Getty/GOAL
Çeviri:
"Siz ne yapıyorsunuz?!" - Frank Leboeuf, Chelsea yıldızlarını "fazla iyi" olmakla suçlarken Emi Martinez ve Reece James, Chelsea'nin liderlik sorununu gözler önüne serdi
Müthiş hücum ama geçirgen savunma
Bir başka yoğun transfer döneminin ardından Chelsea, sadece Premier League’de değil dünya futbolunda da her takımla yarışabilecek bir hücum hattı kurdu. Morgan Rogers’ın, oyun kurucu rolündeki Cole Palmer’ın yanına katılmasıyla ve ikilinin Brezilyalı forvet Joao Pedro’nun hemen arkasında görev yapmasıyla, 2026-27 sezonunda gol atmak sorun olmamalı.
Ancak onları durdurmak, mevcut sezonun başlarında sorun oldu. Xabi Alonso, üçlü savunma hattını tercih etmesine rağmen, arkadaki açıkları kapatmayı başaramadı. Bu da, daha topa vurulmadan önce şampiyonluk adayları arasında gösterilen takımın daha fazla istikrarsızlık yaşamasına yol açtı.
- Getty
Chelsea, Fernandez'i kaybetti ve Martinez'i kadrosuna kattı
Chelsea'nin pahalıya kurulmuş kadrosunda sahip olduğu kalite tartışma götürmese de, özellikle Dünya Kupası kazanan orta saha oyuncusu Enzo Fernandez'in 125 milyon £ (166 milyon $) karşılığında Manchester City'ye gitmesinin ardından takımda yeterince lider olup olmadığına dair bazı soru işaretleri dile getirildi.
Adına bir dünya şampiyonluğu daha yazdırmış bir başka Arjantinli de gizemli kaleci Martinez olarak kadroya katıldı, ancak o da hâlâ Batı Londra'da ortama ve takıma alışma sürecinde. Önünde oynayanlara, birkaç kişinin canını sıkma ihtimalinden çekinmeden komutlar yağdırmaktan memnun olacağı bir noktaya gelmesi gerekiyor.
Chelsea'de yüksek sesli liderler ve büyük karakterler eksik mi?
Lebouef de bunu kabul ediyor. Efsane eski Chelsea savunmacısı, Mr Gamble iş birliğiyle yaptığı açıklamada, Chelsea'nin herkesin hizaya girmesini sağlayacak yüksek sesli karakterler ve büyük kişiliklerden yoksun olup olmadığı sorulduğunda GOAL'e şunları söyledi: “Reece James'i seviyorum. Reece James'i gerçekten çok seviyorum. Chelsea'yi John Terry gibi temsil ediyor. John Terry West Ham'den gelmiş olsa da James, kesinlikle mavi kana sahip biri gibi görünüyor ve ben onu seviyorum.
“Bunu söyledikten sonra, takım arkadaşlarına karşı bu kadar nazik olmayı bırak. Doğruyu söyle. Belki bunu söylemek doğal gelmiyordur ama uluslararası düzeyde harika bir oyuncu olarak, mutsuz olduğunda takım arkadaşlarına sesini yükseltme hakkına sahipsin.
“Dennis Wise'ı hatırlıyorum ve milli takımda bizimle oynadığı dönemde Didier Deschamps'ı hatırlıyorum. Ben de oyunculara bir şeyler söylediğimi, hatta Gianfranco Zola'yı eleştirdiğimi hatırlıyorum. Gianfranco Zola'yı nasıl eleştirebilirsin? Ama bunu takım için yaptığımızı bildiği için eleştirilerimizi çok iyi karşıladı.
“Cole Palmer'a geriye gelmesini ya da daha basit oynamasını söyleme, ya da [Wesley] Fofana'ya odaklanmasını söyleme hakkına sahipsin; çünkü bu, lider olarak işinin bir parçası. Bir lider konuşmalı. O fazla nazik. Onunla ilgili sorunum bu, fazla nazik ve bir noktada nazik olmayı bırakman gerekir.
“Bence aynı şey Emiliano Martínez için de geçerli. Daha yeni imza attı ve tamam, oyuncuları tanımak istedi ama artık önünde yaptıkları hatalar yüzünden rahatsız olmasının zamanı geldi. Emiliano Martínez, işini yapmayan oyunculara karşı sert olmalı. Mesela [Brentford'a karşı] yedikleri golde Jaidon Anthony kornerde bomboş bırakıldı çünkü biri hata yaptı.
“Xabi Alonso'nun hatayı kimin yaptığını, bunun [Danny] Welbeck mi yoksa Fofana mı olduğunu belirlemesini istiyorum ve Emiliano Martínez'in de, ‘Siz ne yapıyorsunuz?’ demesini istiyorum. Sorumluluk alın, bu hataları ele almamız gerekiyor.”
- Getty
Chelsea 2026-27: Liderlik becerileri gerekiyor
Alonso’nun, planları üzerinde oynamak ve önümüzdeki haftalar ile aylarda Chelsea’ye savunmada daha iyi hizmet edecek bir yol haritası ortaya koymak için milli ara boyunca zamanı var. Chelsea, 10 Ekim’de Bournemouth’u sahasında ağırlayarak yeniden sahaya dönecek.
James ile Martinez’in o karşılaşmada forma giymesi bekleniyor ve belli bir performans seviyesini talep etmeye başlamaları artık onlara, ayrıca Chelsea kampındaki diğer tecrübeli isimlere bağlı. Hem sahadaki performansla hem de sözlerle liderlik gerekiyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun