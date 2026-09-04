A Bola'nın aktardığına göre, Paris ekibiyle yakın bağları bulunan tanınmış Fransız fenomen Djamel, orta sahanın araç tercihinin ardındaki asil niyeti açıkladı: "Bilginiz olsun diye söylüyorum: Joao Neves gerçekten de Campus'a bir minibüsle geldi ama tüm bunların arkasında bir sebep vardı. Onu bize daha da fazla hayran bırakan ve ne kadar sıra dışı bir insan olduğunu gösteren bir sebep."

Djamel, yükün hayır amaçlı kullanımını da şöyle anlattı: "İki kez Avrupa şampiyonu olan oyuncunun, minibüsün arkasında PSG Foundation tarafından desteklenen yardım kuruluşlarına teslim ettiği yüzlerce eşya vardı!"