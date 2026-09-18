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Alvino Hanafi
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Sızan İtalya kadrosu ayrıntıları, Roberto Mancini'nin dönüşü için 35 kişilik genişletilmiş bir listeye işaret ediyor

İtalya
R. Mancini
İtalya - Belçika
Belçika
UEFA Nations League A

Roberto Mancini'nin resmi kadro açıklaması öncesinde sızan detaylar, İtalya'nın geri dönen teknik direktörünün yaklaşan dört Uluslar Ligi maçı için 35 kişilik geniş bir liste açıklayacağını gösteriyor. Beklenen kadroda Avrupa şampiyonu ekibin vazgeçilmez isimleri, sürpriz geri dönüşler ve henüz milli olmamış umut vadeden oyuncular yer alıyor.

  • Sızdırılan haberler, kadroda büyük çaplı bir genişlemeye işaret ediyor

    La Gazzetta dello Sport'a göre, Roberto Mancini'nin resmi kadro açıklaması öncesinde sızan detaylar, göreve geri dönen teknik direktörün yaklaşan milli maç arası için 35'e kadar oyuncuyu çağıracağını gösteriyor. Mancini, Mayıs 2018'deki ilk göreve gelişinden sekiz yılı aşkın bir süre sonra İtalya Milli Takımı'nın başındaki ikinci dönemine başlıyor.

    Geniş kadro, 11 güne sıkışan dört Uluslar Ligi maçıyla zorlu fikstürü yansıtıyor.

    İtalya, 25 Eylül'de Roma'da Belçika ile karşılaşacak; ardından Türkiye ve Fransa deplasmanlarına gidecek, sonra da Bologna'da Türkiye'yi ağırlayacak.

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    Yeni yüzler muhtemel ilk maçları için sıraya giriyor

    Beklenen sürpriz adaylar arasında, henüz milli forma giymemiş umut vaat eden isimler Romano, Zoma ve Samuel Inacio'nun yanı sıra Doumbia ile Ahanor'a da davet gelebilir. Bologna kalecisi Pessina da Gianluigi Donnarumma, Marco Carnesecchi ve Guglielmo Vicario ile birlikte kadroda yer bulabilir.

    Orta saha oyuncusu Romano, son dönemdeki formuyla dikkat çekerken, merkez bölgelerdeki sınırlı seçenekler nedeniyle değerlendirmeye alındı.

    Bu arada Almanya'da forma giyen forvet Zoma'nın, genişlik arayan hücum hattına katkı sağlaması bekleniyor.

  • Tecrübeli isimler korunurken sürpriz geri dönüş ihtimalleri de gündemde

    İtalya'nın Euro 2020 zaferinin çekirdek isimleri, Mancini'nin planlarında hâlâ merkezi bir yer tutuyor; Nicolò Barella, Giovanni Di Lorenzo, Bryan Cristante ve Alessandro Bastoni'nin kadroda yer alması bekleniyor. Eski Euro şampiyonu Federico Bernardeschi ile orta saha oyuncusu Rolando Mandragora da sürpriz geri dönüş ihtimali kapsamında değerlendiriliyor.

    Ancak sakatlıklar, Federico Chiesa, Nicolò Zaniolo, Manuel Locatelli ve Alessandro Buongiorno da dahil olmak üzere birkaç kilit oyuncuyu kadro dışı bıraktı.

    Mateo Retegui Arjantin'de tatilini sürdürüyor, ancak gerekmesi halinde kadroya çağrılabilir.

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  • imago-sport-1075026356.jpgLaPresse

    21 yaş altı yıldızları, Avrupa Şampiyonası kampanyası için korunuyor

    İtalya 21 Yaş Altı takımını zayıflatmamak için Mancini, kadroda kapsamlı bir devrimi erteledi. Cher Ndour, Niccolo Pisilli ve Luca Koleosho gibi kilit genç yetenekler, kritik Avrupa elemeleri için Bernardo Baldini'nin kadrosunda kalacak.

    İtalya'nın, çeyrek finale yükselmek için Uluslar Ligi A Grubu'nu ilk iki sırada bitirmeyi hedeflediği süreçte kadro rotasyonu hayati önem taşıyacak.

    Yaklaşan maçlar, Belfast'ta yapılacak Euro 2028 eleme kurasının torbalarını da etkileyecek.

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