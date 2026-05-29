Başlangıç umut vericiydi, ilk övgüler gecikmedi. Stephan Lichtsteiner, "Bizi çok büyük bir adım ileriye taşıyacak, çok, çok, çok iyi bir oyuncu," dedi. "İnsanın 'vay canına!' demesi gereken bir yetenek."
Çeviri:
"Sirk futbolcusu, güzel havalarda oynayan futbolcu": BVB'nin en yetenekli oyuncularından biri alay konusu oluyor ve belirsiz bir gelecekle karşı karşıya
Oysa 1 Şubat'ta FC Basel'de sevinmek için pek bir neden yoktu. İsviçre şampiyonu, evinde yeni yükselmiş ve sürpriz bir şekilde ligin zirvesinde yer alan FC Thun'a (daha sonra şampiyon olacak olan takım) 1-2 yenilmişti. Böylece zirveyle arasındaki puan farkı yedi değil, birdenbire 13'e çıkmıştı.
Ancak Julien Duranville, bir hafta önce yedek olarak yaptığı gibi, ilk kez ilk 11'de yer aldığı maçta da etkileyici bir performans sergilemişti. Borussia Dortmund'dan Basel'e altı aylık kiralanması kesinleşmesinden sadece üç gün sonra, genç Belçikalı oyuncu uzatmaların dördüncü dakikasında attığı kritik asistle FC Zürich deplasmanında 4-3'lük dramatik bir galibiyete zemin hazırladı.
Letzigrund Stadyumu'nun kenar çizgisinde FCB adına Ludovic Magnin duruyordu. Bir gün sonra, 33 resmi maçın ardından Lichtsteiner onun yerini aldı. Bu, öngörülebilir bir teknik direktör değişikliğiydi, zira Ren Nehri kıyısındaki bu hırslı kulübün sonuçları kış tatili öncesinde de pek iyi değildi.
- Getty Images Sport
FC Basel unutulacak bir sezon geçirdi
Lichtsteiner, oyuncu olarak yurtdışında muazzam bir deneyim biriktirmiş olsa da, teknik direktör olarak henüz isimsiz bir isimdi. Daha önce hiç profesyonel düzeyde bir takımı çalıştırmamıştı; İsviçre’nin dördüncü ligindeki FC Wettswil’den gelmişti. Üstelik geriye dönüp bakıldığında, Basel’in unutulması gereken bu sezonunun en kritik dönemine tam da o anda girmişti.
Üç önemli maç vardı ve hepsi de kaybedildi. Evinde, Avrupa Ligi'nde Viktoria Pilsen'e yenildi ve bir üst tura çıkma umudunu tamamen yitirdi. Ardından Thun'a karşı söz konusu yenilgi geldi, kısa bir süre sonra da St. Gallen'de kupa çeyrek finalinde elendi.
Duranville'in Basel'deki dönemini değerlendirmek istiyorsanız, bilmeniz gereken sportif temel budur. "Bu üç yenilgi, takımdaki tüm dinamikleri değiştirdi. Bu da Duranville gibi birinin bu ortamda bir şekilde makul bir şekilde gelişmesini inanılmaz derecede zorlaştırdı," diyor Baseler Zeitung gazetesi editörü Linus Schauffert, SPOX'a.
- IMAGO / Pius Koller
Julien Duranville, Basel'de: 17 maç, 2 gol, 1 asist
BVB'de, Kulüpler Dünya Kupası'nda talihsiz bir şekilde omuz eklemi yırtığı geçirdikten sonra yaklaşık dört ay sahalardan uzak kalmak zorunda kalan ve ardından Regionalliga'da U23 takımında sadece 124 dakika forma giyen Duranville, Basel'de ise büyük umutlar beslenen bir oyuncu olarak görülüyordu. Takım, kış transfer döneminde forvet Philip Otele'yi HSV'ye kaptırmış ve zaten gol atmakta büyük zorluk çekiyordu. Gerçek bir forvet bulunamadığı için, bundan sonra Duranville'in gol ve asist üretmesi bekleniyordu.
Ancak 20 yaşındaki oyuncu bunu pek başaramadı. 17 resmi maçta sadece iki gol ve ilk maçındaki bu tek asist kayda geçti. Duranville 829 dakika süre aldı, bu da maç başına ortalama 49 dakikaya denk geliyor. On bir kez ilk on birde yer aldı.
Oysa daha büyük bir izlenim bırakması için zemin aslında hazırdı. Sol kanatta Benie Traore'nin yeri garantiyken, Duranville'in Basel'in 4-2-3-1 veya 4-1-4-1 dizilişinde sağ kanatta pek rakibi yoktu. Orada öncelikle oynadı, ancak sonunda yaz transferi İbrahim Salah ile süreyi paylaştı.
