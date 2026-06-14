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السعودية - ضد أوروجوايai - Gemini
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Sırlar ve gerçekler... Uruguay maçı öncesinde Suudi Arabistan'ı sarsan çarpıcı rakamlar

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Suudi Arabistan - Uruguay
Suudi Arabistan
Uruguay
Dünya Kupası
G. Donis
Suudi Arabistan
Uruguay
ABD
Yunanistan

Dünya Kupası'nın başlangıcında Yeşiller'i zorlu bir maç bekliyor

Suudi Arabistan Milli Takımı, Salı günü sabahın erken saatlerinde Uruguay Milli Takımı ile oynayacağı zorlu maçla 2026 Dünya Kupası'ndaki serüvenine başlamaya hazırlanıyor. İspanya ve Yeşil Burun Adaları'nın da yer aldığı 8. Grubu'nun ilk turunda oynanacak bu maçta, "Yeşiller" Güney Amerika'nın en güçlü takımlarından birine karşı olumlu bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

"Yeşiller", Fransız Hervé Renard'ın yerine görevi devralan yeni Yunan teknik direktör Georgios Donis'in yönetiminde mükemmel bir performans sergilemeyi hedefliyor.

  • "Opta"nın Suudi Arabistan-Uruguay maçı için tahminleri

    İstatistik ve veri analizi konusunda uzmanlaşmış uluslararası "Opta" ağı, maçla ilgili tahminlerini açıkladı ve Uruguay milli takımının üç puanı alması konusunda açık bir üstünlük tanıdı. Ağın süper bilgisayarı tarafından 25 bin farklı senaryo üzerinden yapılan simülasyona göre, Uruguay'ın galibiyet oranı %64,7, Suudi Arabistan'ın ise sadece %13,9 olurken, beraberlik ihtimali %21,4 olarak belirlendi.

    Rakamlar, Yunan teknik direktör Georgios Donis'in takımını bekleyen görevin zorluğuna işaret ediyor. Özellikle Suudi Arabistan milli takımı, Asya elemelerinde ideal bir performans sergilemedi; üçüncü aşamayı üçüncü sırada tamamladıktan sonra, dördüncü aşamada Irak ve Endonezya'yı geride bırakarak elemeyi başardı.

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    "Yeşiller", elemelerde 12 maçta sadece 10 gol attı, bu da Fransız teknik direktör Hervé Renard'ın ayrılmasına ve Donis'in görevi devralmasına yol açtı. Geldiğinden bu yana Suudi milli takımı Porto Riko'yu 3-0 yendi, Senegal ile golsüz berabere kaldı, ancak Ekvador'a karşı ilk maçında mağlup oldu.

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  • Argentina v Saudi Arabia: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Arjantin anıları yetmez

    2022 Dünya Kupası'nın açılış maçında Arjantin'e karşı tarihi bir zafer elde etmesine rağmen, Opta, Uruguay karşısında bu sürprizin tekrarlanmasının kolay olmayacağını düşünüyor. Özellikle de Suudi Arabistan milli takımı, Dünya Kupası tarihindeki 19 maçın 13'ünü kaybetmiş ve %68'lik bir mağlubiyet oranına sahip. Bu oran, turnuvada 15'ten fazla maç oynayan takımlar arasında en yüksek oran.

    Ayrıca Suudi milli takımı, Dünya Kupası tarihinde sadece bir kez kalesini gole kapatabildi; bu, 1994 turnuvasında Saeed Al-Owairan'ın ünlü golüyle Belçika'yı yendikleri maçtı. Bu turnuva, Suudi Arabistan'ın en iyi başarısı olan son 16 turuna yükselmesini gördü.

    Suudi taraftarlar, Firas Al-Buraikan ve Salem Al-Dossari ikilisine büyük umutlar besliyor. Al-Buraikan, eleme maçlarında 5 golle milli takımın gol krallığı listesinin başında yer alırken, Asya'nın en iyi oyuncusu Al-Dossari ise bu tür turnuvalarda kaptanlık görevini üstlenmeye ve engin tecrübesini sergilemeye devam ediyor.

  • FBL-WC-2018-MATCH18-URU-KSAAFP

    Uruguay... Tarih ve yıldızlar bir arada

    Buna karşılık, Uruguay, 1930 yılında Dünya Kupası'nı kazanan ilk milli takım olarak köklü bir geçmişe sahip; ayrıca 1950 yılında ikinci şampiyonluğunu da kazanmıştı.

    Takımı, 2002'de Arjantin'i, 2010'da Şili'yi çalıştırdıktan sonra üçüncü kez Dünya Kupası'na katılan deneyimli teknik direktör Marcelo Bielsa yönetiyor.

    Uruguay, Güney Amerika elemelerini dördüncü sırada tamamladı ve elemeler sırasında Arjantin'i deplasmanda yenmeyi başaran tek takım oldu. Forvet Darwin Núñez ise 7 gol ve asistle takımına büyük katkı sağladı.

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    Uruguay'ın sayısal üstünlüğüne rağmen, tarih, takımın Dünya Kupası'na en iyi şekilde başlamadığını gösteriyor. Takım, son sekiz Dünya Kupası açılış maçında sadece bir galibiyet elde ederken, dört beraberlik ve üç mağlubiyet aldı.

    İki takımın Dünya Kupası'ndaki tek karşılaşması, 2018 Dünya Kupası grup aşamasında Luis Suárez'in golüyle Uruguay'ın 1-0 galibiyetiyle sonuçlanmıştı. İki takım arasındaki tek hazırlık maçı ise 2014 yılında Riyad'da 1-1 berabere bitmişti.

    Süper bilgisayarın rakamları ile Suudi taraftarların beklentileri arasında, asıl karar yeşil sahada verilecek. "Yeşiller", tıpkı dört yıl önce Arjantin karşısında yaptığı gibi, Dünya Kupası'nda yeni bir sürprizler bölümü yazmayı umuyor.

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