"Sirk futbolcusu, güzel havalarda oynayan futbolcu": BVB'nin en yetenekli oyuncularından biri alay konusu oluyor ve belirsiz bir gelecekle karşı karşıya

Oysa 1 Şubat'ta FC Basel'de sevinmek için pek bir neden yoktu. İsviçre şampiyonu, evinde yeni yükselmiş ve sürpriz bir şekilde ligin zirvesinde yer alan FC Thun'a (daha sonra şampiyon olacak olan takım) 1-2 yenilmişti. Böylece zirveyle arasındaki puan farkı yedi değil, birdenbire 13'e çıkmıştı.

Ancak Julien Duranville, bir hafta önce yedek olarak yaptığı gibi, ilk kez ilk 11'de yer aldığı maçta da etkileyici bir performans sergilemişti. Borussia Dortmund'dan Basel'e altı aylık kiralanması kesinleşmesinden sadece üç gün sonra, genç Belçikalı oyuncu uzatmaların dördüncü dakikasında attığı kritik asistle FC Zürich deplasmanında 4-3'lük dramatik bir galibiyete zemin hazırladı.

Letzigrund Stadyumu'nun kenar çizgisinde FCB adına Ludovic Magnin duruyordu. Bir gün sonra, 33 resmi maçın ardından Lichtsteiner onun yerini aldı. Bu, öngörülebilir bir teknik direktör değişikliğiydi, zira Ren Nehri kıyısındaki bu hırslı kulübün sonuçları kış tatili öncesinde de pek iyi değildi.