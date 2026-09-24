Lebouef de bunu kabul ediyor. Efsane eski Chelsea savunmacısı, Mr Gamble iş birliğiyle yaptığı açıklamada, Chelsea'nin herkesin hizaya girmesini sağlayacak yüksek sesli karakterler ve büyük kişiliklerden yoksun olup olmadığı sorulduğunda GOAL'e şunları söyledi: “Reece James'i seviyorum. Reece James'i gerçekten çok seviyorum. Chelsea'yi John Terry gibi temsil ediyor. John Terry West Ham'den gelmiş olsa da James, kesinlikle mavi kana sahip biri gibi görünüyor ve ben onu seviyorum.

“Bunu söyledikten sonra, takım arkadaşlarına karşı bu kadar nazik olmayı bırak. Doğruyu söyle. Belki bunu söylemek doğal gelmiyordur ama uluslararası düzeyde harika bir oyuncu olarak, mutsuz olduğunda takım arkadaşlarına sesini yükseltme hakkına sahipsin.

“Dennis Wise'ı hatırlıyorum ve milli takımda bizimle oynadığı dönemde Didier Deschamps'ı hatırlıyorum. Ben de oyunculara bir şeyler söylediğimi, hatta Gianfranco Zola'yı eleştirdiğimi hatırlıyorum. Gianfranco Zola'yı nasıl eleştirebilirsin? Ama bunu takım için yaptığımızı bildiği için eleştirilerimizi çok iyi karşıladı.

“Cole Palmer'a geriye gelmesini ya da daha basit oynamasını söyleme, ya da [Wesley] Fofana'ya odaklanmasını söyleme hakkına sahipsin; çünkü bu, lider olarak işinin bir parçası. Bir lider konuşmalı. O fazla nazik. Onunla ilgili sorunum bu, fazla nazik ve bir noktada nazik olmayı bırakman gerekir.

“Bence aynı şey Emiliano Martínez için de geçerli. Daha yeni imza attı ve tamam, oyuncuları tanımak istedi ama artık önünde yaptıkları hatalar yüzünden rahatsız olmasının zamanı geldi. Emiliano Martínez, işini yapmayan oyunculara karşı sert olmalı. Mesela [Brentford'a karşı] yedikleri golde Jaidon Anthony kornerde bomboş bırakıldı çünkü biri hata yaptı.

“Xabi Alonso'nun hatayı kimin yaptığını, bunun [Danny] Welbeck mi yoksa Fofana mı olduğunu belirlemesini istiyorum ve Emiliano Martínez'in de, ‘Siz ne yapıyorsunuz?’ demesini istiyorum. Sorumluluk alın, bu hataları ele almamız gerekiyor.”