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Sıradan bir yolculuktan fazlası! Joao Neves'in PSG antrenmanına mütevazı bir kargo minibüsüyle gelmesinin gizli nedeni ortaya çıktı
Orta saha oyuncusu mütevazı bir van kullanıyor
Portekizli orta saha oyuncusu Neves, bu hafta başında Portekiz plakalı bir panelvanın direksiyonunda PSG'nin antrenman tesisine gelmesinin ardından geniş çapta dikkat çekti. Dikkat çekici görüntü, üst düzey futbolcuların genellikle ultra lüks süper otomobil filolarıyla özdeşleştirilmesi nedeniyle kısa sürede internette viral oldu. Kısa süre önce geçirdiği bir hastalıktan iyileşen genç oyun kurucu, tesisin içine girmeden önce taraftarları sıcak şekilde selamladı ve imza dağıttı.
- PRESSE SPORTS
İçeriden bir isim hayır misyonunu açıkladı
A Bola'nın aktardığına göre, Paris ekibiyle yakın bağları bulunan tanınmış Fransız fenomen Djamel, orta sahanın araç tercihinin ardındaki asil niyeti açıkladı: "Bilginiz olsun diye söylüyorum: Joao Neves gerçekten de Campus'a bir minibüsle geldi ama tüm bunların arkasında bir sebep vardı. Onu bize daha da fazla hayran bırakan ve ne kadar sıra dışı bir insan olduğunu gösteren bir sebep."
Djamel, yükün hayır amaçlı kullanımını da şöyle anlattı: "İki kez Avrupa şampiyonu olan oyuncunun, minibüsün arkasında PSG Foundation tarafından desteklenen yardım kuruluşlarına teslim ettiği yüzlerce eşya vardı!"
Alçakgönüllülük büyük övgü topladı
Bu cömert jest, yıldızın tuzlanmış morina balığı taşıdığı ya da ev taşıdığına dair internetteki hafif alaycı şakaları anında gerçek bir hayranlık dalgasına dönüştürdü. Djamel, oyuncunun gösterişten uzak karakterinin altını çizdi: "Bu, onun ne kadar inanılmaz, mütevazı ve büyük bir takım ruhuna sahip biri olduğunu açıkça gösteriyor."
- PsnewZ
Enrique orta sahaya dönüşü planlıyor
Geçen hafta sonu onu sahalardan uzak bırakan hastalığını tamamen atlatan Neves, Luis Enrique'nin ilk 11'ine yeniden girmek için kararlı bir şekilde odaklanmış durumda. PSG, bu cuma Ligue 1'de AS Monaco ile karşılaşmaya hazırlanıyor; üst üste alınan beraberliklerin ardından sezona ilk lig galibiyetiyle ivme kazandırmayı umuyor. Portekizli oyun kurucunun zamanında dönüşü, son şampiyonun bir an önce yeniden kazanma alışkanlığını bulmaya çalıştığı dönemde büyük bir destek sağlıyor.
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