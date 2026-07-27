"Size daha iyi bir son borçluyduk" - Kylian Mbappé, 2026 Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığının ardından Fransa taraftarlarına duygusal bir açık mektup gönderdi

Mektubun büyük bir bölümü, önemli saat farkına rağmen takımın maceralarını takip eden Fransız taraftarlara ayrılmıştır. Mbappé, Fransa genelinde ve ötesindeki taraftarların adanmışlığına dikkat çekti. “Dünyanın öbür ucunda oynadığımız maçları izlemek için geç saatlere kadar, bazen saat dilimine bağlı olarak gecenin körüne kadar uyanık kaldınız. Fransa’nın her yerinde ve ötesinde, evlerinizde, barlarda, ailenizle ya da arkadaşlarınızla bir araya geldiniz,” diye vurguladı.

"Bazıları ise tam da bizimle birlikte, stadyumlarda, omuzlarına bayraklar asmış olarak oradaydı. Gözleri parlayan çocuklar, her kökenden ve her nesilden erkekler ve kadınlar, aynı sevinçle birleşti: paylaşmanın sevinci. İşte bu sporun gücü budur. Ve siz, en zor anlarda bile, en az hak ettiğimiz anlarda bile bizden asla vazgeçmediniz. Bu hikâye, sahadaki sadece on bir kişi tarafından değil, aynı tutkuyla hareket eden milyonlarca el tarafından yazıldı.

"Her şeyden önce bu tutku; sahada bizi, ekran başında ve tribünlerdeki sizleri harekete geçiren aynı tutku. İşte birlikte yaşadığımız şey bu, inanılmaz bir hikaye."