Belçika ile İran arasında golsüz berabere biten maçı analiz ederken, eski profesyonel futbolcu, 66. dakikada bireysel bir hata sonucu kırmızı kart gören Belçikalı savunma oyuncusu Nathan Ngoy hakkında şunları söyledi: "Bu seviyede, son savunma oyuncusu olarak duran topu kaçırıp ardından oyundan atılmak… Her zaman şunu söylemişimdir ki – ve ben ırkçı değilim – siyahi oyuncular 60 ila 80 dakikadan fazla konsantre olamıyorlar."
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"Siyah oyuncular 60 ila 80 dakikadan fazla konsantre olamıyor": Eski Bundesliga forveti, Dünya Kupası yorumcusu olarak ortalığı karıştırdı
Bu kaba tezini desteklemek için, bir zamanlar Werder Bremen (1998-2002) ve Arminia Bielefeld (2002-2003) takımlarında forvet olarak forma giymiş olan oyuncu, kendi profesyonel futbol kariyerine atıfta bulundu. “Onlarla birlikte oynadım. Bazen kendi oyuncularımızı hata yapmaktan korumak zorunda kalırdık. Modern futbol, Dünya Kupası seviyesinde bu tür hatalara izin vermez,” dedi.
Programın sunucusu, bu sözlerin ne kadar tartışma yaratacağını hemen fark etti ve canlı yayında buna karşı çıkmaya çalıştı. Karşı örnek olarak, her zaman çok sayıda siyahi profesyonel oyuncunun 90 dakika boyunca ve kesinlikle dünya klasında bir seviyede oynadığı Fransız milli takımını gösterdi. Ancak Bogdanovic bu itirazdan hiç etkilenmedi.
- J.LEAGUE
Bogdanovic kendi görüşünde ısrar ediyor
Televizyon uzmanı ise kendi görüşünde ısrar etti: "Eğer ayrıntılara girmek istersek, bunu yapabiliriz. Onlar da hata yapıyor. Elbette genelleme yapmıyorum, ancak çoğunda konsantrasyon eksikliği var ve bu da bu tür durumlara yol açıyor."
Bu açıklamaların ardından sosyal medyada öfke dalgası hızla yayıldı. Çok sayıda kullanıcı, Sırp uzmanın yorumlarını dayanılmaz derecede ayrımcı buldu ve ona ırkçı stereotipleri yaymakla suçladı.
Bogdanovic bir zamanlar Bremen ve Bielefeld takımlarında oynamıştı
Bogdanovic, memleketi Sırbistan’da son derece açık sözlü ve çoğu zaman kışkırtıcı oyun analizleriyle tanınıyor ve bu yönüyle oldukça popüler. Ancak bu son skandalla tahammül sınırını çok aşmış durumda; bu nedenle bu seferki tepkilerin her zamankinden çok daha şiddetli olması bekleniyor.
Ancak resmi yaptırımlar henüz açıklanmadı. Ne sorumlu Sırp yayın kuruluşu RTS ne de Belçika Futbol Federasyonu şu ana kadar olayla ilgili bir açıklama yapmadı.
Şu anda 55 yaşında olan Bogdanovic, bir zamanlar İspanya’da Atlético Madrid forması da giymişti. Bremen formasıyla 74 resmi maçta 19 gol attı (yedi asist). 1999 yılında Werder ile DFB Kupası’nı kazandı. Daha sonra Bielefeld’de 21 maçta sadece bir gol atabildiği için başarısız bir dönem geçirdi.