"Açıkçası bu konuya daha fazla girmek istemiyorum. Kulüpteki herkesin bir şeyler söyleme hakkı var. Siz de fikirlerinizi söylüyorsunuz, o zaman biz de söyleyebiliriz. Bu gayet normal," dedi Alman rekortmeninin spor direktörü, Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta Bergamo ile oynanacak son 16 turu rövanş maçı öncesinde DAZN mikrofonuna.
"Siz de fikrinizi söylüyorsunuz": Max Eberl, hakem tartışmasının ardından FC Bayern München'in eleştirmenlerine sert çıktı
Bununla birlikte, Bayern'in hakemin performansına yönelik eleştirilerinde amaç kesinlikle onu karalamak değildi. Daha çok, Luis Diaz'a gösterilen sarı kartla aynı fikirde olmadıklarını göstermek istediler.
"Leverkusen maçında zaten mağdur olmuştuk ve bir sonraki maçta yine bir oyuncumuzdan yoksun kalacağız - oysa karar yanlıştı. Bu yüzden böyle davrandık. Oyuncumuzu desteklemek için. Bu da işin bir parçası. 'Bunu doğru bulmadık' demek," diye konuştu Eberl, bu konuyu nihayet kapatmak istediğini belirterek: "Şikayette bulunduk, itirazımız reddedildi. Şimdi yolumuza devam ediyoruz."
Ancak Bayern'in spor direktörü, neden bu olayın ardından bu kadar çok kişinin sesini yükselttiğini ve FCB yetkililerini açıklamaları nedeniyle eleştirdiğini anlayamıyor. "Bu olay aşırı derecede abartılıyor ve üç gazetede de yorumlanıyor."
Bayern'in Luis Diaz'ın cezasına yaptığı itiraz reddedildi
Eberl sözlerine şöyle devam etti: "Diğer meslektaşlarım da aynısını yapıyor. VAR'ın kaldırılması gerektiğini kaç kez söylediler. Ama bu konu sadece kısaca değiniliyor, oysa Bayern'de herkes bu konuyu öne çıkarmak istediği için üç gün boyunca gündemde kalıyor."
Leverkusen'deki söz konusu maçta Bayern'in iki golü, faul niteliğindeki el hareketi nedeniyle iptal edildi; ayrıca Diaz, maçın son dakikalarında sözde bir simülasyonun ardından sarı-kırmızı kart gördü.
Hakem Dingert, daha sonra Kolombiyalı oyuncuyu oyundan atma kararının, görüntüleri inceledikten sonra aşırı olduğunu kabul etti. "Görüntüleri gördüğümde, artık böyle bir karar vermezdim," dedi. DFB Spor Mahkemesi, Münih ekibinin Diaz'ın cezasına itirazını yine de reddetti.
