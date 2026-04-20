Premier League title race bottle jobs GFXGOAL
SIRALAMA: Premier Lig tarihinin en yıkıcı şampiyonluk yarışı çöküşleri – Steven Gerrard'ın kaymasından Kevin Keegan'ın sinir krizi geçirmesine kadar – Arsenal yine başarısız olma tehlikesiyle karşı karşıya

Manchester City, Pazar günü Etihad Stadyumu'nda oynanan heyecan verici bir maçta Arsenal'i mağlup ederek Premier Lig lideriyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Sonuç olarak, Pep Guardiola'nın takımı hafta ortasında Burnley'de oynayacağı ertelenen maçı kazanırsa, gol farkı sayesinde Arsenal'in yerine ligin zirvesine yerleşecek. Bir ay kadar önce, Arsenal'in Everton'ı yenerek şampiyonluk yarışındaki rakipleriyle arasındaki farkı 10 puana çıkardığı dönemde, kimse böyle bir senaryonun gerçekleşeceğini tahmin edemezdi.

Aslında 14 Mart'ta Mikel Arteta'nın takımının şampiyon olma şansı yüzde 97,6 idi. Ancak, evinde Bournemouth'a ve deplasmanda City'ye karşı üst üste aldığı 2-1'lik yenilgiler, Arsenal'in dördüncü sezon üst üste ikinci sırada bitirme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu anlamına geliyor. Bu durum, kulübün 22 yıllık acı verici şampiyonluk hasretine son vereceği neredeyse kesin görünen, pahalıya mal olan kadro için büyük bir darbe olacaktır.

Elbette, kuzey Londralıların önünde hala beş maç var ve City'nin şüphesiz daha zorlu bir fikstürü var, yani henüz her şey kaybedilmiş değil. Ancak Arsenal taraftarları için endişe verici olan şey, bu takımın baskı altında çökme konusunda bir geçmişi olması.

Aşağıda, GOAL, Premier Lig tarihindeki en dramatik şampiyonluk yarışı yenilgilerini gözden geçiriyor...

    7Arsenal 2022-23: "Cezalandırıldık"

    Arsenal, 1 Nisan 2023'te Leeds'i 4-1 mağlup ettiğinde, "Yenilmezler" olarak anılan 2003-04 sezonundan bu yana ilk kez şampiyonluğa ulaşacak gibi görünüyordu. Şubat ortasında şampiyonluk rakibi Manchester City'ye evinde 3-1 yenilip moral bozukluğu yaşadıktan sonra, arka arkaya yedi maç kazanmış ve ligin zirvesinde sekiz puan farkla liderlik koltuğuna oturmuştu.

    Ancak Arsenal, 9 Nisan'da Anfield'da 2-0 öne geçtikten sonra kafasını kaybetti. Bu maç, Liverpool, West Ham ve ligin son sırasındaki Southampton'a karşı üst üste alınan üç beraberliğin ilkiydi. Ardından 26 Nisan'da Etihad'da City'ye 4-1 yenildiler.

    "Daha iyi bir takıma yenildik," dedi Arteta, Arsenal'in Manchester'da aldığı ağır yenilginin ardından BT Sport'a. "Onlar olağanüstüydü ve böyle bir durumda o seviyeye ulaşmak son derece zordur; biz ise o seviyenin çok uzağındaydık. Cezalandırıldık ve daha da fazla cezalandırılabilirdik. Ancak pes etmeyeceğiz. Ligde beş maç kaldı, her şey olabilir."

    Ancak Arsenal için geri dönüş yoktu. Sezon boyunca 38 maçın 30'unda liderlik koltuğunda oturan takım, City'nin 5 puan gerisinde bitirdi. Önemli savunma oyuncusu William Saliba'nın sakatlığı, takımın formundaki yıkıcı düşüşün anahtar faktörü oldu.

  • 6Manchester United 1997-98: Fergie'nin öfkesi

    İsmini hatırlamayabilirler, ama yüzünü herkes hatırlar. 14 Mart 1998’de Arsenal, Old Trafford’da Premier Lig lideri Manchester United’ı yendiğinde, kamera sahadan tribünlere geçti; orada, Barry Ferst adındaki kıvırcık saçlı bir Gooner, sevinçten adeta patlamak üzere görünüyordu.

    Heyecanı anlaşılabilir bir durumdu. Marc Overmars'ın son dakikada attığı gol sayesinde Arsenal, United'ın sadece altı puan gerisindeydi ve üç maç eksiği vardı. Açıkça sarsılmış olan Alex Ferguson, hem Arsenal'in kalitesini hem de soğukkanlılığını sorgulayarak takımının yenilgisinin önemini küçümsemeye çalıştı.

