Sırlar ve gerçekler... Uruguay maçı öncesinde Suudi Arabistan'ı sarsan çarpıcı rakamlar

İstatistik ve veri analizi konusunda uzmanlaşmış uluslararası "Opta" ağı, maçla ilgili tahminlerini açıkladı ve Uruguay milli takımının üç puanı alması konusunda açık bir üstünlük tanıdı. Ağın süper bilgisayarı tarafından 25 bin farklı senaryo üzerinden yapılan simülasyona göre, Uruguay'ın galibiyet oranı %64,7, Suudi Arabistan'ın ise sadece %13,9 olurken, beraberlik ihtimali %21,4 olarak belirlendi.

Rakamlar, Yunan teknik direktör Georgios Donis'in takımını bekleyen görevin zorluğuna işaret ediyor. Özellikle Suudi Arabistan milli takımı, Asya elemelerinde ideal bir performans sergilemedi; üçüncü aşamayı üçüncü sırada tamamladıktan sonra, dördüncü aşamada Irak ve Endonezya'yı geride bırakarak elemeyi başardı.

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"Yeşiller", elemelerde 12 maçta sadece 10 gol attı, bu da Fransız teknik direktör Hervé Renard'ın ayrılmasına ve Donis'in görevi devralmasına yol açtı. Geldiğinden bu yana Suudi milli takımı Porto Riko'yu 3-0 yendi, Senegal ile golsüz berabere kaldı, ancak Ekvador'a karşı ilk maçında mağlup oldu.