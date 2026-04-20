SIRALAMA: Premier Lig tarihinin en yıkıcı şampiyonluk yarışı çöküşleri – Steven Gerrard’ın kaymasından Kevin Keegan’ın sinir krizi geçirmesine kadar – Arsenal yine başarısız olma tehlikesiyle karşı karşıya

Arsenal, 1 Nisan 2023'te Leeds'i 4-1 mağlup ettiğinde, "Yenilmezler" olarak anılan 2003-04 sezonundan bu yana ilk kez şampiyonluğa ulaşacak gibi görünüyordu. Şubat ortasında şampiyonluk rakibi Manchester City'ye evinde 3-1 yenilip moral bozukluğu yaşadıktan sonra, arka arkaya yedi maç kazanmış ve ligin zirvesinde sekiz puan farkla liderlik koltuğuna oturmuştu.

Ancak Arsenal, 9 Nisan'da Anfield'da 2-0 öne geçtikten sonra kafasını kaybetti. Bu maç, Liverpool, West Ham ve ligin son sırasındaki Southampton'a karşı üst üste alınan üç beraberliğin ilkiydi. Ardından 26 Nisan'da Etihad'da City'ye 4-1 yenildiler.

"Daha iyi bir takıma yenildik," dedi Arteta, Arsenal'in Manchester'da aldığı ağır yenilginin ardından BT Sport'a. "Onlar olağanüstüydü ve böyle bir durumda o seviyeye ulaşmak son derece zordur; biz ise o seviyenin çok uzağındaydık. Cezalandırıldık ve daha da fazla cezalandırılabilirdik. Ancak pes etmeyeceğiz. Ligde beş maç kaldı, her şey olabilir."

Ancak Arsenal için geri dönüş yoktu. Sezon boyunca 38 maçın 30'unda liderlik koltuğunda oturan takım, City'nin 5 puan gerisinde bitirdi. Önemli savunma oyuncusu William Saliba'nın sakatlığı, takımın formundaki yıkıcı düşüşün anahtar faktörü oldu.