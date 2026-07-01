AFP
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"Sırtımı kırardım" – Thierry Henry, "Sir Harry Kane"in gücünden hayranlık duyarken, Zlatan Ibrahimovic ise kaptanın İngiltere'nin Dünya Kupası'nda başarıya ulaşması için tek umudu olduğunu söyledi
DR Kongo’ya karşı muhteşem bir galibiyet
Kane, 75. dakikada attığı kafa golünün ardından maçın sonlarında muhteşem bir vuruşla İngiltere’yi Kongo Demokratik Cumhuriyeti karşısında Dünya Kupası’nda yaşanabilecek bir şok yenilgiden kurtardı ve takımı 2-1’lik geri dönüş galibiyetine taşıdı.
Fox Sports'a konuşan Henry, Kane'in ortaya koyduğu muazzam güç karşısında hayranlık duyduğunu belirtti. Henry şöyle dedi: "Topa vurduğunda neredeyse havada, biraz tuhaf bir pozisyonda. Bunun ne kadar zor olduğunu biliyor musunuz? Maçın sonunda, o kadar güç üretebilmek. Maçın sonunda! Declan Rice bitkin düşmüştü! Maçın sonunda Declan Rice bitkin durumdaysa, maçın fiziksel açıdan ne kadar zorlu geçtiğini zaten biliyoruz. O kadar güç üretebilmek... Bence o şutu vurduğunda tüm ülke onun yanındaydı. Düşüyor! O anda güç üretmenin ne kadar zor olduğunu biliyor musunuz? Ben bunu şimdi yapsam, belimi kırardım! Bu çok zor. Bu çok zor bir beceri. Vay canına! Sir Harry!"
- Getty Images Sport
Kaptana duyulan mutlak güven
Ibrahimovic de bu görüşlere katılarak, İngiltere’nin diğer ülkelere kıyasla kaptanına ne kadar büyük ölçüde güvendiğini vurguladı. Kane, Dünya Kupası’nda şu ana kadar beş gol attı; bu sayıyla Erling Haaland ile aynı seviyeye geldi ve her biri altı gol atan Kylian Mbappé ile Lionel Messi’nin sadece bir gol gerisinde kaldı.
Arjantin ve Fransa gibi ülkelerin kadrosunda maçı kazandıracak birçok oyuncu varken, Ibrahimovic, Thomas Tuchel'in takımının tamamen tek bir adama bağımlı olduğunu düşünüyor.
Ibrahimovic şöyle konuştu: "Harry Kane, üç şey yaptı. İki gol attı ve bir hücum yaptı. Bu, onun bu takım için ne kadar önemli olduğunu her şeyi anlatıyor. Arjantin'de Messi'den, Fransa'da Mbappé'den bahsediyoruz, ama onların başka süper yıldızları da var. Norveç'te Haaland'dan bahsediyoruz. İngiltere söz konusu olduğunda ise her şey Harry Kane'e bağlı. Sir Harry Kane, İngiltere'nin ta kendisidir ve bugün sergilediği performansa bakılırsa, bu İngiltere takımının bir şansı olması için böyle devam etmesi gerekiyor."
Fiziksel zorluklar ve yüksek beklentiler
Ibrahimovic, Kane’i övmenin ötesinde, kadronun fiziksel durumu konusunda endişelerini dile getirdi ve özellikle Rice’a dikkat çekti. Eski forvet, takımın yorgun göründüğünü belirtti ve sürekli olarak üzerlerine binen muazzam baskıyı sorguladı.
Ibrahimovic şunları ekledi: "Bugün İngiltere'nin fiziksel olarak zorlandığını gördüm. Onları eskisi gibi koşarken görmedim. Özellikle Declan Rice; onun en büyük özelliği koşmaktır ama sanki zorlanıyormuş gibiydi. Ama sadece o değil, diğerleri de öyleydi. Önemli olan nasıl kazandığınız değil, kazanmaktır. Özellikle de bu İngiltere takımı için. Kazanmak için üzerlerinde büyük bir baskı var. Neden? Bilmiyoruz, ama neyse. Kazandılar."
- Getty Images Sport
İngiltere için bundan sonra ne olacak?
İngiltere, bir sonraki kritik Dünya Kupası maçı öncesinde bir an önce toparlanmalı ve gözle görülür fiziksel yorgunluğunu gidermelidir. Takım, turnuvanın son 16 turunda Meksika ile karşılaşacak. Tuchel, kilit oyuncularının yaklaşan eleme maçı için tam olarak forma girmesini sağlamak amacıyla sağlık ekibine büyük ölçüde güvenecek. Genel performans düzeyleri ne olursa olsun, takım oyuncuları Kane’in her zaman sihirli anlar yaşatacağına güvenebilirler.