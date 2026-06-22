"Siyah oyuncular 60 ila 80 dakikadan fazla konsantre olamıyor": Eski Bundesliga forveti, Dünya Kupası yorumcusu olarak ortalığı karıştırdı

Bu kaba tezini desteklemek için, bir zamanlar Werder Bremen (1998-2002) ve Arminia Bielefeld (2002-2003) takımlarında forvet olarak forma giymiş olan oyuncu, kendi profesyonel futbol kariyerine atıfta bulundu. “Onlarla birlikte oynadım. Bazen kendi oyuncularımızı hata yapmaktan korumak zorunda kalırdık. Modern futbol, Dünya Kupası seviyesinde bu tür hatalara izin vermez,” dedi.

Programın sunucusu, bu sözlerin ne kadar tartışma yaratacağını hemen fark etti ve canlı yayında buna karşı çıkmaya çalıştı. Karşı örnek olarak, her zaman çok sayıda siyahi profesyonel oyuncunun 90 dakika boyunca ve kesinlikle dünya klasında bir seviyede oynadığı Fransız milli takımını gösterdi. Ancak Bogdanovic bu itirazdan hiç etkilenmedi.