"Sırtımı kırardım" – Thierry Henry, "Sir Harry Kane"in gücünden hayranlık duyarken, Zlatan Ibrahimovic ise kaptanın İngiltere'nin Dünya Kupası'nda başarıya ulaşması için tek umudu olduğunu söyledi

Ibrahimovic de bu görüşlere katılarak, İngiltere’nin diğer ülkelere kıyasla kaptanına ne kadar büyük ölçüde güvendiğini vurguladı. Kane, Dünya Kupası’nda şu ana kadar beş gol attı; bu sayıyla Erling Haaland ile aynı seviyeye geldi ve her biri altı gol atan Kylian Mbappé ile Lionel Messi’nin sadece bir gol gerisinde kaldı.

Arjantin ve Fransa gibi ülkelerin kadrosunda maçı kazandıracak birçok oyuncu varken, Ibrahimovic, Thomas Tuchel'in takımının tamamen tek bir adama bağımlı olduğunu düşünüyor.

Ibrahimovic şöyle konuştu: "Harry Kane, üç şey yaptı. İki gol attı ve bir hücum yaptı. Bu, onun bu takım için ne kadar önemli olduğunu her şeyi anlatıyor. Arjantin'de Messi'den, Fransa'da Mbappé'den bahsediyoruz, ama onların başka süper yıldızları da var. Norveç'te Haaland'dan bahsediyoruz. İngiltere söz konusu olduğunda ise her şey Harry Kane'e bağlı. Sir Harry Kane, İngiltere'nin ta kendisidir ve bugün sergilediği performansa bakılırsa, bu İngiltere takımının bir şansı olması için böyle devam etmesi gerekiyor."