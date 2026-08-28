Kadro, Maresca yönetimindeki hayata gözle görülür şekilde uyum sağlıyor ve kilit isimler teknik adama anında destek veriyor. Haaland, takım arkadaşlarını ve yeni sistemi övmekte gecikmedi. Haaland, "Elliot [Anderson] inanılmazdı" dedi. "Sisteme güvenmek zorundayız ve Enzo'ya [Maresca] ve onun yapmak istediklerine güveniyoruz."

Anderson da takım içindeki kendi gelişimine değindi. Anderson, "Bence biraz daha disiplinli olmam gerekiyor" dedi. "Pozisyonumda biraz daha fazla kalmayı öğreniyorum." Şunları ekledi: "Bugün kendimi daha çok evimde hissettim. Etihad'daki ilk maçım özeldi ama çok gergindim ve iki maçta iki galibiyet almak harika. Herkes gerçekten çok mutlu ve herkes her şeyini verdi. Maç planı tam da istediğimiz gibi işledi."