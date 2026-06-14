Sırlar ve gerçekler... Uruguay maçı öncesinde Suudi Arabistan'ı sarsan çarpıcı rakamlar

Buna karşılık, Uruguay, 1930 yılında Dünya Kupası'nı kazanan ilk milli takım olarak köklü bir geçmişe sahip; ayrıca 1950 yılında ikinci şampiyonluğunu da kazanmıştı.
Takımı, 2002'de Arjantin'i, 2010'da Şili'yi çalıştırdıktan sonra üçüncü kez Dünya Kupası'na katılan deneyimli teknik direktör Marcelo Bielsa yönetiyor.
Uruguay, Güney Amerika elemelerini dördüncü sırada tamamladı ve elemeler sırasında Arjantin'i deplasmanda yenmeyi başaran tek takım oldu. Forvet Darwin Núñez ise 7 gol ve asistle takımına büyük katkı sağladı.
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Uruguay'ın sayısal üstünlüğüne rağmen, tarih, takımın Dünya Kupası'na en iyi şekilde başlamadığını gösteriyor. Takım, son sekiz Dünya Kupası açılış maçında sadece bir galibiyet elde ederken, dört beraberlik ve üç mağlubiyet aldı.
İki takımın Dünya Kupası'ndaki tek karşılaşması, 2018 Dünya Kupası grup aşamasında Luis Suárez'in golüyle Uruguay'ın 1-0 galibiyetiyle sonuçlanmıştı. İki takım arasındaki tek hazırlık maçı ise 2014 yılında Riyad'da 1-1 berabere bitmişti.
Süper bilgisayarın rakamları ile Suudi taraftarların beklentileri arasında, asıl karar yeşil sahada verilecek. "Yeşiller", tıpkı dört yıl önce Arjantin karşısında yaptığı gibi, Dünya Kupası'nda yeni bir sürprizler bölümü yazmayı umuyor.