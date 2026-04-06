Getty Images
Çeviri:
"Siuuu" - Portekiz'in Dünya Kupası adayı, CR7 ile birlikte Roberto Martinez'in kadrosuna seçilmesi durumunda Cristiano Ronaldo'nun kutlama tarzıyla nasıl başa çıkacağını anlatıyor
Portekiz, Hearts'ın simgesi olan oyuncuyu takdir etti
Braga, Tynecastle'daki muhteşem performansı sayesinde Portekiz'de herkesin dilinde dolaşan isim haline geldi ve Hearts'ın forveti, Ronaldo ile birlikte oynama ihtimalinin en çılgın beklentilerini bile aştığını itiraf ediyor. Geçen yaz Norveç ekibi Aalesund'dan transfer olan forvet, Derek McInnes yönetiminde adeta bir keşif oldu; tüm turnuvalarda toplam 16 gol ve 6 asistle İskoçya şampiyonluğu yarışında takımının en önemli silahı haline geldi. Forvetin Edinburgh'daki performansı, ülkesindeki milli takım gözlemcilerinin dikkatini çekti ve onu Dünya Kupası öncesinde Martinez'in kadrosunda yer alma yarışına soktu.
- Getty Images Sport
Ronaldo'nun gol sevinci ikilemi
Braga ile ilgili en çok konuşulan konulardan biri, idolü Ronaldo'nun ünlendirdiği ikonik "Siuuu" sevinciyi taklit etmesi. İkili milli takımda aynı sahaya çıkarsa, Braga bu durumda Al-Nassr'ın süperstarına öncelik vermesi gerekebileceğinin farkında. Edinburgh News'e göre, olası bir "sevinç çatışması" sorulduğunda Braga şakayla karışık şöyle dedi: "Bu konuyu patronla konuşmam gerekecek." "Onunla konuşacağım ama muhtemelen hayır. Orada asıl adam o!
"O, Portekiz'deki her çocuğun hayran olduğu biri ve bence çocuklar hala Ronaldo'ya çok hayran çünkü o bir ilham kaynağı. Adımdan söz ediliyor ama hepsi menajerlerimle ilgili. Ben sadece burada elimden geldiğince konsantre olmaya çalışıyorum.
"Tabii ki, teknik direktörün kim olduğunuzu ve diğer her şeyi bilmesi güzel bir duygu. Bu, hayal bile edemeyeceğim bir şeydi ve sadece o konumda olmak bile harika... Hearts'a gelmeden önce Portekiz'de tanınmıyordum, bu benim için bir bakıma iyi oldu. Burada biraz tanınırdım ama Portekiz'de kimse adımı pek bilmiyordu. Tanrıya şükür artık adım geçiyor ve milli takım da gündemde. Bundan gerçekten çok mutluyum."
McInnes yönetiminde tarihin peşinde
Hearts, şu anda 1985'te Sir Alex Ferguson'un Aberdeen'inden bu yana şampiyonluğu kazanan ilk "Old Firm" dışı takım olmak için mücadele ediyor. İskoçya Premier Ligi'nde lider olmanın getirdiği baskı büyük, ancak Portekizli yıldız, sezonun zirveye ulaşmasıyla birlikte bu zorlu göremi kucaklıyor.
"Uzun zamandır yapılmayan bir şeyi yapıyoruz ve özel bir şey gerçekleştiriyoruz," diye ekledi Braga. "Eğer şimdi hazır değilsek, o zaman hiç hazır olamayacağımızı düşünüyorum. Takımda birçok büyük kişilik var ve herkes Hearts'ta geçirdiğimiz zamanın tadını çıkarıyor. Bu yüzden birbirimizi biraz daha fazla çabalamaya teşvik etmeliyiz, sahada daha talepkar olmalıyız. Birinci olduğumuzu biliyoruz ve bundan kaçamayız."
Livingston'da yaşanan dramatik bir aksilik
Hearts'ın şampiyonluğa olan tek odaklılığı, hafta sonu Livingston deplasmanında yaşanan çılgın 2-2 beraberlik maçında zorlu bir sınava tabi tutuldu. Braga, ikinci yarının başlarında yakın mesafeden kafayla gol atarak Jambos'u 2-1 öne geçirdi; bu gol, ev sahibi takımın Stevie May'in erken açılış golünü Lawrence Shankland'ın eşitlediği maçta geldi. Ancak bu üstünlük kısa sürdü, çünkü Livingston, Lewis Smith'in golüyle hızlı bir şekilde cevap vererek beraberliği sağladı. Gergin geçen maç, Marc Leonard'ın son dakikalarda gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Hearts'ın, bir puanı korumak için çaresizce savunma yapmasıyla sona erdi. Yüksek baskı altında puan kaybına rağmen, McInnes'in takımı, Rangers'ın bir puan önünde, Premiership zirvesindeki değerli liderliğini korudu.