Braga ile ilgili en çok konuşulan konulardan biri, idolü Ronaldo'nun ünlendirdiği ikonik "Siuuu" sevinciyi taklit etmesi. İkili milli takımda aynı sahaya çıkarsa, Braga bu durumda Al-Nassr'ın süperstarına öncelik vermesi gerekebileceğinin farkında. Edinburgh News'e göre, olası bir "sevinç çatışması" sorulduğunda Braga şakayla karışık şöyle dedi: "Bu konuyu patronla konuşmam gerekecek." "Onunla konuşacağım ama muhtemelen hayır. Orada asıl adam o!

"O, Portekiz'deki her çocuğun hayran olduğu biri ve bence çocuklar hala Ronaldo'ya çok hayran çünkü o bir ilham kaynağı. Adımdan söz ediliyor ama hepsi menajerlerimle ilgili. Ben sadece burada elimden geldiğince konsantre olmaya çalışıyorum.

"Tabii ki, teknik direktörün kim olduğunuzu ve diğer her şeyi bilmesi güzel bir duygu. Bu, hayal bile edemeyeceğim bir şeydi ve sadece o konumda olmak bile harika... Hearts'a gelmeden önce Portekiz'de tanınmıyordum, bu benim için bir bakıma iyi oldu. Burada biraz tanınırdım ama Portekiz'de kimse adımı pek bilmiyordu. Tanrıya şükür artık adım geçiyor ve milli takım da gündemde. Bundan gerçekten çok mutluyum."