- IMAGO / Manuel Stefan
Duranville, "Basel'de oynamaya pek de hevesli değildi"
Ancak ne Lichtsteiner'in oynadığı Basel ne de özellikle Duranville performanslarıyla ikna edici olabildi. FCB efsanesi Erni Maissen, haber portalı Nau'da Belçikalı oyuncu hakkında erken ve net bir yargıda bulundu. 68 yaşındaki isim köşe yazısında, "Duranville bir sirk futbolcusu, güzel havalarda oynayan bir oyuncu. O, hiçbir şeyin olmadığı yerlerde hep oradadır" diye yazdı.
Editör Schauffert ise daha az popülist bir yaklaşım sergiliyor: "Duranville forma şansı buldu, ancak pek bir şey başaramadı. Gösterdiği performans her zaman fena değildi." Schauffert, beş kez U21 milli takımında forma giyen oyuncunun daha iyi bir gelişim göstermesini engelleyen şeyin, özellikle bireysel yetersizlikleri olduğunu belirtiyor.
"Oyun anlayışı ve yeteneği açısından elbette olağanüstü. Bunu hemen fark ettik. Aslında bu lige ait değil ve daha üst seviyede oynaması gerekiyor," diyor. "Kendisinin de bunu çok iyi bildiği ve Basel için oynamaya pek hevesli olmadığı hissi vardı. Hareketlerinde sık sık son adımı atmakta yetersiz kaldı."
- AFP
Basel yakınlarındaki Duranville: "Zaten oldukça neşeli bir tavır sergiliyordu"
Bu durum, şüphesiz olağanüstü bir yetenek için oldukça endişe verici; bugünkü Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany, onu yıllar önce potansiyel Ballon d'Or kazananı olarak görmüştü. Duranville, profesyonel kariyerinde şimdiye kadar çeşitli sakatlıklarla bolca şanssızlık yaşadı, ancak kariyerinin bu hassas döneminde artık her açıdan daha fazlasını göstermesi gerekiyor – özellikle de daha fazla ciddiyet.
"Zaten çok oyunbaz bir şekilde hareket ediyordu ve topuk, parmak ucu, bir, iki, üç gibi hareketlerle de risk aldı," diyor Schauffert. "Bu yüzden ara sıra önlenebilir top kayıplarına neden oldu. Öte yandan, FC Basel'in ikinci yarıdaki oyunu birçok bireysel hata ve yanlış kararla şekillendi. Duranville bu konuda geri kalmadı."
Basel, çift kupayı kazandığı sezonun sonunda, gol farkı eksi ve Thun'un 19 puan gerisinde, şampiyonluk turunu beşinci sırada tamamladı. Lichtsteiner'in 19 maçtaki puan ortalaması 1,05 ile son derece zayıf. Kulüp böylece tüm sezon hedeflerini kaçırdı ve şimdi her düzeyde büyük bir değişimle karşı karşıya.
- Getty Images
Julien Duranville'in BVB'de bir geleceği var mı?
Duranville gibi bir oyuncu, yeni bir başlangıç için kesinlikle uygun bir aday olabilir: genç, büyük yetenek, potansiyel olarak yüksek yeniden satış değeri. Ancak Dortmund, FCB’nin istediği satın alma opsiyonunu kabul etmedi. Bunun yerine, BVB’nin 2028’e kadar sözleşmesi devam eden Duranville’i satması durumunda, Basel bilinmeyen ancak iddiaya göre oldukça yüksek bir tutarda yeniden satış şartından faydalanabilir.
Alman liginin ikincisinin planı da bu gibi görünüyor. Geçtiğimiz Aralık ayında, teknik direktör Niko Kovac, Belçikalı oyuncunun sürekli kadro dışı bırakılmasıyla ilgili sert bir yargıda bulunmuştu: "Biz BVB'deyiz ve BVB'de gerçekten çok iyi oyuncular var. O da öyle, ama diğerleri daha iyi."
Borussia, Ocak 2023'te o zamanlar henüz 16 yaşında olan Duranville için 8,5 milyon euro gibi yüksek bir meblağ ödemişti. Bu bahis şu ana kadar hiç de tutmadı. Yine de, sadece yetenekleriyle - muazzam hız, mükemmel top sürme, topla güçlü yön değişiklikleri - en üst düzey bir oyuncuya dönüşebileceğine dair büyük bir umut vaat etmeye devam ediyor.
- IMAGO / Manuel Stefan
Duranville'in BVB'deki kariyeri, 691 dakika sahada kaldıktan sonra sona erebilir
Daha dört ay önce Dortmund'da da benzer bir izlenim vardı. Artık görevinden ayrılmış olan sportif direktör Sebastian Kehl, Duranville'i Basel'e gönderirken, onun "hala büyük bir potansiyel gördüğümüz" bir oyuncu olduğunu söylemişti. Ve: "Bu adımın, BVB'deki geleceği açısından doğru bir karar olduğuna eminiz."
Kehl artık Westfalen'de tarih oldu, Duranville de benzer bir kaderi paylaşabilir. Çeşitli nedenlerden dolayı Basel'de kendini gösteremedi. Değerli bir teklif gelirse, BVB'de 691 dakika forma giydikten sonra yolların ayrılması muhtemel.