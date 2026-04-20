SIRALAMA: Premier Lig tarihinin en yıkıcı şampiyonluk yarışı çöküşleri – Steven Gerrard’ın kaymasından Kevin Keegan’ın sinir krizi geçirmesine kadar – Arsenal yine başarısız olma tehlikesiyle karşı karşıya

Liverpool kaptanı Steven Gerrard, takım arkadaşlarını etrafında toplayarak şöyle dedi: "Bu iş artık elimizden kaçmayacak!" Kırmızılar, şampiyonluk yarışındaki rakibi Manchester City'yi 3-2 yenerek Premier Lig'in zirvesinde Chelsea'nin iki puan önüne geçmişti. Üçüncü sıradaki City'nin hâlâ iki maçı eksikti, ancak Anfield'daki yenilgi onları liderin yedi puan gerisine düşürmüştü.
1990'dan bu yana ilk kez üst düzey bir şampiyonluk, 10 maçlık galibiyet serisiyle sürpriz bir şekilde şampiyonluk yarışına katılan Brendan Rodgers'ın yeniden canlanan Reds'i bekliyordu. Takım, ertesi hafta sonu Norwich'i yenerek bu olağanüstü seriyi 11'e çıkardı. Ancak sonra Liverpool çöktü.
27 Nisan'da evinde zor günler geçiren Chelsea'yi yenmesi şampiyonluğu garantilemesi anlamına gelecekti ve Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi yarı finalini göz önünde bulundurarak kadrosunda rotasyon bile yapmıştı. Ancak, maçı domine etmesine rağmen Liverpool, ayağı kaydı. Kelimenin tam anlamıyla. Golsüz geçen ilk yarının uzatma dakikalarında, Gerrard, kendi sahasında dengesini ve topu kaybetti, Demba Ba'nın kaçıp gol atmasına izin verdi.
Liverpool, özellikle de Gerrard, ikinci yarıda Chelsea kalesine adeta bir kuşatma düzenledi ancak Rodgers'ın maç sonrası yakındığı gibi, Mourinho Kop tribününe karşı "iki otobüs park etmişti". Giderek çaresizleşen ev sahibi takım bir çıkış yolu bulamadı ve Willian'ın son saniyelerde ikinci golü atmasıyla kaderleri kesinleşti.
Merseysiders hala şampiyonluk yarışındaydı, ancak sonra "Crystanbul" geldi (2005'te Liverpool'un AC Milan'a karşı Şampiyonlar Ligi finalinde gösterdiği olağanüstü geri dönüşe yapılan acımasız bir gönderme). Sezonun sondan bir önceki maçında Liverpool, Crystal Palace karşısında 3-0'lık üstünlüğünü affedilmez bir şekilde kaybetti. City'nin üstün gol farkını kapatmak için çaresizce defalarca atağa çıkarken, Selhurst Park'taki maçın son dakikalarında savunmalarını tamamen açık bıraktılar ve şampiyonluk yarışını fiilen sona erdiren bir beraberlikle yetinmek zorunda kaldılar.
Onlar da bunun farkındaydı. Maçın bitiş düdüğü çaldığında, Gerrard, kaptanın kendisinin de desteğe ihtiyacı olduğu halde, perişan haldeki Luis Suarez'i teselli etmeye çalışıyordu. Nitekim, bunu Gerrard'ın hayatındaki "en kötü üç ay" izledi ve o da daha sonra zihninden asla silemeyeceği acı hatıralarla kaldığını itiraf etti.
2020 yılında The High Performance Podcast'e verdiği röportajda, "Halıyı kaldırıp anıları altına itip bir daha asla düşünmeseniz çok kolay olurdu," dedi. "Ama bunun asla gerçekleşeceğini sanmıyorum..."