    "Elindeki maçları kazanırlarsa bizi geçecekler, ama sezonun sonuna doğru puan kaybetmeye başlayacaklarını görecekler, buna hiç şüphe yok," dedi İskoç teknik adam. "Bugün iyi oynadılar ama bizim kadar iyi bir futbol takımı olduklarını düşünmüyorum."

    Ancak Ferguson yanılıyordu. Takımı son düzlükte iyi koştu, ancak şampiyonluk rakipleri yarışı kazanana kadar hızlarını hiç kesmediler. Nitekim, Old Trafford'daki bu galibiyet, Arsenal'in iki maç kala şampiyonluğu garantilediği 10 maçlık galibiyet serisinin ikincisiydi.

    Arsene Wenger, FA Cup finalinde takımını Newcastle'ı 2-0 yenerek olağanüstü ilk sezonunu taçlandırdı ve böylece kulüp tarihindeki ikinci iç saha dublesini tamamladı.

    Bu arada Ferguson öfkeliydi. United, Şubat ayında Chelsea'yi yendikten sonra 11 puan farkla liderdi - hatta bir Manchester bahisçisi o galibiyetin ardından şampiyonluk ödüllerini ödemişti - ancak Sheffield Wednesday'e karşı şok bir mağlubiyet yaşadıktan sonra, ardından West Ham'da 1-1 berabere kalarak 14 puan farkla liderliğe yükselme şansını kaçırdı.

    İngiltere şampiyonu, Arsenal yenilgisinden önce düşünülemez olan bir şekilde sezonu büyük bir başarı elde edemeden tamamladı, ancak Overmars'ın golü her şeyi değiştirdi. Ferst ve diğer taraftarlar da bunun farkındaydı.

  • 5Arsenal 2002-03: 'Kabullenmesi zor'

    Arsène Wenger, Arsenal'in 2002-03 Premier Lig sezonunun "başarısızlık" olarak nitelendirilmesine öfkelendi.

    "Elbette şampiyon olmak istiyoruz ama bence kulüp için en zor olan şey istikrarlı olmaktır ve biz olağanüstü bir istikrar sergiledik," diye savundu. "Ligi, her yıl %50 daha fazla para harcayan bir takıma kaptırdık - geçen yıl şampiyonluğu kaybettiklerinde 30 milyon sterline bir oyuncu satın aldılar. Gelecek yıl da aynısını yapacaklar ve biz onlarla mücadele etmek için mucizeler yarattık."

    Manchester United'ın finansal gücü açısından Wenger, iki takım arasındaki eşitsizlik konusunda haklıydı. Ancak, yıldızlarla dolu Arsenal takımının şampiyonluk yarışının son aşamasında çöktüğü inkar edilemezdi.

    2003 yılının 2. haftasında Charlton'ı yendikten sonra, United'dan bir maç fazla oynamış olsalar da sekiz puan farkla liderdiler. Ardından felaket bir sonuç serisi geldi; Arsenal sonraki yedi maçından sadece ikisini kazandı ve 4 Mayıs'ta Leeds'e evinde 3-2 yenilmesi, şampiyonluğu koruma umutlarını fiilen sona erdirdi.

    Bu pahalıya mal olan dönemde, Gunners, Highbury'de United ile berabere kalmış ve Ryan Giggs, konuk takıma 2-2'lik beraberliği getirmişti. Ancak, Arsenal'in kalan özgüvenini gerçekten yok eden bir başka 2-2 beraberlik oldu; Wenger'in takımı, Reebok Stadyumu'nda Bolton ile oynadıkları maçın son 15 dakikasında iki gol yedi.

    Fransız teknik adamın o gün kendisinin de itiraf ettiği gibi, "İlk kez işler bizim elimizde değil, bu kabul etmesi zor bir durum." Arsenal için talihsiz bir şekilde, bu darbeyi asla atlatamadılar ve sadece sekiz gün sonra Leeds'e karşı aldıkları ölümcül mağlubiyet geldi.

  • 4Manchester United 2011-12: Gürültücü komşular Fergie'yi kızdırdı

    Alex Ferguson, futbol menajerliği kariyerinde geçirdiği otuz yılı aşkın sürede her şeyi gördüğünü sanıyordu, ancak 2011-12 şampiyonluk yarışının kritik bir noktasında Manchester United’ın Everton’la oynadığı efsanevi maçta 4-2’lik üstünlüğü elinden kaçırması karşısında o bile hayrete düştü.

    "Bu bir israf, tam anlamıyla bir hediyeydi," diye öfkelendi Ferguson. "Sadece maçı bitirmemiz gerekiyordu ve bu bir trajedi çünkü futbolumuzun bir kısmı harikaydı. Attığımız goller muhteşemdi. Old Trafford'da bu kadar önemli bir iç saha maçında dört gol yemek... Buna inanamıyorum."

