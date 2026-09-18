İtalya'nın Euro 2020 zaferinin çekirdek isimleri, Mancini'nin planlarında hâlâ merkezi bir yer tutuyor; Nicolò Barella, Giovanni Di Lorenzo, Bryan Cristante ve Alessandro Bastoni'nin kadroda yer alması bekleniyor. Eski Euro şampiyonu Federico Bernardeschi ile orta saha oyuncusu Rolando Mandragora da sürpriz geri dönüş ihtimali kapsamında değerlendiriliyor.

Ancak sakatlıklar, Federico Chiesa, Nicolò Zaniolo, Manuel Locatelli ve Alessandro Buongiorno da dahil olmak üzere birkaç kilit oyuncuyu kadro dışı bıraktı.

Mateo Retegui Arjantin'de tatilini sürdürüyor, ancak gerekmesi halinde kadroya çağrılabilir.