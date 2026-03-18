"Siz de fikrinizi söylüyorsunuz": Max Eberl, hakem tartışmasının ardından FC Bayern München'in eleştirmenlerine sert çıktı

Bununla birlikte, Bayern'in hakemin performansına yönelik eleştirilerinde amaç kesinlikle onu karalamak değildi. Daha çok, Luis Diaz'a gösterilen sarı kartla aynı fikirde olmadıklarını göstermek istediler.

"Leverkusen maçında zaten mağdur olmuştuk ve bir sonraki maçta yine bir oyuncumuzdan yoksun kalacağız - oysa karar yanlıştı. Bu yüzden böyle davrandık. Oyuncumuzu desteklemek için. Bu da işin bir parçası. 'Bunu doğru bulmadık' demek," diye konuştu Eberl, bu konuyu nihayet kapatmak istediğini belirterek: "Şikayette bulunduk, itirazımız reddedildi. Şimdi yolumuza devam ediyoruz."

Ancak Bayern'in spor direktörü, neden bu olayın ardından bu kadar çok kişinin sesini yükselttiğini ve FCB yetkililerini açıklamaları nedeniyle eleştirdiğini anlayamıyor. "Bu olay aşırı derecede abartılıyor ve üç gazetede de yorumlanıyor."