    Ferguson için talihsiz bir şekilde, işler daha da inanılmaz ve United için daha da yıkıcı bir hal almaya başlamıştı. İlk olarak, şampiyonluk rakibi Manchester City'ye karşı 1-0 kaybettikleri maçta alışılmadık derecede temkinli ve neredeyse isteksiz bir performans sergilediler; bu da "gürültücü komşularının" ligin bitimine sadece iki maç kala gol farkıyla liderliğe yükselmesine yol açtı.

    United, Swansea ve Sunderland'ı yenerek sezonun son saniyelerine kadar baskıyı sürdürdü. Ancak City, son gün Sergio Aguero'nun attığı gol sayesinde Premier League tarihinin en çekişmeli şampiyonluk yarışını kazandı.

    Ferguson, yenilgiye büyük bir cömertlikle yaklaştı ve Sky Sports'a şunlarısöyledi: "Manchester United adına komşularımızı tebrik etmek istiyorum. Premier League'i kazanmak fantastik bir başarı."

    Ancak içten içe, nisan ortasında Wigan'a 1-0 yenilmeden önce takımının City'den sekiz puan önde olması nedeniyle tiksinti duyuyordu. Bu gerçekten de "hediye edilmiş" bir şampiyonluktu.

  • 3Arsenal 2007-08: Gallas, Birmingham'da gözyaşlarına boğuldu

    2008 yılının Şubat ayında St Andrew's'ta yaşanan o meşhur öğleden sonra, Arsenal'in toplu olarak konsantrasyonunu kaybetmesi anlaşılabilir bir durumdu. Birmingham'la oynadıkları maçın daha üçüncü dakikasında, takım arkadaşları Eduardo'nun Martin Taylor'ın korkunç bir faulünün ardından bacağının korkunç bir şekilde kırıldığını görmüşlerdi. Ancak William Gallas'ın maçın sonlarında yaşadığı çöküş, tamamen açıklanamaz ve tartışmasız affedilemezdi.

    Elbette, Arsenal kaptanı, 10 kişiye karşı 2-1 önde olan takımının, uzatma dakikalarının beşinci dakikasında penaltıdan gelen Birmingham'ın beraberlik golüyle avantajını kaybetmesini izlemişti. Ve belki de neden hayal kırıklığını reklam panolarına yansıtmak zorunda hissettiği anlaşılabilir.

    Ancak maçın bitiminde yaşananlar için hiçbir mazeret olamazdı. Arsenal kaptanının hayal kırıklığına uğramış takım arkadaşlarını motive etmeye çalışması gereken bir anda, o bunun yerine sahada oturmuş, öfkesini sonuna kadar dışa vuruyordu.

    Arsene Wenger sahneye çıkana kadar Gallas geç de olsa sahayı terk etmeye karar verdi ve böyle bir kaptan varken Arsenal'in daha sonra çökmesi hiç de şaşırtıcı değildi.

    Arsenal, sekiz galibiyet içeren 10 maçlık yenilmezlik serisi sayesinde, ligin zirvesinde 5 puan farkla Birmingham'a gelmişti. Ancak, sonraki yedi maçtan sadece birini kazanabildiler ve sonunda şampiyon Manchester United'ın 4 puan gerisinde, üçüncü sırada bitirdiler.

    Eduardo'nun korkunç sakatlığı elbette takımın işine yaramamıştı, ancak Gallas'ın acınası huysuzluğu tartışmasız daha da zararlı oldu.

  • 2Newcastle 1995-96: 'BAYILIYORUM!'

    Hatta bugün bile, Kevin Keegan’ın Alex Ferguson’a karşı maç sonrası yaptığı o meşhur öfke patlamasını izlemek biraz zor geliyor. Ortada çok büyük bir tutku var, ama aynı zamanda çok büyük bir acı da. Bu, içgüdüsel bir başkaldırı gösterisi; ancak bunu yapan adam, kaybeden bir savaş verdiğinin farkına varmaya başlamış durumda.

    1995-96 sezonunun büyük bir bölümünde, Keegan'ın Newcastle'ı 1927'den bu yana ilk lig şampiyonluğunu kazanmaya mahkum gibi görünüyordu. Kısa sürede "The Entertainers" olarak tanınan takım, heyecan verici futboluyla önündeki her şeyi silip süpürüyordu. Bir noktada, 12 puan farkla liderdi.

    Ancak United yavaş yavaş farkı kapatmaya başladı ve Newcastle, Premier Lig tarihinin en büyük maçında Liverpool'a 4-3 yenildiğinde Keegan perişan bir haldeydi; Anfield'daki reklam panolarının üzerine yığılmış hali, sezonun en belirleyici görüntülerinden biri haline geldi.

