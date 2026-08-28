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Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Çeviri:

'Sisteme güvenmek zorundayız' - Erling Haaland ve Elliot Anderson konuştu, Manchester City Crystal Palace'ı farklı mağlup etti

E. Haaland
E. Anderson
E. Maresca

Erling Haaland ve Elliot Anderson, Manchester City'nin Crystal Palace karşısında 4-1'lik net bir galibiyet almasının ardından yeni teknik direktör Enzo Maresca'nın taktik yaklaşımını açıkça övdü. Oyuncular, Premier League'de üst üste aldıkları etkileyici galibiyetlerin ardından kulüpte uygulanmaya başlanan yeni stratejilere büyük güven duyduklarını ifade etti.

  • Manchester City, Selhurst Park'ta rahat bir galibiyet aldı

    Manchester City, cumartesi günü Crystal Palace'ı 4-1'lik skorla dağıtarak sezonuna müthiş bir başlangıç yaptı. Çarpıcı yeni kısa saç kesimiyle dikkat çeken Haaland, Güney Londra ekibine karşı dikkat çekici golcülük karnesini sürdürdü. Golcü oyuncu, Antoine Semenyo'nun ortasında açılış golünü kafa vuruşuyla attıktan sonra maçın son bölümünde bir gol daha ekledi.

    Rayan Cherki de bireysel anlamda muhteşem bir performans sergileyerek ikinci yarıda iki gol attı. Manchester City, Yeremy Pino'nun serbest vuruşunun kaleci Gianluigi Donnarumma'dan sekip ağlara gittiği tuhaf bir kendi kalesine gole rağmen bir galibiyete daha rahat ulaştı. Sky Sports'a göre bu baskın performans, Enzo Maresca'ya kulübün başına geçtiğinden beri üst üste ikinci galibiyetini getirdi.

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  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Oyuncular yeni taktik yapıyı benimsiyor

    Kadro, Maresca yönetimindeki hayata gözle görülür şekilde uyum sağlıyor ve kilit isimler teknik adama anında destek veriyor. Haaland, takım arkadaşlarını ve yeni sistemi övmekte gecikmedi. Haaland, "Elliot [Anderson] inanılmazdı" dedi. "Sisteme güvenmek zorundayız ve Enzo'ya [Maresca] ve onun yapmak istediklerine güveniyoruz."

    Anderson da takım içindeki kendi gelişimine değindi. Anderson, "Bence biraz daha disiplinli olmam gerekiyor" dedi. "Pozisyonumda biraz daha fazla kalmayı öğreniyorum." Şunları ekledi: "Bugün kendimi daha çok evimde hissettim. Etihad'daki ilk maçım özeldi ama çok gergindim ve iki maçta iki galibiyet almak harika. Herkes gerçekten çok mutlu ve herkes her şeyini verdi. Maç planı tam da istediğimiz gibi işledi."

  • Rayan Cherki, gol atmasına rağmen gelişim talep ediyor

    İki gol atmasına rağmen Cherki, Maresca kendisini oyundan almaya hazırlanırken yaşadığı memnuniyetsizliği dile getirerek bitmek bilmeyen hırsını ortaya koydu. Hücum oyuncusu, maç boyunca Haaland'a daha fazla servis yapması gerektiğini düşündü.

    Cherki, "Enzo'nun [Maresca] beni değiştireceğini gördüğümde bundan hoşlanmadım; oynamak, gol atmak ve Erling'e [Haaland] asist yapmak istediğimi göstermem gerekiyor" dedi. "Bugün ona çok fazla top vermedim. Bir dahaki sefere Erling'e çok fazla top vermek istiyorum."

    Cherki, kendi katkısını eleştirel şekilde değerlendirerek şunları ekledi: "Şimdi başka bir hikâyeye başlıyoruz [Enzo Maresca ile] ve bunu kanıtlamamız gerekiyor... İlk yarıda çok st oynadım."

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  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Enzo Maresca ve ekibi için ileriye bakış

    Manchester City, bu büyük ivmeyi yaklaşan Premier League maçlarına taşımayı hedefleyecek. £86 milyonluk yeni transfer Ayyoub Bouaddi'nin resmî olarak ilk maçına çıkmasıyla birlikte kulüp, uzun sezonda yolunu bulmasını sağlayacak müthiş bir kadro derinliğine sahip. Oyuncular bu yeni taktik talimatları benimsemeyi sürdürürse, Maresca Premier League şampiyonluğunu yeniden kazanabilecek ve Avrupa'nın büyük kupalarına meydan okuyabilecek fazlasıyla yeterli bir kadroya sahip olacak.