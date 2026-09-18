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Sızan İtalya kadrosu ayrıntıları, Roberto Mancini'nin dönüşü için 35 kişilik genişletilmiş bir listeye işaret ediyor
Sızdırılan haberler, kadroda büyük çaplı bir genişlemeye işaret ediyor
La Gazzetta dello Sport'a göre, Roberto Mancini'nin resmi kadro açıklaması öncesinde sızan detaylar, göreve geri dönen teknik direktörün yaklaşan milli maç arası için 35'e kadar oyuncuyu çağıracağını gösteriyor. Mancini, Mayıs 2018'deki ilk göreve gelişinden sekiz yılı aşkın bir süre sonra İtalya Milli Takımı'nın başındaki ikinci dönemine başlıyor.
Geniş kadro, 11 güne sıkışan dört Uluslar Ligi maçıyla zorlu fikstürü yansıtıyor.
İtalya, 25 Eylül'de Roma'da Belçika ile karşılaşacak; ardından Türkiye ve Fransa deplasmanlarına gidecek, sonra da Bologna'da Türkiye'yi ağırlayacak.
- Zink
Yeni yüzler muhtemel ilk maçları için sıraya giriyor
Beklenen sürpriz adaylar arasında, henüz milli forma giymemiş umut vaat eden isimler Romano, Zoma ve Samuel Inacio'nun yanı sıra Doumbia ile Ahanor'a da davet gelebilir. Bologna kalecisi Pessina da Gianluigi Donnarumma, Marco Carnesecchi ve Guglielmo Vicario ile birlikte kadroda yer bulabilir.
Orta saha oyuncusu Romano, son dönemdeki formuyla dikkat çekerken, merkez bölgelerdeki sınırlı seçenekler nedeniyle değerlendirmeye alındı.
Bu arada Almanya'da forma giyen forvet Zoma'nın, genişlik arayan hücum hattına katkı sağlaması bekleniyor.
Tecrübeli isimler korunurken sürpriz geri dönüş ihtimalleri de gündemde
İtalya'nın Euro 2020 zaferinin çekirdek isimleri, Mancini'nin planlarında hâlâ merkezi bir yer tutuyor; Nicolò Barella, Giovanni Di Lorenzo, Bryan Cristante ve Alessandro Bastoni'nin kadroda yer alması bekleniyor. Eski Euro şampiyonu Federico Bernardeschi ile orta saha oyuncusu Rolando Mandragora da sürpriz geri dönüş ihtimali kapsamında değerlendiriliyor.
Ancak sakatlıklar, Federico Chiesa, Nicolò Zaniolo, Manuel Locatelli ve Alessandro Buongiorno da dahil olmak üzere birkaç kilit oyuncuyu kadro dışı bıraktı.
Mateo Retegui Arjantin'de tatilini sürdürüyor, ancak gerekmesi halinde kadroya çağrılabilir.
- LaPresse
21 yaş altı yıldızları, Avrupa Şampiyonası kampanyası için korunuyor
İtalya 21 Yaş Altı takımını zayıflatmamak için Mancini, kadroda kapsamlı bir devrimi erteledi. Cher Ndour, Niccolo Pisilli ve Luca Koleosho gibi kilit genç yetenekler, kritik Avrupa elemeleri için Bernardo Baldini'nin kadrosunda kalacak.
İtalya'nın, çeyrek finale yükselmek için Uluslar Ligi A Grubu'nu ilk iki sırada bitirmeyi hedeflediği süreçte kadro rotasyonu hayati önem taşıyacak.
Yaklaşan maçlar, Belfast'ta yapılacak Euro 2028 eleme kurasının torbalarını da etkileyecek.
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