    Ancak sadece birkaç hafta sonra, daha da unutulmaz bir an yaşattı. Leeds'i 1-0 yendikten sonra Keegan, rakiplerin Newcastle'a karşı da United takımına karşı olduğu kadar sert mücadele edip etmeyeceğini kamuoyuna soran Ferguson'a sert çıktı.

    "Şimdiye kadar çok sessiz kaldım, ama sana bir şey söyleyeyim, o sözü söylediğinde gözümde değeri düştü," diye öfkelendi Keegan, Sky Sports'ta. "Biz buna başvurmadık, ama şunu söyleyeyim, eğer izliyorsanız ona şunu söyleyin: Hâlâ bu şampiyonluk için mücadele ediyoruz ve onun Middlesbrough'a gidip bir şeyler alması gerekiyor, ve... ve... Size söyleyeyim, dürüstçe, onları yenersek buna bayılırım, BAYILIRIM!"

    Keegan için talihsiz bir şekilde, United Middlesbrough'a gitti ve bir şeyler aldı; aslında üç puan. Ve Newcastle son iki maçında berabere kalınca, sonunda oldukça rahat bir şekilde şampiyon oldular.

    Hem Keegan hem de takımı, Ferguson'un zihin oyunları sanatındaki ustalıkla yıkılmıştı.

  • 1Liverpool 2013-14: "Bu iş artık kesinlikle elimizden kaçmayacak!"

    Liverpool kaptanı Steven Gerrard, takım arkadaşlarını etrafında toplayarak şöyle dedi: "Bu iş artık elimizden kaçmayacak!" Kırmızılar, şampiyonluk yarışındaki rakibi Manchester City'yi 3-2 yenerek Premier Lig'in zirvesinde Chelsea'nin iki puan önüne geçmişti. Üçüncü sıradaki City'nin hâlâ iki maçı eksikti, ancak Anfield'daki yenilgi onları liderin yedi puan gerisine düşürmüştü.

    1990'dan bu yana ilk kez üst düzey bir şampiyonluk, 10 maçlık galibiyet serisiyle sürpriz bir şekilde şampiyonluk yarışına katılan Brendan Rodgers'ın yeniden canlanan Reds'i bekliyordu. Takım, ertesi hafta sonu Norwich'i yenerek bu olağanüstü seriyi 11'e çıkardı. Ancak sonra Liverpool çöktü.

    27 Nisan'da evinde zor günler geçiren Chelsea'yi yenmesi şampiyonluğu garantilemesi anlamına gelecekti ve Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi yarı finalini göz önünde bulundurarak kadrosunda rotasyon bile yapmıştı. Ancak, maçı domine etmesine rağmen Liverpool, ayağı kaydı. Kelimenin tam anlamıyla. Golsüz geçen ilk yarının uzatma dakikalarında, Gerrard, kendi sahasında dengesini ve topu kaybetti, Demba Ba'nın kaçıp gol atmasına izin verdi.

    Liverpool, özellikle de Gerrard, ikinci yarıda Chelsea kalesine adeta bir kuşatma düzenledi ancak Rodgers'ın maç sonrası yakındığı gibi, Mourinho Kop tribününe karşı "iki otobüs park etmişti". Giderek çaresizleşen ev sahibi takım bir çıkış yolu bulamadı ve Willian'ın son saniyelerde ikinci golü atmasıyla kaderleri kesinleşti.

    Merseysiders hala şampiyonluk yarışındaydı, ancak sonra "Crystanbul" geldi (2005'te Liverpool'un AC Milan'a karşı Şampiyonlar Ligi finalinde gösterdiği olağanüstü geri dönüşe yapılan acımasız bir gönderme). Sezonun sondan bir önceki maçında Liverpool, Crystal Palace karşısında 3-0'lık üstünlüğünü affedilmez bir şekilde kaybetti. City'nin üstün gol farkını kapatmak için çaresizce defalarca atağa çıkarken, Selhurst Park'taki maçın son dakikalarında savunmalarını tamamen açık bıraktılar ve şampiyonluk yarışını fiilen sona erdiren bir beraberlikle yetinmek zorunda kaldılar.

    Onlar da bunun farkındaydı. Maçın bitiş düdüğü çaldığında, Gerrard, kaptanın kendisinin de desteğe ihtiyacı olduğu halde, perişan haldeki Luis Suarez'i teselli etmeye çalışıyordu. Nitekim, bunu Gerrard'ın hayatındaki "en kötü üç ay" izledi ve o da daha sonra zihninden asla silemeyeceği acı hatıralarla kaldığını itiraf etti.

    2020 yılında The High Performance Podcast'e verdiği röportajda, "Halıyı kaldırıp anıları altına itip bir daha asla düşünmeseniz çok kolay olurdu," dedi. "Ama bunun asla gerçekleşeceğini sanmıyorum..."