerika Birleşik Devletleri'nde misafir edenlere de teşekkür ederim."
Son olarak Mbappé, çocukluğundan beri kendisini büyüleyen futbolun basit değerlerini bir kez daha vurguladı: “Futbol, özünde bir oyundur. Çok ciddiye aldığımız, ustalaşmak için hayatımız boyunca çaba gösterdiğimiz bir oyun; ama yine de, oynamaya başladığımız günden beri değişmeyen basit kuralları olan bir oyun: top, kale, gol atma arzusu. İşte bu yüzden hepimizi aynı tutkuyla bir araya getiriyor."
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